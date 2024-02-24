Вентиляторы серии BioniX я давно хотел лично проверить.

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Их так сильно в свое время хвалили. Прям до тошноты. Идеал на уровне "богоподобной Нокты"... Но мне все время мешала жаба. И вот сейчас, я жабу победил...

На самом деле, я искал вентилятор без подсветки на кулер Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color .

Он меня всем устраивает, но вот неотключаемая подсветка... Я ничего против подсветки не имею, но радужно переливающаяся не нравится. Была бы одноцветная, другое дело.

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Вариантов было несколько. Но, придушив внутреннюю жабу, взял из среднего ценового сегмента Arctic Cooling BioniX F120. В производительности таких вентиляторов, я был уверен, ибо имеется старый Artic Cooling F12. И его производительность на довольно высоком уровне. Но вот с самого начала были паразитные шумы, будто внутри песочек. Не особо громко, но неприятно...

Итак, вентилятор был заказан на Озоне, в магазине Арктик-М. Коробка приехала без повреждений. Запечатана фирменным скотчем.

С обоих сторон щедро украшена надписями о преимуществах.

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Можно даже с QR - кода сразу на сайт попасть. Но я предпочту традиционный маршрут...

Итак, что же нам обещает известный производитель СО?

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Во-первых, это вентилятор с ШИМ (широтно-импульсная модуляция) и фирменной технологией PST, которая представляет собой просто разветвитель. С его помощью, можно несколько вентиляторов подключить к одному разъему. Иногда такая штукенция бывает полезной. Главное - не переборщить с потребляемой мощностью.

Далее, фирма заявляет, что их новый инновационный двигатель меньше греется, поэтому будет заметно дольше работать. А кроме того, уровень вибраций просто нулевой...

Может и так, но количество негативных отзывов намекает, что с качеством у компании не все гладко...

Основные характеристики следующие:

Скорость вентилятора: 200-1800 rpm

Расход воздуха: 69 cfm / 117 m³/h

Статическое давление: 2.10 mmH2O

Уровень шума: 0,5 Sone

Напряжение: 12 В

Стартовое напряжение: 4,8 В

Потребляемая сила тока: 0,20 А

Тип втулки: FDB (Fluid Dynamic Bearing)

Длина кабеля: 400 мм

Размеры: 120х120х27 мм

Гарантия: 6 лет

Комплект крайне скудный: вентилятор и четыре винта для крепежа.

Выглядит вентилятор следующим образом:

Вживую, вентилятор выглядит немного попроще, чем на картинках. Пластик так себе. Черный пластик, уточняю. А вот белый, мягкий, типа прорезиненный.

Все новые вентиляторы имеют сзади литую заглушку, поэтому смазать при необходимости у вас не получится. Но нам же обещают 6 лет работы...

При установке вентилятора на радиатор, стоит учитывать, что вентилятор немного толще стандартных 25 мм. И это может стать проблемой. Далеко не все крепежные скобы можно сильно растянуть.

Визуально, мне вентилятор понравился. Но что там будет по производительности?

Как я уже и писал выше, сама форма лопастей полностью копирует версию для Artic Cooling F12. Один в один. Такие же тонкие острые лопасти, немного закрученные, в количестве 9 штук.

В свое время, у меня на тесте вентилятор Arctic Cooling F12 камня на камне не оставил от своего собрата - Arctic Cooling P12. Посмотрим, как скажется прирост оборотов на 500 rpm.

Для начала, я проверил вентилятор на работоспособность вообще (чтобы зря компьютер не разбирать). Подключил его к реобасу через разъем 3-пин. Вентилятор работает. Но на низких и средних оборотах идет такой ритмичный гул, похожий на сердцебиение. При увеличении оборотов, этот эффект исчезает. Скажу сразу, при подключении к стандартному разъему 4-пин, такого эффекта не было. Наверно, инновационный мотор не любит регулировку по напряжению?

Максимальные обороты впечатляют: миништорм вам обеспечен. Честно, плохо представляю ситуацию, когда вам в ПК такая производительность понадобится. Дует очень сильно, ну и шумит соответственно.

А теперь переходим к небольшому тестированию.

Ничего горячего и жрущего у меня нет, поэтому тестировать буду на i5-8400 с тем самым кулером Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color.

Тестовой программой будет AIDA 64, стресс-тест FPU only. Продолжительность 5 минут, больше не имеет смысла - температура не будет расти. Корпус Lian Li Lancool 205 закрытый, передние вентиляторы отключены. Температура в комнате - 26 градусов.

Оппонентом будет выступать вентилятор Enermax T.B.Silence.

На радиаторе кулера Scythe Ninja 3 он проиграл Artic Cooling F12. Посмотрим, что будет на сей раз. Также замечу, что радиатор Jonsbo плотнее, но заметно уже, чем Ninja 3.

Результат Enermax T.B.Silence:

А теперь, BioniX F120:

Разницы нет: в обоих случаях максимальная температура 52 градуса. Понятно, что на более высоких оборотах, Bionix F120 разорвет соперника. Но в данном диапазоне оборотов - паритет.

Ранее, я тестировал и стандартный вентилятор от Jonsbo,

но при других условиях: температура была около 30 градусов, но стекло я снимал и передние вентиляторы работали. Вышло так:

Поэтому можно сделать такой вывод: на сравнительно низких оборотах, при достаточно низком уровне шума (а это важно), вентиляторы равноценны. Но для горячих систем, Arctic Cooling BioniX F120 явно предпочтительнее.

За скобками остается и самый интересующий меня параметр: долго ли вентилятор проработает без "левых" шумов? Но на это даст ответ только время...