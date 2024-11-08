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Современные мультипликационные сериалы для взрослых - краткий обзор (2 часть)

Сегодня я продолжу рассказ о мультипликационных сериалах для взрослых. Это, так сказать, "анимационные фильмы новой волны"...
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Я продолжу рассказ о мультипликационных сериалах для взрослой аудитории.

Первая часть: "Современные мультипликационные сериалы для взрослых - краткий обзор (1-я часть)"

И эти фильмы уже сильно отличаются от "классических" анимационных сериалов в духе "Симпсонов". Юмор и сатира тут гораздо более жесткие. Часто встречается нецензурная лексика. И практически нет запретных тем...

С 1997 года начал свое шествие по экранам сериал "Южный Парк" (оригинальное название "South Park").

Это абсолютно бесшабашный анимационный фильм с абсолютно черным юмором. Вообще без границ и всяких условностей. Тут издеваются над всем! Наверно, нет таких тем, которые являются табу для создателей сериала (Трей Паркер и Мэтт Стоун). Главные герои - ученики средней школы: Эрик, Стэн, Кайл и Кенни и их семьи. Все они очень разные и принадлежат к разным классам (кто беднее, кто богаче). И "ареал" их приключения невообразим. Тут и политика, и фантастика, обязательное издевательство над популярными медийными персонажами, и типичными темами "повесточки".

Описать это в одной статье нет возможности. Это самый жесткий и критический сериал. Несмотря на довольно примитивный способ изображения персонажей и мира, он получил огромную популярность.

Жестокая сатира часто приводила к судебным процессам. Но создателей сериала это не останавливает. Вслед за другими популярными сериалами, "Южный Парк" получил версии видеоигр, которые стали довольно популярными.


Относительно новым явлением можно признать сериал "Рик и Морти" ("Rick and Morty"), который стартовал в 2013 году.

Создатели сериала - Джастин Ройланд и Дэн Хармон. Это "новый взгляд" на анимационный сериал для взрослых. В центре сюжета всегда семья Смитов (но других): бестолковый и безвольный отец Джерри, мать Бэтт, дочь бунтарка Саммер. Но ключевыми персонажами являются сыночек Морти и его "дедушка" Рик. Если Морти - типичный 14-ти летний подросток, со своими проблемами и страхами, то Рик - какое-то воплощение безумного и весьма опасного гения. Даже внешне он косплеит Эйнштейна. Пьет и постоянно устраивает межвременные и межпланетные приключения со своим внуком.

Тут совершенно иная структура сериала. Изначально нам предложена концепция сверхмногообразной и бесконечной Вселенной. Причем эта Вселенная имеет и бесконечное количество параллельных измерений.

И вот в этой катавасии и "приключаются" наши герои. Юмора тут выше крыши. Часто очень жесткие шутки, много ругательств (это отличает сериал от "классических", где мата практически никогда нет). Тут нет постоянного прямого юмора или сатиры над событиями современности (хотя и проскакивают такие моменты), больше сосредоточены над общей культурой. Сериал можно даже рассматривать, как некое философское мировоззрение, которое издевается над нашей реальностью. Но и сам сюжет каждого сезона довольно неплох.

"Солнечные противоположности" (оригинальное название "Solar Opposites") - стартовал на платформе Hulu в 2020 году.

Создатели - Майк МакМэхан и Джастин Ройланд. Ну, определенное "родство" с "Риком и Морти" тут не скрыть. Сериал описывает "житие" инопланетян, которые после гибели родной планеты попали на Землю.

И их можно рассматривать, как некую семью. Собственно, в нее входят старшие Корво и Терри. Они являются бесполыми существами растительного происхождения. Также есть и их репликанты: Юмьюлак и Джесси. А также особо важное существо, необходимое для терраформирования - Пупа. Формально, это не семья, но поведение именно "семейное". Взрослые постоянно попадают в глупые ситуации на Земле и не могут приспособиться в жизни землян.

"Дети" ходят в школу и тоже не могут адаптироваться. Тут много отдельных сюжетных линий, который идут из сезона в сезон. Второстепенных персонажей (но очень важных) хватает, у них есть отдельные сюжетные линии. И это тоже сериал с черным юмором.

В общем: через призму пришельцев, авторы пытаются рассмотреть современное человеческое общество со всеми недостатками. Жестоко и смешно...


"Разочарование" ("Disenchantment") - анимационный сериал, снятый для платформы Netflix. Первый сезон вышел в 2018 году. Создатели сего сериала - Дуэйн Кэри-Хилл, Питер Аванзино, Ира Шерак.

Это сериал спокойно можно отнести в поджанру сатирического фэнтези. Действие сериала происходит в сказочном королевстве Дримландия. Все события, так или иначе, крутятся вокруг принцессы Бин, ее "личного демона" Люцика

и друга полуэльфа Эльфо. Тут нет непосредственной сатиры над современными тенденциями, но они неявно вкраплены с сюжет сериала.

Отдельных серий с законченным сюжетом тут нет: весь сезон объединен одной историей, которая плавно перетекает в сезон следующий.

Черного юмора тут хватает, хотя некую "планку дозволенности" создатели не переступили. Лично мне он понравился именно, как сатирическое фэнтези, ибо основных составляющих мира фэнтези тут хоть отбавляй...

"Звёздный путь: Нижние палубы" ("Star Trek: Lower Decks"). Этот сериал создали Майк Макмахан и Алекс Куртцман. Уже по названию понятно, что он основан на том самом "Star Trek". И речь тут идет о команде, не особо прилежных младших офицеров, служащих на корабль USS "Серритос".

И они заняты налаживанием контактов и взаимоотношений с другими цивилизациями. Вот из этого и возникают разнообразные ситуации, которые отзеркаливают сам "Звездный путь". Фактически, это пародия.

Ну, с вкраплениями сатиры на современные тенденции. Персонажи крайне несерьезные, но пафос "космопроходцев" никуда не делся...


Я часто сталкивался с тем, что родители буквально негодовали на подобные сериалы. Какую гадость показывают по телевизору нашим детям! И никому в голову не приходило, что это вообще НИ РАЗУ не детские мультфильмы! И это задача уже родителей "фильтровать контент" для своих чад. В этом плане и нужен правильные соразмеренный подход, коим часто пренебрегают сами родители. А то, что некоторым такие сериалы не нравятся, так не проблема: смотрите приключения Лунтика...

Можно подумать, что только в США делают сейчас подобные продукты. Нет. И у нас в России был такой сериал. Жаль не особо длинный...

В 2012 году на канале "2х2" вышел сериал, созданный Алексеем Лебедевым, "Атомный лес".

Это такой сериал, посвященный отдаленному будущему, где после ядерной войны на закрытой территории, из-за мутации звери обрели разум.

Даже имена главных героев напрямую связаны с радиоактивными изотопами: Йод, Стронций, Цезий, Хлора... В основном, это разумные медведи. Но хватает и других персонажей-зверей.

Такой вот изолированный мир постапокалипсиса. Люди тут тоже появляются, но эпизодически. Жанр? Скорее всего, это сатира с очень сильным философским аспектом. И это очень выгодно отличает сериал от других. Его приятно смотреть.

Все события развиваются несколько неторопливо, но сами истории интересные и смешные. Обидно, что вышло всего два сезона. Потенциал явно не раскрыт до конца.

Вот о таких мультипликационных сериалах для взрослых, я хотел сегодня рассказать.


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