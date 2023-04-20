Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

"Колхозинг" системы охлаждения на Asus GT 430

После смены видеокарты GT 430 на GT 1030, убрал старушку на непродолжительный промежуток времени в коробочку. Теперь пришло время ее "колхозинга"...
[ ] для раздела Блоги
+
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Все фанаты Асуса знают, что именно Асус делает самые-самые лучшие карты... Даже давно и в сегменте "чуть быстрее безногого таракана"...

реклама

А вот, если вы не фанат Асуса, то приходит понимание, что они косячат не менее других. И только люди, далекие от законов физики, считают, что температуры за 80 градусов на "затычках" не возможны в принципе. Но инженеры Асуса не зря едят свой хлеб, это им удалось...

Карта в абсолютно стоковом состоянии (фото из интернета).

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Естественно, что я исключал фактор старой термопасты, была намазана нормальная МХ-4. Но это не особо помогало. Потом тихо и без особого шума стал умирать родной вентилятор.

Провод пошел на донорство...

реклама

 Я нашел такой на Али, но сумма в почти 600 рублей (а это примерно четыре года назад) несколько озадачивала... Да, там шарикоподшипник, но стоит ли покупать на старую слабую карту вентилятор за такие деньги (еще вопрос в качестве товара)? Поэтому нашел альтернативу в виде дешевого Китая. Довольно странная конструкция лопастей напрягала, но все работало нормально.

Карта с китайским вентилятором.

 До появления "левого" шума проходило примерно 6-8 месяцев (а что вы хотите за 35 рублей?). Частично помогала заливка масла, но очень недолго... И вот запас вентилей подошел к концу... Найти альтернативное СО на Али не смог, там просто идиотское трехточечное крепление. То, что можно "приколхозить", стоило дорого для такого апгрейда. Идею модернизации отложил до поры, до времени.

И вот теперь, снова возвращаюсь к нему. Искать новый радиатор не стал. Подумал о простой замене штатной вертушки на другую, корпусную. Идеально бы по ширине подошел вентилятор на 50 мм. Но вот по точкам крепления он не совсем подойдет. А сверлить новые тут негде, ведь радиатор в виде "спиральной галактики". Выглядит симпатично, но абсолютно не практично.

реклама

У меня имелся в загажнике вентилятор Gelid Silent 6, на 60 мм. Это несколько шире радиатора. Пробовал крепить его на стяжки - глупая идея. Слишком маленькая карта не позволяет это сделать. Ведь с одной стороны будет находиться разъем pci-e слота. Но, как оказалось, вентилятор можно закрепить на два самореза. Держится очень крепко, попадая как раз между "крыльями" радиатора.

Сам вентилятор запитал от материнской платы. Это очень компромиссный вариант, ведь материнские платы не могут мониторить температуру графического чипа. Нужно полагаться на свою "чуйку" при настройке оборотов. И тут вылезает еще одна проблема: материнская плата, на которой все это тестировалось, Gigabyte Z 77m-D3H, самая простая плата на данном чипсете. Так вот, настройка вентиляторов на ней безобразная. Поэтому идеальный вариант было сложно подобрать. Пришлось немного поэкспериментировать.

реклама

Для начала, я проверил параметры вентилятора с помощью реобаса. Стартовое напряжение оказалось 4,1 в., это много. Максимальные обороты около 3400 rpm. Gelid обещает максимальное потребление вентилятора 0,22 А. А для родного вентилятора от Асус этот параметр указан, как 0,35 А. Значит, новый вентилятор не должен спалить контроллер на видеокарте...

Поэтому принял решение подключить вентилятор непосредственно к видеокарте. Для этого просто отрезал родной двухпиновый разъем от старого вентилятора и скрутил с двумя соответствующими проводами из разъема 3-пин нового. А провод, отвечающий за тахосигнал, оставил в колодке, которая будет подключена к материнской плате. Так я смогу мониторить обороты нового вентилятора.

С "модифицированным" проводом.

Саму кривую оборотов пришлось "подшаманить" через MSI Afterburner.

Минимальные обороты ограничены биосом на уровне 60%. Это примерно 2500 rpm. Шум стал меньше, а температура понизилась.

Вот так прогрелась видеокарта в разгоне в бенчмарке Tropics Demo:

Со стоковым вентилятором даже не знаю, какая была бы температура, карту я не пробовал разгонять. С "китайчатами" получалось около 65 градусов, но температура в комнате была ниже. Причем, корпус был более продуваемый - Zalman Z9. А сейчас, на момент теста - почти 30 градусов и корпус типа "офисный коробок"...

Раз температура стала вменяемой, то стоит еще немного разогнать карту. Особо к пределу не подходил.

Результат в стоке:

Разгон (+161 МГц по чипу, +323 МГц по памяти):

Прирост около 21%, неплохо.

А потом сравнил результат в 3D Mark Vantage

с таблицей лидеров (мой версия не активирована должным образом). Получился уровень третьего места:

Что ж, "колхозинг" прошел с минимальными вложениями и достаточно удачно по результату.

