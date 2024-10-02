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Размышления о "непродажности" игровых журналистов и адекватности геймеров

Когда человек хочет поиграть в новую игру, что он делает? Правильно, читает отзывы и рецензии на интересующую новинку. Но стоит ли доверять этому?
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Когда человек хочет поиграть в новую игру, что он делает? Правильно, читает отзывы и рецензии на интересующую новинку. Но стоит ли доверять этому? Нет, не стоит...

Расскажу историю о том, как мне "советовали" игры.

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Дело было в начале 2000-х, точнее не скажу. Интернета в нашей "деревне" еще не было. Вообще. Только у меня на работе. Но скорость... мама, не горюй! Это была выделенная телефонная линия. Для бухгалтеров и для отчетов хватало впритык. Чтобы оценить ее, скажу следующее: когда начальство уезжало в район/город по делам, я становился "самым главным по интернету и скачивал себе драйверы. И вот, стандартный драйвер НВидиа, скачивался примерно часов пять...

Естественно, что осведомленность о новинках игропрома была минимальная. Поэтому, когда приезжал в город, то просто спрашивал: "Какие новые игры появились?". И вот, однажды, на такой вопрос, молодой продавец ответил: "А что Вам нравится?". Я говорю, типа фантастика, шутеры. И он протягивает мне диск и говорит: "Вот классная игра. Если "СТАЛКЕР" нравится, то и эта понравится"... Игра называлась... "Fallout 3"...

Естественно, что игра мне не понравилась (хотя, гораздо позже, я ее прошел), и вот таких случаев было много. С тех пор прошло достаточно времени, но ситуация не особо поменялась. Да, я мог уже сам искать информацию по играм, но вот ценность ее были минимальной. Тогда я понял, что читать отзывы и рецензии вообще нет смысла: надо смотреть стримы. Хоть немного. Чтобы "прочувствовать" игровой процесс...

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Сегодня я расскажу на примерах, почему не стоит особо верить "абсолютно непродажным" игровым журналистам (да и геймерам-фанатам).

В качестве примера выступит "продукция" одной известной японской фирмы, которая раньше ассоциировалась с качественными часами, телевизорами и магнитофонами. Но те времена давно прошли и сегодня слово "Sony" напрямую связано с консолями и "икслюзивными играми". Вот эти самые игры я сегодня и "препарирую"...

Начну с той игры, которую я прошел до конца. Это "God of War" 2018 года, которая все же вышла на ПК.

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Создавали эту игру в студии Santa Monica Studio, а издателем выступила Sony Interactive Entertainment. Это не только продолжение серии, но и ее переосмысление. Подробнее об этом могут рассказать те, кто играл в первые части. И многие из них остались очень недовольные релизом новинки. И вот, гордые обладатели ПК, смогли поиграть в того самого Кратоса... Но Кратос вышел постаревшим, да еще обремененный детёнком. И именно этот факт вызывал бурление в массах фанатов серии. Но я не из их числа и просто пробовал играть. Я не буду в этой статье затрагивать аспекты оптимизации игр. Просто поговорю за игровой процесс.

И вот этот самый игровой процесс оказался далеко не идеальным.

Нудно. Слишком много болтовни. Слишком напрягает этот детеныш, который ходит за тобой с кислой миной на лице. И красивые локации не прельщают и не компенсируют это. Несмотря на отсылки к скандинавской мифологии, которую я очень люблю, игра показалась в этом плане убогой. Ну не такими я себе представлял богов скандинавских мифов!

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Да и сам Кратос не тянет на "свергателя богов". От стал каким-то брюзливым и пожухшим. Как Арнольд Шварценеггер в последних "Терминаторах".

Но если слушать игрокритиков, то это очень достойная игра. Со всех сторон. Понятно, что эти обзорщики привязаны к компаниям-игроделам, но совесть тоже надо иметь. Ну, я прошел игру. И забыл.

Но была еще одна игра, которую так пиарили, так хвалили! Что хотелось просто достать "заначку" и побежать покупать PlayStation... Речь идет представителе целой серии игр - "Uncharted".

 Еще до выхода четвертой части на ПК, я смотрел стрим по прохождению этой игры на консоли. Смотрел урывками. И мне игра показалась занимательной, но некоторые моменты напрягали. Когда же вышла ПК-версия в "правильной упаковке", я эту игру скачал и стал в нее интенсивно играть. Благо надеялся, что это та же "Ларка", но улучшенная и более правильная... Как же я ошибался! Игра с самого начала просто убивала своими бесконечными роликами.

Я временами стал забывать, что это игра и смотрел, как фильм...

 И крайне удивлялся, когда персонаж замирал на месте...А, уже играть надо? Вот же дела... Сам игровой процесс исследования мне нравился. Все эти загадки и тайники. Но вот стрельба... Это гнилое наследие поганых консолей! Куда же без этого... И бесконечные ролики, "погружение в историю", отбивали весь запал игры. В итоге, я играл все реже и реже.

Так и остался мой Нейтан Дрейк на каком-то скалистом островке скучать... Играть в это я бросил.

