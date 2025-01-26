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Краткий обзор кулера PCCooler RT500 Digital ARGB BK

Сегодня я кратко протестирую кулер от компании PCCooler, а именно модель RT500 Digital ARGB BK...
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Сегодня я буду тестировать кулер от компании PCCooler. Это модель PCCooler RT500 Digital ARGB BK.

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Данная модель является топовой в линейке RT, но сама серия топовой не является. А вот серия RZ - да. Но такие кулеры уже могут вызывать конфликт и с видеокартой (не факт, но шанс есть), и с первым слотом оперативной памяти. Там радиатор шириной не стандартные 120 мм, а 130 мм.

Но вернемся к "обозреваемому". RT500 - значит, радиатор имеет 5 теплотрубок (есть еще версия RT 400). ARGB - вентилятор с адресной подсветкой. Ну, а Digital - наличие небольшого экранчика, на котором отображается температура процессора. 

Именно из-за этой "фичи" я и купил данный кулер. Претендентов было несколько, но у всех есть свои "нюансы". Например, самый навороченный дисплей (это действительно так) у кулеров Thermalright Assassin Spirit 120 Vision ARGB.

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Там можно выводить гораздо больше информации, да еще и картинки.

Есть такие модели у кулеров Deepcool,

Версия DEEPCOOL AK400 DIGITAL PRO

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но на Озоне не гуманные цены на продукцию компании. Есть и модели от малоизвестных компаний.

XASTRA AR400 DIGITAL BK (AR400-BKDFPX-GL):

Минусы: пока ноунейм и на его программу постоянно "ругается" антивирус...

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Ocypus Iota A40:

Только один "слащавый" обзор и "конская" цена. Но выглядит хорошо.

Есть еще дешевый Coolleo B40S DIG A-RGB Black,

очень местами напоминающий Deepcool. Но о нем я ничего не знаю.

В общем, выбрал "золотую середину"...

Кулер приехал в огромной коробке, где сама коробка кулера "затерялась" среди резанного картона. Ну, лучше так, чем без нее.

Коробка выполнена в традиционных цветах продукции PCCooler. Спереди нарисован сам кулер.

Сзади - его характеристики.

Основные характеристики.

Модель №                                                               RT500 Цифровой ARGB BK

ЕАН                                                                         6940526113928

Номер детали                                                         RT500-BKAWYL-GL

Сокет ЦП                                                                Intel LGA115X/1200/1700/1851 AMD AM4/AM5

Размер продукта                                                   120×70×152 мм (Д×Ш×В)

Тепловая трубка                                                    Φ6мм×5шт.

Цвет                                                                        Черный

Размер вентилятора                                             120×120×25мм

Тип подшипника вентилятора                              Гидравлический подшипник

Скорость вентилятора                                          500~2200±10% об/мин

Поток воздуха вентилятора                                  73.32CFM

Давление воздуха вентилятора                           3,28 ммH2O

Шум вентилятора                                                  34,9 дБА

Номинальное напряжение вентилятора             12 В постоянного тока

Номинальный ток вентилятора                            0,20А

Потребляемая мощность вентилятора                2.4 Вт

Разъем вентилятора                                              4-контактный ШИМ

Тип светодиода                                                      АРГБ

Светодиодный разъем                                         3PIN

Номинальное напряжение светодиода               5В

Номинальный ток светодиода                             ≤0,25А

Потребляемая мощность светодиода                ≤1,25 Вт

Внутри коробки лежит радиатор, отдельно от него вентилятор и черная коробочка с "мелочью".

Кулер адаптирован для всех актуальных современных сокетов. Крепеж разложен в пакетиках и подписан.

Бекплейт пластиковый. Это не особо хорошо, но с учетом небольшого веса - не критично. Крепеж выполнен гораздо лучше, чем это делают некоторые компании. Стойки не надеваются, а вкручиваются в бекплейт. А уже к ним уже прикручиваются крепежные планки. Собирать так проще и удобнее.

Радиатор черного цвета и сверху имеет "нашлепку", которая практически черная.

 Но полупрозрачная. Именно под ней и находится ЖК-модуль, на который выводится показания температуры. Для этого сам радиатор нужно подключить к разъему материнской платы USB 2.0. Длины достаточно для любой материнской платы формата АТХ, но проложить кабель придется под материнской платой (если вам он мозолит глаза).

Радиатор немного ассиметричный,

чтобы не было конфликта вентилятора и оперативной памяти в первом слоте. "Рисунок" пластин спереди

и сзади разный.

Это намекает на то, что установка второго вентилятора не предусмотрена (как и второго комплекта скоб). Но "приколхозить" можно при желании. Какая именно термопаста в комплетке я не знаю: буду использовать свою Coolmoon MT 8.

Радиатор изготовлен по технологии прямого контакта теплотрубок с крышкой процессора.

Это имеет, как плюсы, так и минусы. Пять теплотрубок плотно сжаты, но не идеально. Основание почти ровное. 

Использовать вентилятор из комплекта я не собирался: у меня все равно нет разъемов под подсветку на плате. А купил такую версию, потому что она была дешевле обычной. Такое бывает на маркетплейсах...

Но сам вентилятор проверил.

Минимальные обороты - около 300 rpm. Условно комфортный режим - до 1200 rpm. Данный экземпляр вентилятора не имеет призвуков, но обладает небольшой вибрацией, которая уже чувствуется на 1500 оборотах. Максимальные обороты - 2160 rpm (по показанию реобаса).

Не дотянули до заявленного... При таких оборотах вентилятор довольно шумный, но и создает хороший воздушный поток. Есть звук моторчика.

На этот кулер буду ставить вентилятор Zalman ZM-AF120 Black.

Сравнивать новый кулер буду с моим старым Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color.

Радиаторы похожи, но Jonsbo чуть повыше.

Да и подошва у него выполнена качественнее.

Но тут хорошо видно, что сами теплотрубки сильнее были сплющены. А это не есть хорошо...

Но приступаем к тестированию.

Процессор i5-8400. Корпус Lian Li Lancool 205, открытый. Температура воздуха в комнате - около 30 градусов. Тестировать буду в AIDA 64 (FPU only) в течение 5 минут. Вентилятор в обоих случаях один и тот же - Zalman ZM-AF120 Black.

Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color:

54 градуса.Пока я перебирал ПК, в комнате немного выросла температура (примерно 30,5 градусов).

PCCooler RT500 Digital ARGB BK:

55 градусов...С учетом роста температуры в комнате, производительность кулеров практически одинаковая. Ну, это меня и не удивило, я покупал не для этого.

Как работает показатель температуры? Нормально. Достаточно скачать программу с сайта компании и установить ее. Она будет у вас в автозагрузке и после полной загрузки Windows активируется.

Других функций, кроме показания температуры нет. Можно лишь выбрать показания в градусах Цельсия или по Фаренгейту.

Выводы.

Этот кулер имеет привлекательный внешний вид. Строгий, черный. Но с особенностью. Может кому такое и пригодится (хотя пользы от этого и нет). Качество исполнения довольно приличное, но перед установкой стоит проверить вентилятор. Может вам тоже попадется "трясунчик". Конкурентов у кулера достаточно, но выбирать вам. Я бы не стал его рассматривать для относительно "жрущих" процессоров (хотя на сайте компания указывает аж 245 TDP). А вот для "среднего класса" - вполне сойдет.



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