Что тут важно заметить для тех, кто решится менять стоковое СО на подобный кастом. Если вздумаете подключать нештатные вентиляторы вместо родных, учитывайте обязательно потребление вентиляторов. Иначе шанс спалить котроллер на видеоплате очень велик. А ремонт вам обойдется в приличную копеечку. Поэтому подходите к делу не спеша, взвесив все возможные риски.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

asus gt 430
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+
Главные игры апреля 2023 года
3
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
80
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
30
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
35
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
4
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
12
Обзор веб-камеры Streamplify CAM
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
15

Интересные материалы

Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
6 апреля 2023 80

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские танкисты умудрились оторвать Leopard 2 башню – инцидент произошёл в Польше в 2023 году
60
Появилось фото первого уничтоженного в зоне СВО немецкого бронеавтомобиля Dingo
20
Первая БМП Bradley поражена огнём вертолета Ка-52 при попытке перейти в контрнаступление
17
Истребитель Су-27 почти сбил британский Rivet Joint – ракета прошла рядом с самолётом НАТО
20
Первый вариант видеокарты GeForce RTX 3060 включал 3840 ядрер CUDA
1
Танк Leopard 2A4 под управлением экипажа ВСУ оторвал башню другому танку Leopard на полигоне
12
Российский танк Т-90 обнаружили на заправке в Луизиане
3
Европейский Союз в замешательстве, и не знает как реагировать на нападение на посла в Судане
+
В рабочих сценариях AMD Ryzen 7 7800X3D оказался на 7% быстрее в Linux, чем в Windows 11
2
Минэнерго США предупредило "Росатом" о нарушении действующего законодательства США
12
В иранском небе на видеокадрах замечены российские Су-35С, закупленные для армии республики
3
Блогер купил на Авито GeForce GTX 970 за 5000 рублей и она потянула последние игры с комфортным FPS
10
Российским ученым удалось создать отечественный аналог станции 5G
3
Финляндия начинает возведение забора на границе с Россией
6
Западная пресса: Россия активно использует секретное оружие, лишающее ВСУ связи через Starlink
6
Panasonic получила преференции на поставку тяговых батарей для электромобилей американской сборки
2
В ЧВК Вагнер опровергли слухи о присутствии своих сотрудников в Судане
+
Почему отмена наличных денег в России — это плохая идея
4
Пригожин: в результате снарядного голода безвозвратные потери в ЧВК «Вагнер» увеличиваются в 6 раз
7
Российский морпех записал на свой счёт уже третий сбитый Су-25 ВСУ и показал видео запуска "Иглы"
4

Популярные статьи

Игра на нервах США - Авианосец НОАК Шаньдун установил рекорд по вылетам самолётов в районе базы Гуам
2
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
173
10 самых популярных процессоров апреля 2023 года — очень неожиданные результаты
35
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
55
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
О малоизвестных играх, стоящих вашего внимания
4
Нашего полку прибыло: Президент Бразилии во время визита в Китай призвал мир отказаться от доллара
16
20 красивых и захватывающих игр, которые пойдут на слабом компьютере или ноутбуке
2
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
11
Jonsbo D31 Mesh - интересный корпус за адекватные деньги. Мини-обзор базовой версии
1

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
09:08
Щонетак? Меня больше смущает не это, а корзина с хардами.
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
Артём Николаев
09:07
Доиграются пиндосы
Seagate оштрафовали на $300 млн за поставки жёстких дисков для Huawei после введения санкций
DonCarleone
09:07
какой суд, на месте расстреливать будут...
HP готовит ноутбуки с процессором AMD Ryzen 7 PRO 7840HS
хахахер
09:06
а минобороны,то и незнает.Просто тишина в новостях,я вот знаю что,хохлы собрались форсировать Днепр в весеннем паводке
В Минобороны Украины заговорили о начатом весеннем контрнаступлении
dimkahon
09:04
Это ппц канешн... о каком охлаждении речь, когда такая теснота? И корпус хоть с вагон возьми, все в уголочке ютится.
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
ark-bak
09:03
Лучше бы разрабатывали 20Вт чипы, а не 2кВт системы охлаждения.
Intel разрабатывает кулеры мощностью 2000 Вт для будущих чипов
Феликс Гансик
09:02
Какие все таки красавцы эти авианосцы Американское чудо науки, техники, совершенство идеологии, потриотизма. Художественная красота в сочетании с мощью и непобедимости. Потому что нет у них, нацизма, ...
Игра на нервах США - Авианосец НОАК Шаньдун установил рекорд по вылетам самолётов в районе базы Гуам
1_aps
09:01
Просто посмотри тесты в играх.
Бюджетный, "народный" ПК за 55 тысяч
ark-bak
08:55
Да кто его знает, на войне как на войне, может произойти всё что угодно.
Замминистра обороны Украины заявила о частичном контрнаступлении ВСУ
Enforsen Bsv
08:52
Больше похоже на гиперзвук - ударили Кинжалом.
С неба на Киев обрушился неопознанный объект
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем