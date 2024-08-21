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Немного рассуждений о теории охлаждения ПК

Игровые компьютеры греются. Ну, это факт. Физический факт. И с этим надо что-то делать...
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Современные ПК сильно греются, ибо имеют "на борту" достаточно прожорливые процессоры и видеокарты. И, если видеокарта представляет из себя "законченный продукт", который нужно просто вставить в ПК, то с охлаждением процессора (и часто скоростных SSD) нужно разбираться самим...

И все это нужно "облагородить" красивым и обязательно светящимся корпусом. Который должен еще выполнять и функцию продува воздушных масс. Большинство игровых корпусов имеют боковую крышку из стекла или прозрачного полимера (дешевые модели) и это не дает возможности организовать сбоку подвод/отвод воздуха. В последнее время все буквально помешались на корпусах-аквариумах.

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Но такие модели не подходят для процессоров с воздушным охлаждением. Нет, работать будут, естественно, но температура будет выше, чем в корпусе привычной конфигрурации.

Для игровых ПК рекомендуют использовать корпуса с продуваемой "мордой", так называемые модификации/модели mesh (сетка).

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По стандартной схеме, тут спереди идет вдув воздуха, а выдув происходит сзади и сверху. Но вот всегда ли корпус с продуваемой "мордой" будет эффективнее корпуса с практически глухой? Вот это я и проверю, благо "пациент" для опыта имеется...

Значит, тест будет проходить с корпусом Lian Li Lancool 205

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Обзор на него я уже делал:

"Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205"

На момент тестирования, охлаждение корпуса состояло из 5-ти вентиляторов. Спереди на вдув стоят два вентилятора Arctic P14 типоразмера 140 мм.

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Точно такие два стоят сверху на выдув. Все они запитаны через "молекс" на 5в. И это примерно 700 rpm. Сзади, воздух выдувается комплектным вентилятором Lian Li, который работает на оборотах около 900 rpm.

Теперь переходим к самому "железу", которое будет в тесте. Это процессор i5-8400, которых охлаждается кулером Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color. Но родной вентилятор заменен на Arctic Cooling BioniX F120.

Не то, чтобы он лучше, просто проходит у меня "длительное тестирование"...

Видеокарта - EVGA GTX 1070 FTW, которая работает в режиме даунвольта с небольшим "лайтовым разгоном". Остальное "железо" практически не влияет на нагрев, поэтому описывать его нет смысла.

Некоторые комментаторы посчитают, что нет смысла тестировать на уже неактуальном железе... Но мы не фпс-ы замеряем, а температуру! Поэтому тут важно потребление компонентов. И мой ПК будет соответствовать не особо дорогой современной бюджетной сборке по этому критерию. Скажем, процессору i5-12400 и видеокарте RTX 3060. Еще раз: по энергопотреблению! Не по производительности, поэтому не пишите глупые комментарии.

Еще пару слов про корпус. Он хоть и заявлен, как игровой, но имеет глухую "морду", где забор воздуха происходит через небольшие щели по бокам. Вот и проверим, как это влияет на продув.

Я отдельно проведу тестирование для процессора и видеокарты. Делать комбинированный тест сложнее и не так показательно.

Сначала я буду тестировать нагрев процессора. Будет три варианта:

- в корпусе, как есть

- в корпусе без передней крышки (имитация корпуса mesh)

- без передней крышки и без бокового стекла (типа открытый стенд)

Общая схема продува у меня такая:

Греть процессор буду в течение 5 минут программой AIDA 64 (FPU only). В комнате 27 градусов.

Итак, первый тест в корпусе "как есть":

Максимальная температура процессора составила 54 градуса.

Теперь дадим остыть ему и продолжим тест уже со снятой "мордой". Для улучшения продува, фильтр я тоже убрал:

Через 5 минут мы имеем такой результат:

53 градуса при тех же оборотах кулера. Итого, продуваемая "морда" дает нам -1 градус...

Что же будет, если снять боковое стекло?

Практически ничего! Температура "гуляет" между 52 и 53 градусами.

 Снижение температуры, ну пусть 2 градуса. Пока без выводов - приступаем к тесту видеокарты.

Тут будет всего два сценария: с закрытой передней крышкой и без нее. Тестовым прогоном выступит бенчмарк Valley Benchmark.

Со снятой передней крышкой получен такой результат:

55 градусов к самому концу теста.

Если же вернем крышку на место, то температура вырастет на 1 градус:

И какой напрашивается вывод?

Передняя панель mesh не влияет на продув? Тут не все так и однозначно. И это подавляющее большинство горе-обзорщиков на YouTube не продумывают, когда обозревают свои сборки ПК.

В данном случае, я тестировал ПК с относительно невысоким тепловыделением (которое напрямую зависит от энергопотребления). И в таком контексте, передняя, плохо продуваемая крышка не оказывает существенного ухудшения продува. Тем более, что корпусные вентиляторы обеспечивают хорошее движение воздушных масс (тут имеем случай отрицательного давления в корпусе). И 5 вентиляторов отлично справляются с охлаждением. При этом ПК вышел тихим, но не бесшумным.

Но, если в этот же корпус поставить условный i9-13900 вкупе с RTX 4090, то тест даст совершенно другой результат. Более того, если поставить процессор с небольшим энергопотреблением, но плохим кулером и карту с отвратительной системой охлаждения, то опять получим другой результат. Все дело в балансе между эффективностью отвода тепла от процессора и видеокарты в корпус и выводом тепла за его пределы. В моем случае, баланс смещен в пользу эффективности корпусных вентиляторов. С мощным "железом" производительности вентиляторов уже не будет хватать. И даже увеличение оборотов лишь частично поможет. При больших оборотах, конструкция передней панели уже заметно скажется на движении воздушных масс, чего в моем случае не наблюдается.

Вывод будет таким.

Для условного i5-12400 + RTX 3060(4060) (и их аналогов от AMD), не будет практически никакой разницы от корпуса с панелью mesh или с панелью с боковыми щелями. Тут нужно сосредоточится на отводе горячего воздуха из корпуса. Но это справедливо только для процессора с хорошим производительным кулером и при наличии массивной СО на карте. Если вы "пожадничали" и поставили на процессор боксовый кулер, и купили самую убогую RTX 4060, то берите уж хорошо продуваемый корпус. Хотя, это не особо вам поможет.

Ну, а "гордым обладателям" топовых процессоров и видеокарт стоит смотреть на корпуса Full Tower, которые и продув имеют хороший и "водянку" примут внутрь любого размера...

P.S.: Если уж соберетесь критиковать в комментариях, то указывайте подробно, какие обороты в вашем случае у видеокарты, кулера и вентиляторов корпуса.


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