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Все фанаты Асуса знают, что именно Асус делает самые-самые лучшие карты... Даже давно и в сегменте "чуть быстрее безногого таракана"...

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А вот, если вы не фанат Асуса, то приходит понимание, что они косячат не менее других. И только люди, далекие от законов физики, считают, что температуры за 80 градусов на "затычках" не возможны в принципе. Но инженеры Асуса не зря едят свой хлеб, это им удалось...

Карта в абсолютно стоковом состоянии (фото из интернета).

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Естественно, что я исключал фактор старой термопасты, была намазана нормальная МХ-4. Но это не особо помогало. Потом тихо и без особого шума стал умирать родной вентилятор.

Провод пошел на донорство...

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Я нашел такой на Али, но сумма в почти 600 рублей (а это примерно четыре года назад) несколько озадачивала... Да, там шарикоподшипник, но стоит ли покупать на старую слабую карту вентилятор за такие деньги (еще вопрос в качестве товара)? Поэтому нашел альтернативу в виде дешевого Китая. Довольно странная конструкция лопастей напрягала, но все работало нормально.

Карта с китайским вентилятором.

До появления "левого" шума проходило примерно 6-8 месяцев (а что вы хотите за 35 рублей?). Частично помогала заливка масла, но очень недолго... И вот запас вентилей подошел к концу... Найти альтернативное СО на Али не смог, там просто идиотское трехточечное крепление. То, что можно "приколхозить", стоило дорого для такого апгрейда. Идею модернизации отложил до поры, до времени.

И вот теперь, снова возвращаюсь к нему. Искать новый радиатор не стал. Подумал о простой замене штатной вертушки на другую, корпусную. Идеально бы по ширине подошел вентилятор на 50 мм. Но вот по точкам крепления он не совсем подойдет. А сверлить новые тут негде, ведь радиатор в виде "спиральной галактики". Выглядит симпатично, но абсолютно не практично.

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У меня имелся в загажнике вентилятор Gelid Silent 6, на 60 мм. Это несколько шире радиатора. Пробовал крепить его на стяжки - глупая идея. Слишком маленькая карта не позволяет это сделать. Ведь с одной стороны будет находиться разъем pci-e слота. Но, как оказалось, вентилятор можно закрепить на два самореза. Держится очень крепко, попадая как раз между "крыльями" радиатора.

Сам вентилятор запитал от материнской платы. Это очень компромиссный вариант, ведь материнские платы не могут мониторить температуру графического чипа. Нужно полагаться на свою "чуйку" при настройке оборотов. И тут вылезает еще одна проблема: материнская плата, на которой все это тестировалось, Gigabyte Z 77m-D3H, самая простая плата на данном чипсете. Так вот, настройка вентиляторов на ней безобразная. Поэтому идеальный вариант было сложно подобрать. Пришлось немного поэкспериментировать.

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Для начала, я проверил параметры вентилятора с помощью реобаса. Стартовое напряжение оказалось 4,1 в., это много. Максимальные обороты около 3400 rpm. Gelid обещает максимальное потребление вентилятора 0,22 А. А для родного вентилятора от Асус этот параметр указан, как 0,35 А. Значит, новый вентилятор не должен спалить контроллер на видеокарте...

Поэтому принял решение подключить вентилятор непосредственно к видеокарте. Для этого просто отрезал родной двухпиновый разъем от старого вентилятора и скрутил с двумя соответствующими проводами из разъема 3-пин нового. А провод, отвечающий за тахосигнал, оставил в колодке, которая будет подключена к материнской плате. Так я смогу мониторить обороты нового вентилятора.

С "модифицированным" проводом.

Саму кривую оборотов пришлось "подшаманить" через MSI Afterburner.

Минимальные обороты ограничены биосом на уровне 60%. Это примерно 2500 rpm. Шум стал меньше, а температура понизилась.

Вот так прогрелась видеокарта в разгоне в бенчмарке Tropics Demo:

Со стоковым вентилятором даже не знаю, какая была бы температура, карту я не пробовал разгонять. С "китайчатами" получалось около 65 градусов, но температура в комнате была ниже. Причем, корпус был более продуваемый - Zalman Z9. А сейчас, на момент теста - почти 30 градусов и корпус типа "офисный коробок"...

Раз температура стала вменяемой, то стоит еще немного разогнать карту. Особо к пределу не подходил.

Результат в стоке:

Разгон (+161 МГц по чипу, +323 МГц по памяти):

Прирост около 21%, неплохо.

А потом сравнил результат в 3D Mark Vantage

с таблицей лидеров (мой версия не активирована должным образом). Получился уровень третьего места:

Что ж, "колхозинг" прошел с минимальными вложениями и достаточно удачно по результату.

Что тут важно заметить для тех, кто решится менять стоковое СО на подобный кастом. Если вздумаете подключать нештатные вентиляторы вместо родных, учитывайте обязательно потребление вентиляторов. Иначе шанс спалить котроллер на видеоплате очень велик. А ремонт вам обойдется в приличную копеечку. Поэтому подходите к делу не спеша, взвесив все возможные риски.