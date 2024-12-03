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Краткий обзор неплохих фильмом о "приключениях" на дне океана

Сегодня я расскажу о трех лучших на мой взгляд фильмах, где действие происходит на дне океана. Это фантастические фильмы "Сфера", "Бездна" и "Под водой".
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Сегодня я расскажу о трех фантастических фильмах, действия которых происходит на дне океана. Это далеко не идеальные фильмы, но тем не менее, их вполне можно посмотреть. И, опять же, я выражаю лишь свое субъективное мнение...

Рассматривать фильмы буду по мере их выхода на экраны.

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Начнем с самого "старого" - "Бездна" (оригинальное название "The Abyss"),

который вышел в 1989 году. Это фантастика. Режиссером фильма стал сам Джеймс Кэмерон. В ролях: Эд Харрис, Мэри Элизабет Мастрантонио, Майкл Бин, Лео Бёрместер, Тодд Графф, Джон Бедфорд Ллойд, Дж. К. Куин, Кимберли Скотт и другие.

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Джеймс Кэмерон умеет организовывать подводные съемки.

Да и фильм имел вполне приличный бюджет. Поэтому к визуальной составляющей нет претензий. Компьютерные эффекты в то время только пробивали себе "дорожку" в Голливуде. И в данном фильме было одно из первых его проявлений в виде "водяного глиста",

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который проник в помещения глубоководной станции. И это, на тот момент, было очень круто.

Сам сюжет строиться на том, что некая подводная станция

должна выполнить миссию по спасению атомной субмарины ВМС США.

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Все шло, как бы по плану, но тут стали происходить плохо объясняемые события. Были обнаружены неизвестные объекты, которые передвигались с очень большой скоростью. Естественно, что военные начали подозревать "конкурирующие" державы: СССР или Китай. Но таких технологий нет еще ни у кого...

Как вы догадываетесь, люди столкнулись с представителями внеземной цивилизации, которые обитали на дне нашего океана.

Мне в свое время фильм понравился. Но не безоговорочно. Примерно, последняя треть фильма стала напрягать уж очень простым решением "проблем". Ну и финал несколько разочаровал своим примитивизмом.

Дело в том, что инопланетяне фактически спасают обитателей глубоководной станции и являют себя миру.

И тут сразу встает резонный вопрос: а какого черта, они до этого скрывались? Ведь их уровень технологий многократно превышает земные технологии. И о мире людей они знают очень много. Значит уже до этого решили в контакт не вступать. И тут, ради спасения нескольких человек, "раскрываются". Нет логики. Кстати, существует две версии фильма (длинная и короткая), которые несколько отличаются в концовке.

В общем, Кэмерон не особо смог изобразить инопланетян, обладающих внеземным разумом. Да и вообще, инопланетяне, не его "конек" (те же "синемордые", просто калька с людей в плане эмоций и психологии). Но фильм все же хороший.

В 1998 году вышел еще один научно-фантастический фильм - "Сфера" ("Sphere"). Режиссер фильма: Барри Левинсон. В ролях: Дастин Хоффман, Шэрон Стоун, Сэмюэл Л. Джексон, Питер Койот, Лив Шрайбер, Куин Латифа и другие.

Правительство США собирает команду ученых из разных областей, чтобы они приняли участие в одной тайной "экспедиции".

Изначально, некоторые ученые думали, что в океане просто потерпел крушение самолет. Но все оказалось куда таинственнее и опаснее: на дне океана найден инопланетный корабль,

который потерпел крушение на Земле примерно 300 лет назад. Именно так и думали ученые и военные специалисты, которые курировали это исследование. Для изучения объекта, недалеко от него была построена подводная база, где и разместились ученые. Довольно быстро они сумели проникнуть на борт космического корабля. И там обнаруживается еще более странное: никакой это не корабль пришельцев. Это земной корабль из будущего! Как он попал в прошлое, остается загадкой. Скорее всего, он попал в в "черную дыру" и "провалился" в прошлое. Но на борту, вместе с трупами экипажа,

была обнаружена золотистая сфера из неизвестного вещества.

И ее происхождение явно не земное...

Это очень спорный во многих аспектах фильм. Дело в том, что сфера (или некое существо внутри него) вступило в учеными в контакт.

Но и наделила трех из них силой реализовывать свои страхи и кошмары наяву. Не просто в виде неких видений, а вполне реальных. Из-за этого, многие гибнут. Но поведение "разума" мягко говоря, расстраивает. Такое поведение вполне допустимо для человека. Но инопланетный разум из некой сферы... Так не может быть! Персонаж Дастина Хоффмана предложил один вариант такого поведения: разум "сошел с ума" из-за длительного одиночества. Применять земную психологию в данном случае очень похоже не натягивание известной пернатой на ту самую сферу...

Даже именитые актеры не сумели нормально отыграть эти моменты, уж очень они наигранные. Фильм, который начался, как очень неплохой фантастический фильм, скатывается в банальный психологический треш. Слишком тут много условностей, которые все портят. А финал вообще вне моего понимания. Ученые отказываются от своих способностей и хотят все это забыть.

И тут сфера просто улетает в космос.

А что ей мешало просто приземлиться в том же Голливуде? Вот бы"свихнутый разум" повеселился!

Фильм неплох в подводных съемках,

но разочаровывает именно в изображении "внеземного разума". Тупой он какой-то получился. Да еще и эмоциональный, что совсем уж странно.

Тем не менее, этот фильм можно посмотреть.

Последним фильмом на сегодня будет "Под водой" ("Underwater"), который сняли в 2019 году. Режиссер: Уильям Юбэнк. В ролях: Кристен Стюарт, Венсан Кассель, Мамуду Ати, ТиДжей Миллер, Джон Галлахер мл., Джессика Хенвик и другие.

На глубоководной станции, которая находится в Марианской впадине, происходит авария с далеко идущими последствиями: станция начинает разрушаться.

Некоторые ученые погибают, некоторые успели спастись в спасательных капсулах. Но осталась небольшая группа работников, которым просто не хватило спасательных средств.

И они принимают очень рискованное путешествие по дну в соседнюю станцию, в надежде найти там спасательные капсулы.

Но тут дело осложняется еще и тем, что на дне обитают явно недружелюбные создания...

Это такой фантастический фильм с элементами ужасов. Довольно прилично снятый. Но и к нему у меня есть одна претензия...

Я не поклонник "таланта" Кристен Сюарт.

Но считаю, что на эту роль она не совсем подошла. Не тянет она на "сильную и независимую" женщину. Да еще и с довольно высоким скиллом в своей профессии.

Ну, девчонка и есть девчонка. Выглядит "не солидно". В остальном, тут нет претензий. Опять же: глубоководные съемки вполне хорошие. Монстры показаны именно так, как они бы и выглядели в глубине при очень посредственном освещении. А сам их предводитель, местный Ктулху, вообще толком не показан: силуэт, да местами тело - остальное додумывайте.

Такой подход часто бывает вполне оправдан.

Сам фильм не затянут по хронометражу, хотя местами чувствуется бюджетность фильма. Но и он мне понравился. Если любите "глубоководные хорроры", то его можете также посмотреть.

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