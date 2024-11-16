В целях "научных изысканий" был приобретен на Озоне вентилятор от компании Zalman (813 рублей на момент покупки), которая некогда была просто легендарной. Ее продукция в виде вентиляторов, корпусов и кулеров пользовалась большим спросом. Но те времена уже давно минули: по всем сегментам ее "притесняют" вчерашние "подвальщики" из Поднебесной…

Да и сама компания особо новинками нас не балует.

Одним из продуктов в сегменте вентиляторов стала модель ZM-AF120 Black .

Есть и ныне обязательная версия с РГБ подсветкой.

Итак, что из себя представляет данный вентилятор?

Начнем с коробки. Она довольно строгого дизайна, выполнена в бело-фиолетовом цвете.

На одной стороне изображен сам вентилятор, на другой – его краткие характеристики на разных языках.

Заявлены следующие характеристики:

Model ZM-AF120 BLACK

Dimensions 120 x 120 x 26(H)mm

Materials PBT, PC

Weight 160g

Fan Bearing Type Hydro Bearing

Fan Speed 600~2,000RPM±10%

Max. Fan Noise Level 29.7dB(A)±10%

Max. Fan Air Flow 69.12CFM±10%

Max. Static Pressure 2.01mmH2O±10%

Fan Life Span 40,000hours

Fan Connector Type 4-Pin

Rated Voltage 12V DC

Rated Current 0.28A

Power Consumption 3.36W

Внутри, в блистере лежит сам вентилятор. Комплект коробки не богатый: вентилятор, крепежные винтики и влагопоглощающий пакетик. Все.

Рассмотрим сам вентилятор.

Как понятно из названия, он имеет типоразмер 120х120 мм. Но толщина немного больше обычной – 26 мм.

Пластик вполне приятный на ощупь. Есть съемные резиновые уголки, которые должны снижать уровень вибраций.

Естественно, что больше интересует конструкция самого вентилятора. Имеем 7 лопастей, которые довольно сильно закручены. Таким образом, обычно, усиливают "давляк". Но тут мы также имеем и кольцо, объединяющее концы всех лопастей. Такую же конструкцию имеют вентиляторы Arctic серии Max. Впервые, я такое решение увидел на модели вентилятора от фирмы "Гаситель шума" (кто понял, тот понял). Такое решение призвано "усилить концентрацию" воздушного потока. И это работает. Но минусом такой технологии стоит считать то, что сами лопасти становятся короче, ведь необходим зазор между этим ободом и рамой вентилятора.

А более короткие лопасти снижают производительность…

Но главной "фишкой" вентилятора стоит признать уже фирменные "зубцы", расположенные на самих лопастях.

Такое применяли еще на старых вентиляторах Zalman ZM-F3 (SF).

По мнению инженеров, это способствует "причесыванию" воздушного потока. И должно снижать шум. Но на самом деле, такие "улучшайзеры" работают (если вообще работают) в крайне узком диапазоне оборотов. Именно поэтому такие вещи не практикуются в промышленных вентиляторах. Да и на лопастях всяких летательных/плавающих средств.

Но выглядит вентилятор очень грозно, этого у него не отнять. Прям Дарт Вейдор среди вентиляторов.

Ну, приступаем к тестированию.

Для начала проверим, сколько на самом деле оборотов может развить данный вентилятор. При работе от реобаса Scythe, он показал около 1800 rpm. Возможно, при работе по pwm он свои обещанные 2000 и выдаст. Зато стартовые обороты оказались около 350 rpm (опять же, по регулировке напряжения). На очень низких оборотах слышен какой-то скрежет. Словно задевает вентилятор за что-то. Но он не ритмичный. Возможно, так вентилятор реагирует на управление по напряжению. Такие случаи я уже встречал у вентиляторов с pwm. С ростом оборотов, этот эффект исчезает. Работают ли "зубья" на лопастях? Я бы сказал, что: да, работают. Но на увеличение шума. Уже с 600 оборотов он воспринимается, как тихий вой, который растет с увеличением оборотов. При этом, тембр воя не особо и меняется, только усиливается. Условно бесшумным, стоит считать диапазон до 900 rpm. Воздушный поток на больших оборотах очень даже заметен. Вибраций у моего экземпляра нет. Также я сравнил шум у вентилятора Arctic BioniX F120 ( ссылка на обзор ), который будет выступать конкурентом в сравнительном тесте.

Шум от Arctic более приятен для уха. Но это уже субъективно.

Само сравнение я проведу на своем ПК, на кулере Jonsbo CR-1000 v2 PRO ( мой обзор кулера ), который установлен на процессоре i5-8400.

Да, ничего жрущего и горячего на этот момент у меня нет.

Корпус Lian Li Lancool 205 ( ссылка на обзор ). Спереди на вдув два вентилятора Arctic Р14, сверху – такие же вентиляторы на выдув. Все работают при напряжении 3,6 v (это, около 510 rpm). Задний вытяжной вентилятор – комплектный от корпуса, работает при 900 rpm.

Тест проходил при закрытом боковом стекле в программе AIDA 64 (FPU only) в течение 5 минут. Температура в комнате при тестировании – 28 градусов.

Я попытался более-менее синхронизировать обороты в биосе, но не совсем получилось. Тем не менее, имеем следующие результаты.

С вентилятором Arctic BioniX F120:

С вентилятором Zalman ZM-AF120 Black:

Несмотря на то, что у Залмана было преимущество по оборотам, он проиграл 1 градус. Не критично, но вполне ожидаемо. Все вентиляторы с такого рода лопастями, проигрывают, несмотря на заявленные высокие показатели статического давления. Таким образом, Залман будет эффективнее, чем серия Arctic P12, но уступает серии F12. Нет смысла проводить тест на более высоких оборотах: для этого нужен горячий "камень".

Вывод по вентилятору.

Это неплохой продукт с яркой внешностью. Кому-то такой может и понравится. Но вот покупать его я не буду рекомендовать. Ибо цена на него довольно высокая и он просто не в состоянии конкурировать с другими вентиляторами. Те же модели Arctic (F12 pwm, P12pwm) на Озоне стоят заметно дешевле. Да и есть линейка от Термалрайтов, которые выглядят "вкусно" из-за цены.

Но, если найти вентиляторы ZM-AF120 Black по вменяемой цене, то почему бы и нет?