А ведь игрообзорщики обещали совершенно другое... Да, я согласен, что тут хороший сюжет, кат-сцены отличные. Имеется некая режиссура. Но это же игра! Я хочу в ЭТО играть, а не смотреть! И это две БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ! Именно, как игра, она очень и очень посредственная. Играя в нее, я понял, откуда черпали "вдохновение" создатели перезапуска серии "Tomb Raider". Именно то, что бесило в "Ларке", было основой серии "Uncharted". 

Но самый большой "хайп" подняла ПК-версия еще одной игры. Да, тот же разработчик - Naughty Dog. И это ВЕЛИЧАЙШАЯ ИГРА В МИРЕ!!!

Не меньше! И вот, на днях, я в нее немного поиграл. Немного, не потому, что компьютер "не тянет". Нет, на определенных настройках играть можно. Даже работает генерация кадров. Правда, работает специфически: после включения/выключения, игра просто вылетает, хотя изменения сохраняются. Я даже сделал ради этого два скриншота: с генерацией кадров

и без нее.

И провел тест в популярном игровом моменте на своей системе (i5-8400+GTX 1070):

"Типичный" тестовый отрезок...

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итог.Но дело опять не в производительности, а в игровом процессе. Он ужасен. Он нуден до смерти. Эти бесконечные ролики...

Они просто бесят. Мне совершенно не интересно, что, где и как.

Мне наплевать на переживания героев. Я хочу играть! Это ролики и разговоры в "Dragon Age: Origin" имели смысл. Там на этом строился игровой процесс. Тут же, ролики - просто ролики. Игра линейна, как обычный шутер.

Да, игра красивая. Но и только.Лут не интересный. Управление просто вымораживает. Столько лет игре, вы не могли сделать нормальную адаптацию к клавиатуре? Стрельба отвратительная, патронов мало. И это, вроде бы, намекает на стелс.

Но стелс тут вообще тупой и не интересный. Это не "Dishonored", не "Styx: Master of Shadows".

Никакого сравнения! Зато куча типичных консольных "активностей": тут кнопочку зажимай, тут быстро долби. А тут тебе - миниигра...

Щассс, заведем...И что мне с того, что отличный сценарий и, опять же, режиссура? Ну, дайте создателям из Naughty Dog Оскара. Они сделали отличное интерактивное кинцо. Но игры делать они не могут. Игра - это другое. Сюжет тут нужен, но он не так важен, если вы не можете влиять на его изменение. Поэтому слушать болтовню Геральда в трактире я буду, а вот беседу Элли и Джоэла - нет. Мне плевать на них. Они не интересные персонажи. Хоть сколько наград дайте этой игре.

И вот теперь перейдем к мнению игроков и почему им также не стоит верить. Во-первых, часто негатив трут на многих ресурсах. Во-вторых, пишут обычно фанаты, часто неадекватные. И создается впечатление, что игра идеальная. Тут срабатывает "эффект Малевича". Вот вам сказали, что его "Черный квадрат" - величайшее произведение искусства. И вы не можете против этого возразить. Ведь вас сочтут неучем и "деревенщиной". Хотя, в душе вы не понимаете преклонения перед этой мазней, что может сотворить любой первоклассник за 5 минут.

И в играх этот же фактор действует аналогично. Более того, большое количество положительных отзывов притягивает еще больше положительных отзывов. И вот, заурядная игра, в якобы открытом мире, становится великой. А это совсем не так.

Про эту игры мне говорили, что нужно поиграть больше. Сначала она не понравится, потом уже "проймет" и "затащит". И тут я вспоминал старый анекдот...

Сидит в баре ковбой на стуле и морщится от боли. У него другой спрашивает: "Джонни, ты чего это кривишься?"

- "Да тут в стуле гвоздь торчит"

- "Так слезь со стула!"

- "А, ничего: уже привыкаю..."

Я не собираюсь играть до того момента, когда игра мне понравится. Я не обязан это делать. Вообще-то, для большинства, игры - отдых, не работа. Терпят пусть стримеры, они это делают за деньги.

Вот и выходит, что пока сам не поиграешь, мнение об игре не заимеешь...

Я вообще очень скептически отношусь ко всяким титулам и наградам в игропроме. Они от лукавого. Даже статистика продаж не отражает того факта, что именно вам игра понравится. Есть не популярные игры. Но многим они очень даже "зашли". Такое бывает. А кто-то играет в "танчики". Кто-то навсегда "залип" в "Minecraft". Люди разные и не надо всех скопом отправлять играть в игры некоторых компаний, что делают поделки для консолей. Вообще, я пришел к выводу, что так называемые "консольные эксклюзивы" часто оказываются излишне распиаренным продуктом, с весьма посредственными игровыми возможностями и механиками (еще пример - "Horizon Zero Dawn", где прос...ли отличную возможность сделать RPG). Почему так вышло, я не знаю. Но еще одна "великая серия" это очень даже подтверждает... Но о ней, как-нибудь в другой раз...

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the last of us uncharted 4: a thief's end god of war (2018)
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