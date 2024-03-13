Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Субъективно-пространные рассуждения на фоне просмотра фильма "Дюна: часть вторая"

Я никогда не являлся фанатом цикла книг "Дюна". Ну, не мое. Но первые книги читал. И фильмы смотрел...
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Я начну с того, что фантастику люблю более всех жанров. Несмотря на то, что далеко не всех популярных авторов читал. С "Хрониками Дюны" я познакомился очень и очень давно, еще в прошлом веке. Не могу сказать, что книги мне понравились абсолютно, но более-менее прочитал. Не все, скажу сразу. Но первые романы осилил. Что мне тогда в них не понравилось? Именно реализация мира в целом. Не нравится мне такое смешение мира далекого будущего и каких-то средневековых принципов власти, политики и религии. Выглядел этот "коктейль" очень странновато. Но оригинально, тут у автора Фрэнка Геберта лавры не отнять.

реклама



Я знаю, что эти хроники очень популярны. И в какой-то момент, решили снять фильм в данной вселенной. И впервые этот фильм 1984 года я посмотрел тоже в прошлом веке.

И он мне не понравился. Ведь к тому моменту я видел все три первые части "Звездных войн", которые на порядок сделаны лучше. Как по визуалу, так и по раскрытию сюжета.

реклама



И вот, 21-й век. Режиссер Дени Вильнев принимается за новую экранизацию.

Первый фильм вышел в 2021 году. И я его ждал с большим интересом. К работам самого Вильнева я отношусь ровно. Но, мысленно, желал ему успеха. Сам фильм "Дюна" образца 21 года понравился. Ну, разве по мелочам и подбору актеров были вопросы. Например, выбор Тимоти Шаламе на главную роль Пола Атрейдиса мне до сих пор не понятен.

реклама



Не то, чтобы актер не справился, но почему именно он?

Но опять же: фильм понравился на фоне тотального засилья Марвело-ДиСишного мракобесия, разбавленного редкими Трасформерами. Но вот сборы по фильму (если верить Кинопоиску) не особо хорошими вышли: при бюджете в 165 миллионов долларов, фильм собрал по миру всего чуть больше 400 миллионов. Да, это прибыльно, но не идет ни в какое сравнение с кассовыми сборами лучших фильмов по комиксам. Правда, тут нельзя применять арифметику для вычисления чистой прибыли. Скажем, фильм с бюджетом 50 миллионов и кассовыми сборами в 70, будет считаться провалом или вышедшим в ноль. Подробнее о методах подсчета и всяких нюансах, надо смотреть на канале GreenGrass. Там автор очень подробно описывает эту "бюджетную механику".

После того фильма, стало понятно, что в случае кассового успеха, будет продолжение. Ведь история главных героев только в стадии раскрутки. Вильнев, действительно снимал вторую часть. БОльшая часть актеров перекочевала из первого фильма. Основной каст актеров: Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Остин Батлер, Флоренс Пью, Дэйв Батиста, Кристофер Уокен, Леа Сейду.

Вторую часть я ждал уже с большим интересом, ведь от первого фильма получил положительные эмоции. И вот, фильм посмотрел...

реклама



Скажу сразу: и эта часть мне понравилась. Но она оставила такое странное послевкусие тревожности и неопределенности. И вот тут стоит разобраться подробнее.

Первая часть заканчивалась на том, что Пол Атрейдис со своей матерью, Джессикой, попадают к фременам, коренным жителям пустынь Арракиса. А вот во второй части, он становится для фременов "своим в доску". И вот этот момент несколько смазан. Дело, конечно же, в хронометраже фильма. Ведь надо еще раскрыть любовную линию Пола и Чани.

 А еще -  показать развитие ситуации в галактике в целом. Совсем мельком, нам показывают очередные козни ордена Бене Гессерит, развитие ситуации дома Харконненов. Ну и, мимоходом, самого императора Шаддама IV, который в фильме вышел невнятным.

