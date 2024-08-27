Игра "Flintlock: The Siege of Dawn" вышла 18 июля 2024 года. Разработчик: A44 Games. Издатель: Kepler Interactive.

Играть в нее я не собирался, только для написания статьи. Но тут все пошло не по плану...

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Дело в том, что меня "обогнали" стримеры на YouTube, которые гораздо быстрее выпустили прохождения игры. Причем, у одного довольно популярного, игра определялась, как "соулс-лайт"... "Лайт" или нет, но пройти по-честному "соулслайки" я не могу, да и не хочу. Одно единственное исключение - "Steelrising". Там просто можно настроить сложность (преступление с точки зрения игро-мазохистов).

И вот, запускаю игру... Первое положительное впечатление: есть русификация! Ее в играх становится все меньше и меньше. Тут имеется, очень приятно. Сюжет изложен в роликах, но их я все не смотрел, большую часть просто пропустил.

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Сюжет тут... На большого любителя. Лучше меня, тут скажет описание из Steam: "Врата Великой Бездны открыты, а боги и их армии мертвецов теперь на свободе. Земли Киан осаждены, город Рассвета на грани разрушения. Пришло время Коалиции дать отпор. Вооружитесь порохом и магией и не забудьте про возмездие, отправляясь в эпическое путешествие, чтобы победить богов, закрыть Врата и восстановить мир". Этого и достаточно про знание сюжета.

Играть мы будем за воительницу из армии Коалиции, которую зовут...Нор Ванэк. Почему не Нора, не знаю. Наверно, потому что она очень сильная и независимая... Да, тут "повесточка" отыграна по-максимуму: чернокожая и сильная женщина с властным голосом. Терпите игруны мужского пола...

Значит, это экшен с ролевым оттенком. Это вообще ничего не говорит и не обещает. Огромная куча игр подойдет под это описание. Но сложность можно выбрать. Я белый слабый мужчина, поэтому и играть буду на низком уровне (типа повествование).

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Начинается игра в окопах войны.

Словно война за независимость Америки... Есть определенные отсылки в фасоне одежды и оружии.

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Из оружия у Нор только топорик (словно отобрали у гурона) и пистолет. Поэтому тут сначала два типа атаки: рукопашная с топором наперевес и стрельба. Стрельба носит чисто вспомогательный характер - патронов тут мало очень дают. Весь стиль сражения строится на прерывании атак нападающего.

Но не запрещены и увороты, которые потом заметно прокачаются. Да: прокачка тут также имеется (как и лут для прокачки вооружения и снаряжения).

И ее проводят у костра... простите, у камня сохранения.

Идеи игры понятно откуда заимствуются. Но душ тут нет, есть только опыт, который дается за убийства и выполнения заданий. Кроме основного задания, тут есть и побочные миссии. Можете их выполнять, можете пропустить. Но я все локации облазил вдоль и поперек в поисках секретов. Это дает определенный профит: в одном из сундуков

нашел "огненный" топор...

Сражения довольно простые по конструкции, по крайней мере в начале игры. Некоторых противников можно просто атаковать в лоб. Те, что со щитами, нужно бить со спины или "снимать защиту". Стоит только обращать внимание на те атаки противников, которые нельзя заблокировать (они подсвечиваются красным).

В общем, сражения типичные для таких игр. Но разработчики решили бои разнообразить: в игре появляется "сказочный лис".

И этот "лис" дает нам определенные способности. С его помощью можно массово иссушать врагов (при заполнении шкалы) и приказывать "лису" атаковать противника. А еще... А еще наш "лис" может Нор телепортировать в местах, где имеются порталы.

Особого смысла в конструировании порталов нет, но это добавляет определенный интерес в игру. В некоторые места локации без портала не попасть. Поэтому начальную точку телепорта стоит искать внимательно. Игра позволяет двойным прыжком залезать в довольно высокие места. Часто оттуда можно пробраться в тыл противнику и нанести неожиданный удар. Хотя самого стелса тут не предусмотрено (и зря).

В начале игры будет миссия по очистке деревни. И тут нужно главаря банды мертвых укокошить. Это было несложно. После этого начался ролик, который один в один копирует ролики по освобождения аванпостов в одной серии игр...

Будут ли эти миссии постоянными, не знаю. В освобожденной деревне есть торгаши и кофейня со страшной (страшным) торговцем.

Тут и начинается основной сюжет в игре.

Боссов в игре я не успел встретить, кроме минибосса для обучения

и сюжетного главного босса, которого еще нельзя убить (не время).

Что по графике? Тут опять не могу отметить, что графика не особо современная, но сойдет.

Игра на "лучших" настройках:

Игра на высоких настройках:

Игра на низких настройках:

Имеется и апскейл от Intel. Вот так игра выгладит на высоких + XeSS (высокое качество):

Ссылка на слайдер для сравнения скриншотов. Могу сказать, что, в целом, апскейл XeSS работает далеко не худшим образом. Мне понравилось, хотя все равно мылит картинку.

Переходим к тестированию.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществлялся программой CapFrameX. Для игры заявлены такие системные требования:

Я же для теста выставил такие настройки (без апскейла, 1080р):

Тестирование пройдет на небольшой локации в начале игры.

Результат тестирования.

Фреймтайм.

Фреймрейт.

Итоговый результат.Сойдет. Но стоит сразу отметить, что игре нужен SSD (в моем случае - HDD), иначе подгрузки вам обеспечены, особенно при телепортации. Процессора в данном случае хватает.





Выводы по игре.

Это типичная игра с закосом под "соулслайк". Но выгодно отличается наличием выбора сложности в игре. Сюжет мне не нравится, как и главный персонаж. Но вот боевка и исследование локаций зацепили. Может я буду проходить игру и дальше (если не "споткнусь" об боссов игры). Можете и сами попробовать эту игру. Она в отдельных аспектах явно не оригинальная, но попробовать в нее поиграть стоит.



