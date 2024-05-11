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Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)

Любят же паразитировать на некоторых темах! Сделали ретро шутер - поклонитесь гениальности разработчика. Написали, что убогий сериал относится к "научной фантастике" - и все, подтирайте слюни...
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Сразу расставляю все точки над "и": я не читал книгу Лю Цысиня!

Повторяю для особо непробиваемых комментаторов: не читал и не собираюсь читать книгу!

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Все нижеописанное относится исключительно (за небольшим отступлением) в новому сериалу от Netflix. Вышел первый сезон совсем недавно, в 2024 году.

И это американское переосмысление китайского сериала и книги.

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Режиссерами этого сериала выступили Дерек Цан, Минки Спиро, Джереми Подесва. В ролях засветились актеры: Джесс Хун, Бенедикт Вонг, Эйса Гонсалес, Лиам Каннингэм, Цэн Цзинэ, Алекс Шарп, Джон Брэдли, Розалинд Чао, Джован Адепо, Джонатан Прайс и другие.

Хайпа книга словила сверх меры: только ленивый не выразил свое почтение к ней. И поэтому отношение к сериалу было весьма противоречивым. Кому-то такое понравилось, кто-то плевался.

Я посмотрел этот сериал. Далось мне это довольно тяжело. Уже после первой серии, когда многое сводилось к игре(!) и заканчивалось "морганием звезд", я принял решение послать это произведение "научной фантастике" куда-то подальше в лес. Но через недельку все же решил досмотреть о конца. Может что-то не понял, не осмыслил... Оказалось, что первая эмоция была правильной...

Коротко расскажу о сюжете.

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В мире ученых от физики творится какая-то белиберда: ускорители элементарных частиц выдают абсурдные результаты. Одна из работниц совершает акт самоубийства. Ее знакомая, которая занимается разработкой нановолокон,

начинает видеть перед глазами "the final countdown".

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Потом некая дамочка намекает, что это предупреждение высшего разума и нашей героини стоит прекратить работу над своим проектом. Тут же у нас происходит история с погружением в сверхтехнологичную "VR" игру, которая выявляет достойнейших для...

Но об этом мы узнаем позже.

Также нам поведали историю, откуда все начиналось. Некая Е Вэньцзе, у которой во времена "культурной революции" в Китая убивают отца ученого,

попадает в исправительный трудовой лагерь, где валит лес. Но потом ее переводят в "шарашку", где ведутся сверхсекретные изыскания.

Они заключаются в том, что посылается сигнал в космос в поисках разумных цивилизаций. И вот наша зечка добивается определенного результата: посланный и усиленный Солнцем сигнал, достигает некой цивилизации. И оттуда приходит краткий ответ, что не стоит больше контактировать с ними, иначе землян ждет уничтожение. Но наша обиженка ложит на все и призывает инопланетян, чтобы те научили нас, неразумных, уму-разуму...

Собственно, весь сериал и строится вокруг этого. Жизнь у этих "планетян" тяжелая: у их планеты тройная звездная система. И с периодичностью не поддающейся вычислению (та самая задача 3-х тел) происходят стихийные бедствия, которые уничтожают цивилизации. Видно, это так надоело, что решили они на Земле поселиться. Но просто так ведь в "гости не придешь". Вот они очень заранее разработали квантовый сверхкомпьютер, соизмеримый с элементарными частицами. Причем, он сделан в четырехмерном пространстве, свернут в наше трехмерное и запущен на Землю. В количестве двух штук. Два же остались у "планетян". Обмен информации происходит мгновенно. Но лететь кораблям колонизаторов до Земли около 400 лет... Но инопланетный ПК не просто сверхсовременный и суперумный: он, при желании, может всю Землю обволакивать... Ну, вот такие у нас "научные условности"...

Собственно, суть сюжета в том, что группа людишек в этом безумии пытается найти причины и разобраться в проблемах.

Я больше даже не хочу описывать подробно сюжет. Просто сосредоточусь на трех глобальных проблемах сериала. Это сами персонажи, та самая "научная фантастика" и изображение пришельцев, их логики и принципов.

Меньше всего претензий к героям. Уж не знаю, насколько они соответствуют книге, но не в этом суть. Они почти все странные, вернее их мотивации странные. Но это просто теряется на фоне других проблем и поэтому я не особо придаю этим проблемам значение.

Личностные отношения меня в сериале вообще не трогали. Даже линия тяжело больного Уилла Даунинга. Все заслоняет внешнее безумие. Но хочется отметить "особо одаренных" персонажей. Первой под "нож" пойдет Огги Салазар, та самая, что разрабатывала нановолокна.

У нее просто случается нервный срыв, когда с ее помощью буквально разрезали корабль с сектантами на ломтики.

