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Как компании оптимизируют свои игры - рассматриваю на примере "Quantum Break"

Ни для кого не секрет, что тотальное большинство игр выходит на ПК в очень скверном состоянии. Отвратительная оптимизация, игровые баги, общие технические проблемы - ничто не остановит производителей в жажде к деньгам...
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Эту статью я давно планировал написать. Как только появилась "идейно-правильная" версия игры.

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Это было примерно год назад. Я игру прошел неспеша, не особо углубляясь в сюжет, затем удалил ее вместе с сохранениями (они, оказывается, на этой версии в самой папке с игрой). Потом, для скриншотов и теста пришлось снова немного играть... Сама игра мне понравилась. Ну, как понравилась: пойдет на раз, не более. Перестрелки с использованием "хроноопций" прикольные,

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 всякие пространственно-временные "головоломки" сойдут на "троечку". Сюжет тоже нормальный, хоть явный перебор с роликами (не зря же голливудских актеров привлекали). Но говорить я буду лишь об оптимизации игры, ее общем техническом состоянии.

Но начнем по порядку, с создателей игры. "Quantum Break" создали в 2016 году в компании Remedy Entertainment. Издателем выступила Microsoft Studios. Платформы: Windows и консоли Xbox One...

Сама финская студия очень любит всякие замороченные игры. Вот хлебом не корми, а дай сделать нечто мозговыносящее, малопонятное и "интеллектуально бессмысленное". А еще, компания любит привлекать к созданию игр всяких известных людей. И в данном проекте засветились сразу несколько голливудских актеров: Шон Эшмор, Эйдан Гиллен, Доминик Монаган, Лэнс Реддик и другие. Естественно, что использовался модный захват движений и прочие хитрости, чтобы игровые персонажи были похожи на реальных прототипов. В целом, это удалось сделать. Лица сразу узнаются,

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да и движения вполне похожи на настоящие (иногда бывают косяки с "минителепортацией", но это мелочи). Такое количество актеров нужно было использовать по-максимуму, поэтому роликов тут дофига. И это надоедает, хоть в них вся соль сюжета. Но вот с самими роликами связана одна из проблем, о которой я расскажу немного позже.

Итак, игра начинается с того, что наш персонаж Джек (Шон Эшмор) приезжает в некую лабораторию,

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где его встречает Пол Сайрин (Эйдан Гиллен), который работал с братом Джека, Уильямом (Доминик Монаган). Пол ведет нас в свое "гнездо" корпорации Monarch Solutions. И вот здесь, впервые случается первых "косяк игры".

После того, как нас вводят в курс дела (а это дело - фактически прототип машины времени), после ролика, игра падает в 30 фпс...

И так будет оставаться до тех пор, пока не выйдешь в меню. В чем проблема? А все ролики в игре идут в традиционных 30 консольных фпс. И после окончания, вернуться к нормальной частоте не спешат...

Все ролики в 30 фпс...Уж не знаю, как было плохо на релизе (а было по слухам очень плохо), но и после патчей особо хорошо не стало.

Но это не смертельная проблема, можно по ходу решать. Хуже другое.

С самого начала игры, мне казалось, что мое зрение, вдруг, сильно просело. Все на экране какое-то размытое, словно играю не в разрешении 1080р. Но сама игра, по умолчанию, выставила наивысшие настройки, которые я не удосужился до конца прокрутить вниз...

Если при взгляде на близкие объекты эффект "мыла" не особо и заметен, то на дальних планах - бяда...

Да и текстуры очень уж скромные для 2016 года.

 Понятное дело, что игра "точилась" под консоли. Но такой порт на ПК... Уж очень погано вышло. Но и это я знал заранее: об убогой картинке, которую словно с 720р растянули в 1080р все писали еще на старте. Я думал, что проблему как-то исправили. Фиг вам с маслом!

Следующий "нежданчик" я заметил, когда стал делать скриншоты на разных настройках графики. Оказалось, что так называемые высочайшие настройки не максимальные, кое-что можно еще подкрутить. Это просаживает фпс, но картинка лучше не становится. Да и вообще, разница картинки на разных настройках не особо отличается.

Максимальные настройки:

Высочайшие настройки:

Минимальные настройки (но разрешение 1080р):

Слайдер для сравнения скриншотов.

Во время просмотра настроек, я обнаружил, что там по умолчанию всегда включено масштабирование. Так вот причина "мыла" изображения! Ведь тут реализована некогда популярная настройка динамического масштабирования, когда игра сама "режет" разрешение для достижения определенного уровня производительности. При отключении этого параметра, настройки сразу становятся "Особенные". А как там картинка? А никак. Нет никакой разницы!

Без масштабирования.

С масштабированием.Ссылка на слайдер для сравнения скриншотов.

Зато потребление ресурсов видеокарты резко подскакивает и уже никаких стабильных 60 фпс на GTX 1070 не получить. А ведь для этой "кривульки" заявлены следующие системные требования:

Вот как так вышло? В игре "Dishonored 2" динамическое масштабирование отлично работает и его работу на самом деле видно. Тут же... Масштабирование включено - "мыло", масштабирование выключено - опять "мыло". Понятно, что это свинство делали под ресурсы консолей. Но нафига это для ПК? Может стоило вытащить руки из зад...заднего кармана и сделать все нормально? Обойдетесь, играйте и так...

И я так играл, что делать... Если в небольших помещениях все терпимо, то на улице, хоть очки надевай. Применение настройки резкости в Панели управления НВидиа тут не помогает: даже 20% резкости не способно "мыло" победить. Игра выглядит намного хуже применения апскейлов FSR от АМД в режиме "качество". Причем, намного! И самое обидное, что производительности видеокарты впритык.

Я провел тестирование при первом столкновении с "хроносолдатами".

Моя система следующая:

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Для записи тестового отрезка я использовал программу CapFrameX. Настройки наивысшие (масштабирование включено). Получился такой результат:

Фреймтайм.

Фреймрейт.

Итоговый результат.Это плохо! Даже отвратительно! Ни о какой комфортной игре на GTX 970 не может идти и речи! Уж я точно это знаю, благо такая карта у меня была.

Прошло столько лет, были какие-то апдейты. Но игра так и осталась убогой поделкой от Remedy Entertainment. На этом фоне, как-то грех жаловаться на проблемы первых версий "Control" от этой же студии.

Игра для своего времени сделана плохо. Графика такая, что "Crysis 3" вытирает об эту поделку ноги.

Вот показатель, как создатели и издатели ( а это, на минуточку напомню, Майкрософт!!!) плевали на пользователей. Так было, так есть (привет, темнокожее подобие Алана Швейка) и так будет...

Спасибо за внимание.



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