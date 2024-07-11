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"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030

Пришло время... И вентилятор на видеокарте Afox GT1030 стал пищать, моля о быстрой смерти... Нужна была замена...
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Пришло время и вентилятор на карте Afox GT1030 стал умирать.

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Умирать он стал после окончания гарантии... Сначала я пытался продлить ему жизнь, банально смазав машинным маслом. Но это не особо помогло. А потом он стал просто сильно дребезжать при работе. Это было последней каплей...

Я, в принципе, знал, что такие вентиляторы долго не живут, даже на брендовых картах. Чего же хотеть от Afox? Но менять вентилятор на аналогичный не собирался. Нет смысла. Да и на Озоне в российских магазинах такого товара не было. А брать с Китая... Минимум будет долго.

Поэтому решил "колхозить", благо уже был удачный опыт с Asus GT430. Но решил не просто сделать "кастомные вентиляторы", а немного повыпендриваться... Поэтому заказал пару вот таких вентиляторов от ExeGate.

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Это недорогие вентиляторы серии Silent. Были указаны обороты на уровне 2500 rpm и этого хватило бы с головой.

Пока вентиляторы ехали, поставил "времянку" - старый вентилятор на 70мм, что явно больше нужного. И ждемс...

Вентиляторы приехали гораздо позже, да еще их на полдня "потеряли" в пункте выдачи. Это был знак свыше, но мы же не суеверные?

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Итак, проверил вентиляторы на работоспособность от реобаса. И тут вылез первый "нюанс". Вентиляторы (оба) не выдают обещанные обороты! И эта разница заметная. Один раскручивался чуть выше 1800 rpm, а другой и вовсе не дотягивался до 1800 rpm. Воздушный поток несильный, но ведь и выбирал модель "сайлент"... Вторая проблема - на оборотах выше 1400 rpm слышен электрический шум моторчика. Это полная ж...

Но отступать уже некуда, "колхозим" новое СО (систему охлаждения). Встречайте: Afox Dual GT1030 by ExeGate Edition!

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Идеальная производительность и минимум шума. Обдув подсистемы питания. Почти, как коллаборация Asus и Noctua...

Куда же будем подключать вентиляторы? В прошлый раз, на GT430, я перепаял разъем и запитал вентилятор от самой карты. А тут... Посмотрите, как отличаются штекеры вентиляторов от обычных видеокарт (слева) и от Afox (справа):

То ли в Afoxе наплевали на цветовую дифференциацию, то ли на самом деле разъем свой, особенный. Но была и другая проблема: в биосе минимальные обороты ограничены на уровне 80%. Это много. Поэтому решил запитать вентиляторы от реобаса Scythe. Это было предусмотрено с самого начала, как основной вариант.

Погонял тесты. Вывод такой: при оборотах не выше условных 1300 rpm, шума нет на фоне самого системника. Но и толка от двух вентиляторов не много. Я ожидал еще и снижение температуры, но не вышло... Более того, эта парочка ничем не лучше оказалась одного вентилятора Gelid Silent 6, который я в итоге и поставил (пришлось его снять с GT430).

При оборотах около 1500 rpm,

в прогоне бенчмарка Tropics, температура стабилизировалась на значении 57-58 градусов (гонял примерно минут 20 при 30 градусах в квартире).

В таком режиме вентилятор не слышно, а обороты спокойно можно поднять до 1800 rpm без звукового дискомфорта (максимальные обороты вентилятора Gelid около 3300).

Несколько позже (через примерно неделю), я дополнительно проверил температуру в других приложениях. Дома уже стало гораздо прохладнее - 25 градусов.

В MSI Kombuster, в не самом тяжелом тесте вышло так (10 минут теста):

51 градус при 1650-1680 rpm. А после полуторачасовой сессии в игре "Hellgate: London" - и вовсе не выше 41 градуса:


А что же с вентиляторами ExeGate? Ну, один отправится на место Gelid на GТ430. А второй - пусть полежит, про запас...

Какова мораль данной истории?

Я не советую покупать вентиляторы ExeGate. Скорее всего, такими же по качеству окажутся и всякие 5Bites и прочие "икслюзивы". Наверно, стоило все же задушить жабу и взять "Блокиратор шума" за почти тысячу местных "долляров"...

Но все мы сильны задним умом... Да...

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