Игра Robin Hood - Sherwood Builders вышла совсем недавно, в самом конце февраля 2024 года. Разработчиком выступила студия MeanAstronauts, а издателем - PlayWay S.A. Игра заявлена в жанре... Так, давайте пока отойдем от самой игры и поговорим о Робин Гуде.

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Кто он такой? Те, кто постарше, с детства знают легендарного "благородного разбойника" из Шервуда, который грабил исключительно богатых, а награбленное раздавал среди бедноты. Фильмов про данного персонажа английского эпоса, просто масса. В том числе и советский фильм, который я смотрел давным-давно. Так как это герой из эпоса, наряду с королем Артуром, то ничего конкретного о нем не известно. Хотя первоисточниками данных легенд занимались очень серьезно. Но эта тема нас не интересует. Нам достаточно, что Робин Гуд (Robin Hood) разбойник с благородными целями. Народ его обожал, а власть имущие - люто ненавидели. Сам же он прославился тем, что обладал просто фантастическими навыками стрельбы, что обязательно обыгрывалось в фильмах. Итак, перед нами разбойник с высоким скиллом стрельбы из лука. На том и порешим...

И вот выходит игра. Даже не дочитав ее название до конца, мозг рисует типичную ситуацию: стелс с отстрелом противников на расстоянии, тихо и бесшумно... Ага, щаззз... Перед нами типичная игра - выживалка с обязательным строительством! Легким движением руки, разработчики сделали из разбойника эдакого Джамшуда.

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Несколько неожиданно... Но может все-таки? Нет! И не надейтесь!

Описание из STEAM: "Robin Hood: Sherwood Builders – это приключенческая ролевая игра с элементами градостроительства, в которой вам предстоит воплотиться в классического героя, борющегося с тиранией и несправедливостью, царящими в Шервуде...".

Итак, в самом начале нас встречает персонаж без капюшона (на что именно и намекает Hood), который выполняет задания некоего монаха Тука. Который, по странному обстоятельству, трезв.

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Вот он нас и гоняет по всякой ерунде. Наруби дров (вали на лесоповал),

насобирай камни (время собирать разбросанные)... Вот правда? Именно этим и занимается главарь шайки? Вы там ничего не перепутали? Нет, это и прямо заявлено в названии: будем "билдинговать" в Шервудском лесу. Не спрашивайте: "На кой черт?" Авторы игры вам не смогут ответить, ибо это очередной бред современного игропрома. Мало того, что Робин Гуд поменял основную профессию, так еще и городок тут строят...

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А зачем? Вы, товарищи разработчики, в курсе, что это разбойники, место которым на виселице? И вести себя они должны тихо. Вырыл землянку - спи спокойно... Стоит заметить кому-то дымок над лесом, и туда может нагрянуть целая армия. Последствия такого понятны. Так зачем все так капитально отстраивать? Не понятно...

Но это идиотский жанр целого пласта игр. Смиримся с этим, как и с постоянным разрушением топоров, кирок и луков. Также нужно строго следить за потреблением пищи.

Иначе... А не знаю, что будет иначе: до страшного голода, я своего дровосека не доводил.

Также мы будем охотиться. Ну, тут вопросов не возникает: кушать то хотца... Вопросов не возникало, пока я отправлялся на локацию, где пасутся косули. Увидел их издалека, перешел в режим "стелса",

то есть просто присел в кустики... Думаете, этот момент тут хорошо реализован? Да, ни никогда! Мало того, что косули шныряют, как бешеные по локации, так еще и нет разницы сидишь ли в кустах, или стоишь в полный рост. Это вам на Фар Край... И вот, настал момент стрельбы. Ух, как я их всех! Я ж Робин Гуд, мне вогнать одну стрелу в оперение другой со ста шагов, как два пальца... Ага, жди... После рубки дров, у нас сильно трясутся руки и попасть в зверье можно только в режиме замедления времени. Стрельба просто безобразная! Ужасная! Возьмите любую игру в стиле фэнтези и там реализация стрельбы на голову лучше. Окосел наш Робин Гуд... Да, потом этот параметр можно прокачивать. Но ведь изначально, наш герой должен уметь стрелять просто фантастически! Но, не в этот раз.

Бегая за косулями, я случайно замечаю двух врагов на деревьях. Решил их укокошить. Хэдшот и враг - труп? Нет, не вышло. Минимум надо выпустить две стрелы. Таким образом стелс тут полностью теряет смысл. В этом я убедился, когда стал выполнять задание по ликвидации бандитского лагеря. Одной из последних игр, где стелс в траве отлично реализован, была Horizon Zero Dawn. Тут же враги все видят и слышат. А убить с первого выстрела нереально. Поэтому убираем лук и достаем меч... Бои вышли очень плохими. И это провал! И это уже на стадии обучения игровым механикам! Желание продолжать играть резко падает.

После прохождения обучения, нам просто выдают такое сообщение: "Наберите лояльность 40%, а потом и базар будет" Вот таким нехитрым способом, славный разбойник Робин Гуд, разжалован в рядовые, с обязательными миссиями "на побегушках"...

Приступаем к выполнению заданий, кои разбросаны на локациях:

Задания разнообразные, но ничего интересного нет. И опять: ужасный стелс!

Отвратительные бои на мечах.

И все это приправлено убогой физикой передвижения персонажей. Они какие-то деревянные. Никакущий экшн. Да еще и довольно быстрый износ оружия и переполнение инвентаря...

Поиграв несколько часов, я полностью разочаровался в этой игре. Проходняк.

Давайте, обратим взор на графику в игре. Лично мне она нравится. Особенно хорошо лес смотрится на закате или рассвете.

Игра света между деревьев очень хорошо смотрится. Некоторые моменты сделаны намного хуже. Те же самые деревья для рубки. Или растения. Но в целом, игра выглядит симпатично.

Настроек графики в игре достаточно.

По умолчанию, мне игра выставила максимальные (потрясающие!!!) настройки, но 85% игрового разрешения. На таких настройках я и изучал игровые механики. Но теперь стоит рассмотреть настройки графики подробнее.

Масштабирование 100%. Потрясающие настройки графики:

Высокие настройки:

Средние настройки:

Применим апскейл FSR (качество) к потрясающим настройкам:

Более-менее нормально реализовано FSR, но только в режиме "качество".

Ссылка на слайдер .

Теперь переходим к тестированию. Для игры заявлены следующие системные требования:

Тестовая система.

Процессор : i5-8400

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX. Настройки потрясающие и масштабирование 100%.

Тестовый отрезок.

Результат тестирования.

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.

Оптимизация сойдет. Но игра просто требует наличие ССД накопителя. Иначе, при перемещениях по локациям, вас ждут фризы.

Вердикт по игре (да, пусть и субъективный).

Игра мне совершенно не понравилась. Хотите делать симулятор выживания/строительства, так делайте! К чему приплетать сюда легендарного разбойника? Он умеет стрелять из лука? Не особо. Он может хорошо реализовывать стелс? Нет. Вот и руби, коли, лови. И строй. Строй свой городок в таинственном лесу Шервуд... Вот откуда взялась такая идея? У меня нет ответов на подобные вопросы.

Будь я разработчиком, то с персонажем Робин Гуда, стал разрабатывать пусть и довольно линейную, но игру с важной составляющей стелса. С упором на стрельбу из лука. Эдакий современный вариант Thief 2014 года в антураже средневековой Англии. Но имеем, что имеем. Джамшуда в капюшоне...