 Со всем экипажем и пассажирами. Она так страдала, так страдала... Хотя на тот момент точно знала, что ВСЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ настанет полный и безвозвратный конец! И на корабле не было невиновных. Они работали на пришельцев! Они истинные ПРЕДАТЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! Я уж молчу, что даже я, не специалист по нановолокнам, накидаю с десяток применений этого изобретения именно в военной промышленности. Так зачем она вообще это разрабатывала? Ведь область применения будет и военная. И от ее разработок будут гибнуть люди. Шла бы бездомных кормить в приютах... Эта ученая дура просто бесила весь сериал. 

Она меркнет перед деяниями Е Вэньцзе

и Майка Эванса.

Эта "сладкая парочка" фактически приговорила человечество к ликвидации. Да, мы совершенно не совершенны. Да, мы худшие твари, населяющие Землю. Но других разумных мы не знаем. Не знаем, какими они могут быть! Может там все гораздо хуже...

Поэтому изничтожение этих моральных уродов и их адептов нисколько не взволновало. На деле, только два из кучи главных героев сериала, как-то пытаются ситуацию разрулить. Это детектив

и его начальник от некой могущественной организации, который всю эту ситуацию отслеживает.

Его логика жестока, но что стоит на кону? Думаю, оно того стоит.

Но переходим к более интересной части - "научной фантастике". Уже то, что тут важную роль играет компьютерная игра,

моделирующая некие ситуации из мира пришельцев, наводит на мысль, что сделано это для вовлечения обширных масс. Короче, для попсы...

Суперкомпьютер все знает, все понимает и поэтому от него не спрятаться, не скрыться. Только в мозги он не может залезть... А, простите, каким макаром он считывает информацию из нашего мира? Если через наши же средства для наблюдения, то можно просто уехать в глухую тайгу и там, по-старинке, работать на бумаге. На счетах...

Еще вопрос: как были созданы шлемы виртуальной реальности? Кто их сделал? Если по чертежам делали адепты пришельцев, то где этот завод? Если сам суперкомпьютер, то возникает ряд вопросов. Например, что мешает создать армию суперроботов и просто всех землян уничтожить? Или создать супервирус, который опять же укокошит человечество? Не "могёт"? Тогда бы не было книги.... Понимаю... А причем тут "научная фантастика"? Так и фэнтезийный мир в шкафу можно считать "Science fiction". Тут уже не просто сову на глобус, а на земной шар натягивают... А людям нраицца...

На этом фоне мигание звезд и "Глаз Божий" в небе уже смотрится вполне нормально.

А чё...

Суть суперкомпьютера в том, чтобы он не дал развиться человечеству до такой степени, чтобы к прилету инопланетян, человечество не вышибло им зубы (или то, что вместо зубов). И вот этот ПК мозги пудрит людям... А было бы проще все человеческие ПК просто уничтожить супервирусом. Тогда мы вернемся в примерно 50-е годы прошлого века. Причем, разработка новых ПК не будет иметь смысла: ведь их также уничтожат. Почему не пошли по такому сценарию? Не понятно. На месте пришельцев я бы так и поступил. Не может это суперкомпьютер? А мегашоу устроить может? Ясно, ясно... Вот ваша "сайлент фрикшон" в действии...

Ну и добивает все это логика тех самых инопланетян. Они не понимают , что такое ложь! Это важное открытие нас ожидает, когда моральный урод Майк Эванс читает им сказку(!!!) про Красную Шапочку!

Они не понимают логику волка. Они не знают, что такое ложь. Но Эванс им поясняет. После чего, мы узнаем, что теперь пришельцы нас боятся. И нас нужно уничтожить! Но ведь еще в первой серии об этом предупреждали в первом сообщении! Что же это такое было: ошибка создателей сериала или все же инопланетяне нам лгали? Скорее всего, второй вариант. Ведь другие эмоции они понимают. Ну, нам так показывают. И ведь у них нет моральных принципов. Они для достижения своих целей могут спокойно приказать своим адептам убить мешающих людей! Получается, что эти инопланетяне уж очень похожи на нас. И вот такую "фантастику" я на дух не переношу. Это самый удобный и легкий способ показать пришельцев. Они, как мы, только зеленые...

А с чего вы взяли, что в бесконечной Вселенной, разумные расы похожи на нас в моральном и эмоциональном плане? Может они совершенно другие! И мы никогда не сможем наладить с ними контакт. Нет точек соприкосновения. Да, такое произведение сделать намного труднее, но именно так будет интереснее.

Вот и получается, что вышел примитивнейший сериал. Который не стоит выеденного яйца. И что-то мне подсказывает, что и книга примерно из того же рода... Уж лучше я снова прочитаю "Лунную радугу"...

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