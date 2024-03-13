Я начну с того, что фантастику люблю более всех жанров. Несмотря на то, что далеко не всех популярных авторов читал. С "Хрониками Дюны" я познакомился очень и очень давно, еще в прошлом веке. Не могу сказать, что книги мне понравились абсолютно, но более-менее прочитал. Не все, скажу сразу. Но первые романы осилил. Что мне тогда в них не понравилось? Именно реализация мира в целом. Не нравится мне такое смешение мира далекого будущего и каких-то средневековых принципов власти, политики и религии. Выглядел этот "коктейль" очень странновато. Но оригинально, тут у автора Фрэнка Геберта лавры не отнять.

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Я знаю, что эти хроники очень популярны. И в какой-то момент, решили снять фильм в данной вселенной. И впервые этот фильм 1984 года я посмотрел тоже в прошлом веке.

И он мне не понравился. Ведь к тому моменту я видел все три первые части "Звездных войн", которые на порядок сделаны лучше. Как по визуалу, так и по раскрытию сюжета.

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И вот, 21-й век. Режиссер Дени Вильнев принимается за новую экранизацию.

Первый фильм вышел в 2021 году. И я его ждал с большим интересом. К работам самого Вильнева я отношусь ровно. Но, мысленно, желал ему успеха. Сам фильм "Дюна" образца 21 года понравился. Ну, разве по мелочам и подбору актеров были вопросы. Например, выбор Тимоти Шаламе на главную роль Пола Атрейдиса мне до сих пор не понятен.

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Не то, чтобы актер не справился, но почему именно он?

Но опять же: фильм понравился на фоне тотального засилья Марвело-ДиСишного мракобесия, разбавленного редкими Трасформерами. Но вот сборы по фильму (если верить Кинопоиску) не особо хорошими вышли: при бюджете в 165 миллионов долларов, фильм собрал по миру всего чуть больше 400 миллионов. Да, это прибыльно, но не идет ни в какое сравнение с кассовыми сборами лучших фильмов по комиксам. Правда, тут нельзя применять арифметику для вычисления чистой прибыли. Скажем, фильм с бюджетом 50 миллионов и кассовыми сборами в 70, будет считаться провалом или вышедшим в ноль. Подробнее о методах подсчета и всяких нюансах, надо смотреть на канале GreenGrass . Там автор очень подробно описывает эту "бюджетную механику".

После того фильма, стало понятно, что в случае кассового успеха, будет продолжение. Ведь история главных героев только в стадии раскрутки. Вильнев, действительно снимал вторую часть. БОльшая часть актеров перекочевала из первого фильма. Основной каст актеров: Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Остин Батлер, Флоренс Пью, Дэйв Батиста, Кристофер Уокен, Леа Сейду.

Вторую часть я ждал уже с большим интересом, ведь от первого фильма получил положительные эмоции. И вот, фильм посмотрел...

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Скажу сразу: и эта часть мне понравилась. Но она оставила такое странное послевкусие тревожности и неопределенности. И вот тут стоит разобраться подробнее.

Первая часть заканчивалась на том, что Пол Атрейдис со своей матерью, Джессикой, попадают к фременам, коренным жителям пустынь Арракиса. А вот во второй части, он становится для фременов "своим в доску". И вот этот момент несколько смазан. Дело, конечно же, в хронометраже фильма. Ведь надо еще раскрыть любовную линию Пола и Чани.

А еще - показать развитие ситуации в галактике в целом. Совсем мельком, нам показывают очередные козни ордена Бене Гессерит, развитие ситуации дома Харконненов. Ну и, мимоходом, самого императора Шаддама IV, который в фильме вышел невнятным.

И это не вина режиссера. Просто нельзя такой огромный пласт истории втиснуть в один фильм! А растягивание фильма еще на несколько частей, скорее всего, приведет к неминуемому краху бюджета. Вот и выходит, что зрители, не знакомые с первоисточником, мало что во второй части понимают. Связи-то есть, но они очень поверхностные. Нет глубины. Сам фильм заканчивается тем, что Пол становится махди - мессией, что возглавит племена Арракиса. И вот эта армия на червях, громит войска Харконненов

и выставляет свой ультиматум всем государствам галактики.

Вроде, тут явственно виден намек на третью часть. Но будет ли она отснята, зависит от проката второй части. И насчет кассового успеха, у меня уже есть серьезные сомнения: слишком народ приучили к комиксовой жвачке, такие хитросплетения уже непосильны, ослабленным попкорном и колой, мозгам...

Теперь поговорим о самом фильме. Сюжетно, тут нет к нему претензий, ведь в основе книга. А ее обсуждать я, данном случае, я не буду. Просто рассмотрю своим субъективным взглядом основных персонажей и фракции в фильме. Это будет взгляд человека, который почти все забыл из книги, поэтому не ждите глубины анализа.

Пол Атрейдис.

Как я уже писал выше, я не понял, почему выбор пал на этого актера. Но он справляется. Было бы с другим актером лучше? А кто знает? Вышло неплохо с реализацией, но процесс "завоевания доверия" фременов практически не показан. Ну, хоть "оседлание червя" было...

Фремены. Вот к их реализации у меня есть, наверно, самые большие претензии. Но тут сказывается "интоксикация организма" повесточкой. Люди очень разные по расам!

Так не может быть! Ведь живут они в одинаковых условиях, и именно они оказали влияние на формирование человеческих рас! А тут мы видим и людей явно африканского происхождения, и людей восточной внешности. Даже европейца, Хавьер Бардема, который ловко мимикрирует под араба...

Может стоило подбирать массовку более тщательно. Думаю, что жители пустынь Арракиса должны быть похожи на бедуинов внешне. Негры тут явно лишние.

Император (Кристофер Уокен) и его окружение тут показаны лишь мельком.

Но ведь у них имеется довольно важная роль в этой истории. Особенно в продолжении (если оно будет). Пол отказывается от своей любимой Чани ради союза с дочерью императора. Во имя Арракиса, он готов пожертвовать своей личной жизнью.

Очень хорошо показана планета Харконненов. Просто мир смерти и насилия.

Барон Владимир Харконнен вышел крайне омерзительным, игра Стеллана Скарсгарда впечатляет.

Да и его племянник, Фейд-Раута Харконнен (Остин Батлер), вышел очень хорошо.

Выродок, каких мало. Хоть его роль не особо велика по таймингу, но получилось отлично.

Ну и мой личный "лидер в мразотности" - орден Бене Гессерит, который я называю просто - "ведьмы". Таких гадин еще поискать. Они постоянно плетут интриги, они всегда замешаны во всех событиях. Во всем ищут свою выгоду. Премерзкие персонажи на мой взгляд... И Шарлотта Рэмплинг отлично справилась с ролью "главведьмы".

Короче, все неплохо, кроме общей скомканности сюжета.

Что же нас может ждать в третьей (пока гипотетической) части?

Во-первых, ультиматум Арракиса остальными правителями не принят. Значит, будет война... Наверно...

Нам настойчиво показывают беременность матери Пола

и ее беседу с еще не родившейся дочерью. Скорее всего, ей уготована роль в третьем фильме. Ведь нам даже мельком показали актрису, которая сыграет сестру Пола.

Также, по идее, должно быть продолжение линии Харконненов: одна из послушницу ордена Бене Гессерит забеременела от Фейд-Раута.

Не зря же на этом сделан акцент...

Также возможна продолжена линия Чани. А может и нет: я ее по книге и не помню уже...

Короче, некие намеки на продолжение имеются. Остается ждать и надеяться...