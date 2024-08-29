"Проникновение" Голливуда на территорию СССР и поздних стран из него "выпавших", для многих началось с видеосалонов. Те, кто постарше, помнят это явление: небольшое помещение, часто арендованный видеомагнитофон (советский или даже японский) и затертые до дыр видеокассеты с фильмами с просто безобразной русской озвучкой. Но альтернативы практически не было. Вот так и смотрели, часто много додумывая, ибо перевод оставлял желать лучшего. Большинство из тех фильмов, сейчас воспринимается, как откровенный хлам. Но некоторые фильмы выдержали "испытание временем".

реклама





Сегодня я расскажу о фильмах с мистическим оттенком, которые я смотрел в годы перестройки и начале 90-х.

Начну с самого старого фильма из подборки. Это мистический фильм ужасов "Фантазм" ("Phantasm"), первая часть которого вышла в 1978 году. Режиссер: Дон Коскарелли. В ролях: А. Майкл Болдуин, Ангус Скримм, Билл Торнбери, Рэджи Бэннистер, Кэти Лестер, Терри Калбус и другие.

Два брата, Майк (А. Майкл Болдуин) и Джой (Билл Торнбери),

реклама





вместе со своим приятелем Рэджи,

сталкиваются с очень странным гробовщиком, которого называют Верзилой.

реклама





И этот Верзила (Ангус Скримм) со своими странными помощниками-карликами,

проводит эксперименты с трупами умерших людей. Что это? Зачем? Вот это и попытаются выяснить наши герои.

реклама





Фильм неплохой, но стоит учитывать, что снят он в традиционной манере 70-х годов. Он несколько затянут, хотя имеет стандартный хронометраж - 1ч.25мин.

Также стоит учитывать, что бюджет этого фильма совсем небольшой, поэтому на "великие" спецэффекты не рассчитывайте.

Но фильм мне тогда понравился. Но он не дал ответы на все вопросы. Чтобы понять, кто этот Верзила и откуда он собственно взялся, стоит посмотреть и другие части этой франшизы. И они являются прямыми продолжениями первой части. Вторая часть вышла уже в 1988 году, что положительно сказалось на качестве съемок. И вот, если оценивать сюжет, со всех частей, то он очень даже интересный. Хотя назвать эту франшизу страшной, я не могу.

В 1988 году вышел мистический фильм ужасов "Чернокнижник" (оригинальное название "Warlock"). Режиссер: Стив Майнер. В ролях: Джулиан Сэндс, Лори Сингер, Ричард Э. Грант, Мэри Воронов, Кевин О’Брайен, Ричард Касс и другие.

Фильм начинается с событий 1691 года, когда должны казнить чернокнижника (его сыграл Джулиан Сэндс).

Но какой-то временной вихрь переносит его в наше время (в смысле, в 80-е годы). Вслед за чернокнижником, в вихрь прыгает и охотник на ведьм, Джилс Редферн (Ричард Э. Грант).

Цель чернокнижника - собрать все страницы колдовской книги Гранд Гримуар, чтобы узнать скрытое имя Бога.

Таким образом, можно все развитие мироздания обратить вспять. Ну, а охотник должен его остановить. Вот такое приключение персонажей XVII века в современной Америке. Случайным участником этих событий становится девушка Кассандра (Лори Сингер),

которую проклял чернокнижник и она стремительно стареет ( один день - 20 лет). И для нее найти чернокнижника - жизненная необходимость.

Фильм очень даже хорош. Несмотря на то, что съемки не особо поражали воображение даже тогда, на границе 80-х и 90-х годов.

Но сюжет это не особо портит. Тут нет откровенной тупости и идиотизма современного Голливуда. Наоборот, все методы поиска чернокнижника имеют отсылки к древним источникам (ну, если исходить из того, что это в древности считалось реальным).

Также стоит сказать, что такой поворот хода событий (с перемещением во времени) явно подсмотрели у мегапопулярного фильма "Терминатор" (вышел в 1984 году). Хотя, в остальном сходства тут нет вообще.

Мне и моим знакомым этот фильм тогда понравился. И сейчас, пересмотрев его перед написанием статьи, я не поменял мнение. Хороший фильм, выдержал испытание временем. А вот следующие части уже не зашли: тут и сюжет не такой интересный, и уже не совсем соотносится с первой частью.

"Эльвира: Повелительница тьмы" ("Elvira: Mistress of the Dark") - фильм 1988 года. Режиссер: Джеймс Синьорелли. В ролях: Кассандра Петерсон, Уильям Морган Шеппард, Дэниэл Грин, Сьюзэн Келлерман, Эди Макклёрг, Курт Фуллер, Джефф Конэвей и другие.

Этот фильм я смотрел в период между 90-м и 92-м годами, точнее уже и не вспомню. И смотрел в кинотеатре. А это значит - большой экран и нормальную озвучку. Да, фильм показывали вполне официально. Реклама обещала что-то мистическое и мрачное. А на деле, мы имеем комедию. Черную комедию. Главная героиня, Эльвира (Кассандра Петерсон)

работает в небольшой телестудии, но мечтает о своем собственном шоу в Лас-Вегасе. Но нужны деньги. А их, у нашей, весьма экзальтированной героини, нет. Но тут умирает ее тетя (о которой она и не знала особо). И, значит, жди наследства...

Несмотря на "конкурента" в виде дядюшки,

Эльвира принимает в наследство особняк в отвратительном состоянии,

маленького пуделя

и поваренную книгу...

Вот тут начинается и сам сюжет: такая вызывающая особа вызывает сильнейший переполох в небольшом городке с очень строгими устоями.

И городской совет не хочет видеть Эльвиру у себя в городе. Да и сама Эльвира вовсе не жаждет тут задерживаться: ей бы побыстрее продать дом, да и поехать в Лас-Вегас. А тут еще и дядюшка настоятельно выпрашивает старинную поваренную книгу...

Фильм очень смешной, ведь снимал его режиссер второй "Полицейской академии". Тут шутят сверх меры, причем весьма жестко проходятся по пуританским нравам жителей городка. Бюджет фильма не особо большой, точнее, даже скромный. И поэтому тут нет особых спецэффектов.

Но сюжет "тащит".

И даже сейчас фильм можно смотреть, хотя современные поборники американских "повесточек" такое не будут приветствовать - так нагло эксплуатировать тему женского тела... Да, тела тут предостаточно...

У фильма есть продолжение. Второй фильм можно посмотреть, хотя вышел он уже в 2002 году, что, естественно, сказалось на внешности главной героини (лицо постарело, но более закрытые наряды вы там тоже не увидите).

Вот о таких фильмах, эпохи видеокассет (и не только), я хотел сегодня рассказать.