 И это не вина режиссера. Просто нельзя такой огромный пласт истории втиснуть в один фильм! А растягивание фильма еще на несколько частей, скорее всего, приведет к неминуемому краху бюджета. Вот и выходит, что зрители, не знакомые с первоисточником, мало что во второй части понимают. Связи-то есть, но они очень поверхностные. Нет глубины. Сам фильм заканчивается тем, что Пол становится махди - мессией, что возглавит племена Арракиса. И вот эта армия на червях, громит войска Харконненов

и выставляет свой ультиматум всем государствам галактики.

 Вроде, тут явственно виден намек на третью часть. Но будет ли она отснята, зависит от проката второй части. И насчет кассового успеха, у меня уже есть серьезные сомнения: слишком народ приучили к комиксовой жвачке, такие хитросплетения уже непосильны, ослабленным попкорном и колой, мозгам...

Теперь поговорим о самом фильме. Сюжетно, тут нет к нему претензий, ведь в основе книга. А ее обсуждать я, данном случае, я не буду. Просто рассмотрю своим субъективным взглядом основных персонажей и фракции в фильме. Это будет взгляд человека, который почти все забыл из книги, поэтому не ждите глубины анализа.

Пол Атрейдис.

Как я уже писал выше, я не понял, почему выбор пал на этого актера. Но он справляется. Было бы с другим актером лучше? А кто знает? Вышло неплохо с реализацией, но процесс "завоевания доверия" фременов практически не показан. Ну, хоть "оседлание червя" было...

Фремены. Вот к их реализации у меня есть, наверно, самые большие претензии. Но тут сказывается "интоксикация организма" повесточкой. Люди очень разные по расам!

 Так не может быть! Ведь живут они в одинаковых условиях, и именно они оказали влияние на формирование человеческих рас! А тут мы видим и людей явно африканского происхождения, и людей восточной внешности. Даже европейца, Хавьер Бардема, который ловко мимикрирует под араба...

Может стоило подбирать массовку более тщательно. Думаю, что жители пустынь Арракиса должны быть похожи на бедуинов внешне. Негры тут явно лишние.

Император (Кристофер Уокен) и его окружение тут показаны лишь мельком.

 Но ведь у них имеется довольно важная роль в этой истории. Особенно в продолжении (если оно будет). Пол отказывается от своей любимой Чани ради союза с дочерью императора. Во имя Арракиса, он готов пожертвовать своей личной жизнью.

Очень хорошо показана планета Харконненов. Просто мир смерти и насилия.

 Барон Владимир Харконнен вышел крайне омерзительным, игра Стеллана Скарсгарда впечатляет.

 Да и его племянник, Фейд-Раута Харконнен (Остин Батлер), вышел очень хорошо.

 Выродок, каких мало. Хоть его роль не особо велика по таймингу, но получилось отлично.

Ну и мой личный "лидер в мразотности" - орден Бене Гессерит, который я называю просто - "ведьмы". Таких гадин еще поискать. Они постоянно плетут интриги, они всегда замешаны во всех событиях. Во всем ищут свою выгоду. Премерзкие персонажи на мой взгляд... И Шарлотта Рэмплинг отлично справилась с ролью "главведьмы".

Короче, все неплохо, кроме общей скомканности сюжета.

Что же нас может ждать в третьей (пока гипотетической) части?

Во-первых, ультиматум Арракиса остальными правителями не принят. Значит, будет война... Наверно...

Нам настойчиво показывают беременность матери Пола

и ее беседу с еще не родившейся дочерью. Скорее всего, ей уготована роль в третьем фильме. Ведь нам даже мельком показали актрису, которая сыграет сестру Пола.

Также, по идее, должно быть продолжение линии Харконненов: одна из послушницу ордена Бене Гессерит забеременела от Фейд-Раута. 

Не зря же на этом сделан акцент...

Также возможна продолжена линия Чани. А может и нет: я ее по книге и не помню уже...

