Сегодня я расскажу о лучших, на мой взгляд, фильмах режиссера Гильермо дель Торо.

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Гильермо родился в 1964 году, в Гвадалахаре (Мексика). Уже с детства проявлял интерес к творчеству. Несомненно, что воспитание бабушки, которая являлась ревностной католичкой и увлечение творчеством Лавкрафта, сказались на его дальнейшем творчестве.

Лично я бы разделил фильмы дель Торо на три категории: фильмы раннего периода, когда его подход к "фирменной" режиссуре только формировался, период расцвета его творчества и фильмы, где почерк мастера практически незаметен (да, были и такие работы).

Говорить я буду только о тех фильмах, которые смотрел сам.

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"Хронос" (оригинальное название "Cronos") - это первая полнометражная работа Гильермо дель Торо, снятая еще в Мексике в 1993 году. В ролях были задействованы мексиканские актеры, но засветился и относительно молодой Рон Перлман,

с которым режиссер отлично поработает над другими проектами... В главной роли снялся Федерико Луппи. Он сыграл антиквара, к которому в руки попала необычная статуэтка ангела. Но не простая, а с "секретом".

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Была легенда, что давным-давно один ученый изобрел механизм, который дарил обладателю сего, практически бессмертие. И вот в основании этой статуэтки был спрятан данный механизм - Хронос. Антиквар случайно включил этот механизм и даже небольшое взаимодействие с ним, дало омолаживающий эффект.

Но так просто ничего же не бывает: за все нужно платить...

Это такой поучительный, несколько философский фильм. Его основным минусом я бы назвал некоторую затянутость, хотя сам хронометраж ленты вполне стандартный. Часто в описаниях к фильму, можно встретить, что это ужасы. Я не согласен: тут от ужасов нет ничего. А вот драмы - хватает.

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Настоящий фильм ужасов Гильермо также снял. В 1997 году, уже в США, он снимает фильм "Мутанты" ("Mimic").

В ролях: Мира Сорвино, Джереми Нортэм, Александр Гудвин, Джанкарло Джаннини, Чарльз С. Даттон, Джош Бролин и другие.

В Нью-Йорке началась эпидемия. Болеют дети и шанс на хороший исход минимален. Те, кто выживает, становятся инвалидами. Нет вакцины, нет лекарства. Установлено, что переносчиками болезни являются обычные тараканы, которые очень устойчивы к разным химикатам (как и к радиации). Было принято неожиданное решение: создать биологическое оружие, которое бы уничтожало тараканов. Генетики вывели новый вид насекомого, которого назвали Иуда.

Они выделяли секрет, который убивал тараканов. Через полгода, болезнь была побеждена. Генетики сделали так, чтобы Иуда не давал потомства и это насекомое исчезло бы само собой... Но все пошло не совсем по плану...

Это фильм ужасов. Не особо высокобюджетный, но очень интересный. Актерский состав подобран неплохо. Внешний вид мутировавшего Иуды довольно жуткий, да и размером он со взрослого человека...

Гильермо дель Торо не был бы самим собой, если бы и тут не вложил мораль: у всякого деяния есть и вторая сторона. Далеко не всегда положительные решения не имеют отрицательных последствий...

Мне фильм очень понравился, а вот его продолжения смотреть не стоит - совсем другой коленкор...





"Хребет дьявола" (оригинальное название "El espinazo del diablo"), фильм 2001 года, снятый в Мексике и Испании. В ролях: Мариса Паредес, Эдуардо Норьега, Федерико Луппи, Фернандо Тиельве, Иниго Гарсес, Ирена Виседо и другие.

Это довольно сильный драматический фильм с элементами мистики. Действие фильма происходит в Испании, во время гражданской войны (1936-1939 годы). В главной роли у нас мальчик Карлос,

который попадает к детский приют для мальчиков. Тут ужасная атмосфера: разруха, постоянный голод, нехватка персонала... Добавляет негатива рассказы о призраке, который тут обитает

и неразорвавшаяся бомба, которая торчит прямо посредине приюта...

Но фильм не о призраке, хотя тут он играет определенную важную роль. Фильм о взаимоотношениях, о принятии правильных решений, о формировании характера детей в сложных условиях военного времени. Это не развлекательный фильм, но режиссура Гильермо сделала свое дело: смотреть его легко и приятно, несмотря на весь трагизм происходящего.





"Багровый пик" ("Crimson Peak") - 2015 год.

В ролях: Миа Васиковска, Джессика Честейн, Том Хиддлстон, Чарли Ханнэм, Джим Бивер, Берн Горман, Лесли Хоуп и другие.

Это драма с элементами мистики. Фильм очень неплох, снят в несколько "готическом", мрачном стиле. И опять же: тут не ужасы важны, а взаимоотношения людей.

Визуально, фильм превосходен. Местами тот самый Багровый пик прекрасен, местами - мрачен.

Тут уже талант режиссера развернулся по полной программе. Но, несмотря на это, я не считаю это лучшей работой режиссера. Просто не люблю "любовные драмы", хоть и приправленные изрядной долей мистики.





Теперь расскажу о двух нетипичных для Гильермо дель Торо фильмах.

"Тихоокеанский рубеж" ("Pacific Rim") - фильм 2013 года.

В ролях: Чарли Ханнэм, Идрис Эльба, Ринко Кикути, Роберт Казински, Макс Мартини, Чарли Дэй, Берн Горман, Клифтон Коллинз мл., Рон Перлман и другие. А это уже чистая фантастика. Через разлом на дне океана в наш мир проникают гигантские монстры - кайдзю.

И оружие людей не способно противостоять им. Было принято решение создать огромных боевых мехов - егерей, управляемые парой пилотов, которые на равных будут бороться с монстрами-пришельцами...

Этот фильм снят по идеям японских фильмов еще второй половины 20-го века. Именно оттуда и пришел в западный мир самый известный кайдзю - Годзилла. Да и гигантские роботы - любимое творчество японских киноделов...

Первый фильм мне понравился, хотя разглядеть почерк режиссера можно под лупой и то не факт... Некоторое его влияние видно во внешности самих монстров. Но это не умаляет достоинство самого фильма. Типичный боевик с большим бюджетом: хорошие съемки, неплохие актеры.





"Блэйд 2" ("Blade II") - 2002 год. В ролях: Уэсли Снайпс, Крис Кристофферсон, Рон Перлман, Леонор Варела, Норман Ридус, Томас Кречман, Люк Госс и другие.

Это продолжение эпопеи неубиваемого "неправильного вампира" Блэйда

в исполнении Уэсли Снайпса. Фантастический боевик по изничтожению нечисти в промышленных масштабах. Лично мне, фильмы о Блэйде нравятся. Но фирменной стилистики дель Торо не заметил вообще.

Во второй части, Блэйд будет бороться с вампирами- мутантами.

И это опасность так велика, что пришлось объединиться с "нормальными" вампирами для совместной борьбы...

В фильме есть сюжет, пусть и не особо глубокий. Но для фильмов такого жанра этого достаточно.





Возвращаемся к "фирменным" фильмам Гильермо дель Торо.

"Форма воды" ("The Shape of Water"), снятый в 2017 году. В ролях: Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс, Октавия Спенсер, Майкл Стулбарг, Даг Джонс и другие. Это фантастическая драма. О дружбе и любви между человеком (в данном случае, уборщицей)

и человекообразной амфибией (явный след из "Хеллбоя").

Фильм интересен, захватывает сюжетом. Актеры не подкачали.

Фильм был номинирован на Оскар в 13 категориях. Получил 4 статуэтки:

- лучший фильм 2018 года

- лучшая режиссерская работа

- лучшая музыка

- лучшая работа художника-постановщика.

Кроме этого, фильм получил в 2017 году приз "Золотой лев".

Этот фильм обязательно стоит посмотреть, как квинтэссенцию режиссерского мастерства дель Торо.





Дилогия о Хеллбое ("Хеллбой: Герой из пекла" 2004 год, "Хеллбой II: Золотая армия" 2008 год).

В главной роли тут снялся Рон Перлман. Наверное, это пик его карьеры.

Не стоит рассказывать об этих фильмах: скорее всего, все их видели. Это фэнтези в фирменном исполнении режиссера.

Идею создания этого персонажа, Гильермо взял из одного комикса, но творчески переработал. В итоге, получился "доморощенный прирученный" демон на службе добра. Рон Перлман просто блистает в этой роли.

Его персонаж вышел очень колоритным, с непростым характером. Оба фильма были достаточно популярными, но для меня стало совсем непонятно: зачем сняли ремейк на первый фильм? Это уже не то пальто...





Лично для меня, лучшей работой режиссера стал фильм 2006 года - "Лабиринт Фавна" ("El laberinto del fauno"). В ролях: Ивана Бакеро, Серхи Лопес, Марибель Верду, Даг Джонс, Ариадна Хиль, Алекс Ангуло, Маноло Соло и другие. Это драма и фэнтези в одном лице.

Действие опять происходит в Испании, но уже в 1944 году. Когда партизаны ведут непримиримую борьбу с испанским фашизмом. В главной роли девочка Офелия,

которая с беременной матерью приезжает в деревню к отчиму - отъявленному садисту, офицеру армии Франко.

Его садизм нам показывают уже с первых минут знакомства с этим персонажем. Его главная цель: уничтожить партизанский отряд в местных горах.

Офелия предоставлена сама себе: отчиму она совершенно не нужна, мать крайне болезненно переносит свою беременность. И тут уже начинается фэнтезийная часть фильма. По легенде, давным-давно, дочь подземного короля убежала во "внешний мир". Там она забыла кто она и умерла, как обычный человек. Но ее душа вселялась в людей. Ее отец не оставлял надежду, что однажды перерожденная дочь вернется назад. И хранитель одного из порталов, фавн, считает, что Офелия и есть та самая принцесса.

Но для того, чтобы вернуться, Офелии нужно пройти несколько испытаний...

Вот это фэнтезийное повествование переплетается в реальными событиями, происходящими в этой местности. Причем, заметно явное сходство между ними. Словно они "зеркалят" друг друга.

Финал истории двоякий. Все зависит от того, как сам зритель будет воспринимать эту историю. Если отталкиваться от фэнтезийной составляющей, то Офелия все же вернулась к своему отцу

и воссоединилась с истинной семьей. Но мы же понимаем, что это вымысел и так не бывает. И конец нашей истории очень печален...

Фильм стоит посмотреть, тут есть над чем подумать...

Вот о таких фильмах режиссера Гильермо дель Торо я хотел рассказать.



