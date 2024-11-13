Сегодня я буду рассказывать о китайской игре от независимого разработчика MetalStar Studio (он же издатель), которая пока находится в состоянии раннего доступа. Это игра "The Killing Antidote",

являющейся типичной TPS. Тут вам и монстры/зомби, стрельба, головоломки и атмосфера непрерывного хоррора...

Ну, я несколько преувеличиваю, но именно так считает STEAM: "В будущем особый микроб станет причиной того, что люди продолжат заражаться и мутировать, а человеческий мир вот-вот исчезнет.

Главная героиня Джоди - смелая внештатная журналистка, которая расследует внутреннюю историю инцидента и ищет легендарное противоядие, но сама того не подозревая, оказывается в опасности".

И играть мы будем за довольно симпатичную (китайско-японский идеал красоты) девицу,

которая будет разбираться с мутировавшими людьми. Фактически, это простые зомби, которые заполонили все этажи некоего биоинститута...

После короткого ролика, мы приступаем к поиску всякоразных свидетельств тут произошедшего.

Поэтому, обыскиваем все шкафы, ищем файлы на флешках и читаем сообщения на работающих компьютерах.

Но ведь все не будет так просто...

Вся суть проблем - это то, как нам пройти дальше. Везде двери и войти в не ту дверь тут невозможно! Ибо большинство закрыто. Либо электронным ключом (ищем ключ-карту),

либо дверь открывается с обратной стороны (любимая тема в "соулслайках"). Противники появляются практически сразу: это бывшие "местные работнички" в состоянии сильного озомбления.

"Успокаивать" их нужно топором (или кинжалами). И желательно по голове. Несколько позже, нам дают пистолет.

Остальные типы оружия мы ищем сами. Я получил в итоге прохождения главы доступ к дробовику и револьверу. А вот код от комнаты с пистолетом-пулеметом не нашел...

Игра происходит на очень небольшой локации, которая просто представляет собой лабиринт из комнат. По мере прохождения, все двери открываются и поиск проходит чуть быстрее. Но и тут не все так просто. Любимая тема: закрытая дверь, которая совершенно внезапно "выносится" толпой разъяренных зомби.

И этот момент плохо предсказуем. Поэтому я часто именно в эти моменты получал урон здоровья. Лечимся мы аптечками и какими-то таблетками. По мере получения нашей девицей урона, ее одежда постепенно превращается в лохмотья. Но это же китайская игра. А какая китайская игра без возможности кастомизации?

Это можно сделать в отдельной главе, где мы просто находимся в собственной квартире

с найденными трофеями и найденной же одеждой. Вот и можно нашу героиню переодеть (или раздеть)...

Процесс сохранения мне напомнил об игре "Left 4 Dead": также имеются по пути комнаты,

где мы спим (сохраняемся) и можем часть "хабара" скинуть в сундук. Отсюда же мы будем начинать свое путешествие в случае гибели.

Поначалу, мне показалось, что для такого типа игры мне выдают излишне много патронов. Ведь валить врагов можно и топором. Но потом стали попадаться зомби-женщины, которые харкают какой-то блевотной массой, снося здоровье. И делают они это на таком большом расстоянии... И это часто будет для вас неожиданностью. Фактически, дистанция "оплева" равняется дистанции стрельбы.

Но самые противные зомби - "голыши",

которые могут ползать и по потолку, и очень быстро прыгают на вас с отвратительной анимацией прыжка. Эдакий китайский вариант Охотника...

Позже, в одном из дополнительных заданий, я нарвался на минибосса,

которая дико крича, сносила все здоровье с пары ударов. Только с третьей попытки, я ее "успокоил" с помощью дробовика. Но комнату с ней вскрывать не обязательно...

А вот ближе к концу, когда девица уже задолбала меня стонами, какая она грязная и ей срочно нужно помыться (ага, вот такая чистюля), встретился босс...

И вот она без оружия и лекарств, в чем мать родила (ладно, ладно - завернутая в короткое полотенце) бегает от него. И на этом безобразии, я закончил знакомство с игрой...

На что похожа игра? Ну, наверное, черпали вдохновение в классических вариантах "Resident Evil". Даже этот босс мне напомнил "жаб" из "Resident Evil: Revelations". В остальном, это не особо страшный (совсем не страшный) шутер-лутер боевик. Где поиск путей просто выносит мозг. Так мне надоело бегать по этим этажам... Просто не передать словами... Даже миссия по "помывке тельца" очень растянута. Ищем душевую. Путь преграждает огонь. Ищем, как его отключить. Воды нет. Ищем, как ее включить. Потом ищем вентиль для подачи воды на этаж... Так долго. Так нудно. И во время этой беготни патроны начинают таять прямо на глазах. Неожиданно большие толпы зомби вылезают непонятно откуда. Ведь все эти комнаты мы обшарили уже по многу раз... Эти момент излишне затянуты, мне не понравилось.

Переходим к анализу графики. Игра создана на известном "Нереальном Двигуне". Графика вполне нормальная. Но вот перевод на русский делался через ИИ, я так думаю. Иначе многие слова в меню не объяснить.

Настроек в меру и имеется апскейл от AMD.

Так игра выглядит на минимальных настройках:

А вот так, на максимальных (которые называются оптимальными):

Разница имеется и в сглаживании, и в освещении с тенями. Апскейл поганит картинку не особо сильно:

Также стоит сказать, что светотень в игре вполне хорошо реализована (это хорошо видно в темных комнатах, когда включен фонарик). А в зеркалах даже имеется отражения героини (которое сильно режет фпс).

Для игры заявлены следующие системные требования:

Моя тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Тестовый отрезок мониторил через программу CapFrameX. Тест проходил на самых высоких настройках графики с отключенным размытием при движении.

Вышло так:

Фреймтайм.

Ну, для независимого разработчика, это очень неплохой результат. Каких-либо вылетов/зависаний я не встречал.

Выводы по игре.

Это занимательный проект, который далек от завершения (есть только одна глава в игре). Думаю, что любителям подобного "икспириенса" она должна понравиться. Но это - не мое. Я такой жанр не люблю. Но вы можете ее опробовать и сделать свой вывод по ней.