Короче, некие намеки на продолжение имеются. Остается ждать и надеяться...

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

дюна дюна: часть вторая
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
13
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
1
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
11
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Германии восхитились новой российской "чудо-бомбой" Д-30СН, применяемой авиацией
5
Липецкий тракторный завод возобновляет работу для производства сельхозтехники
3
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
38
Три автора подали в суд на Nvidia за нарушение авторских прав
+
Новаторский материал из России трансформирует газотурбинные и космические технологии
3
Новые открытия разрушают гипотезу о существовании органической жизни на спутнике Юпитера Европе
+
Украинский нардеп Лапин назвал две основные причины поражения M142 HIMARS в Никаноровке
+
Российские космические аппараты переходят на новый уровень с энергопреобразующей аппаратурой
3
Сроки выхода HyperOS сдвигаются, а за 2 квартала 2024г всего 30 смартфонов Xiaomi получат новую ОС
5
Xiaomi начала работу над смартфонами серии Redmi K80
+
В Индии запускают летающее такси для борьбы с пробками на дорогах
+
Криптодобытчики переходят на новый универсальный тип майнинг-ригов
1
Infinix Note 40 Pro 5G прошёл различные сертификации и тесты с чипом похожим на Dimensity 7020
1
Проект российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В преобразуется в Ил-212
3
На крупнейшем острове Байкала построят первую асфальтированную дорогу
1
Активизация мошенников перед президентскими выборами в России вызывает тревогу среди экспертов
+
Топовая китайская видеокарта MTT S80 медленнее встроенной графики AMD
1
Умное кольцо CIRCUL RING с необычным растягивающимся механизмом скоро получит краудфандинг
+
В Италии запретили присылать фотографии с дорожных камер нарушителям ПДД
1
За 2 месяца Киты купили 1 000 000 ВТС, толкая курс Bitcoin к отметке $100 000 в ожидании халвинга
5

Популярные статьи

Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
24
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
41
В последние недели на барахолку хлынули Xbox series S и цена обновила исторический минимум
10
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
2
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
21
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
31
ТОП-5 игровых QuadHD мониторов стоимостью до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
11
Собираем самый дешёвый ПК из магазина за 7000 рублей
12
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
13
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
69

Сейчас обсуждают

Китя
15:29
Скоро карта слезу прольет на мат плату и унесет весь ПК в мир иной, это жижобай дешманский. По смотрим какие историй поэт Шиша начнет сочинишь.
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
Блейд
15:25
У тебя только твои трусики мокренькие. А у меня карта идеальная сухая
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
Апшеронский скакел
15:22
Зайди на форум и посмотри, нищета
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
OgoGoLog
15:22
Там ещё и видосик с накрытием 2-х вертушек на стоянке подоспел. Сначала помяли кассетной бомбочкой, потом точечными снарядами добили. Жаль, что третью не достали кассетной.
WSJ: Вашингтон может передать Киеву баллистические ракеты ATACMS
Chihonya
15:21
я знаю, но у шеши все иначе, это топь с богато куда-ядеръ))))
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
Китя
15:20
Она у него еще быстрее улыбнется. там эти жижи после покупки вскрывали и плата все мокренькая все прокладки убирали и ставили новые. Карта полная параша 100% https://www.youtube.com/watch?v=K7_5bdFfrK...
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
Chihonya
15:19
вот он с него и спросит)))) но ему не привыкать, Леха его подготовил, что надо)
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
OgoGoLog
15:17
Шеша радуйся. Кумира твоего освободили ⚡️Суд освободил условно-досрочно криминального авторитета Шакро Молодого, осужденного за взятки экс-руководителям СК Москвы — пресс-служба
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
seedkls
15:17
так их амудешников
Собираем самый дешёвый ПК из магазина за 7000 рублей
Chihonya
15:16
редкое г, я бы сказал, но у шишуна это топ
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем