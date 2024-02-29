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Last Epoch: краткий обзор игры

Игры жанра hack and slash и action/RPG я люблю. особенно в стиле фэнтези. И данная игра, как раз из этой категории. Поэтому и обратил на нее свое внимание...
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Last Epoch игра в жанре hack and slash и action/RPG.

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Она была разработана студией Eleventh Hour Games. Вышла она во второй половине февраля 2024 года. Платформа одна - ПК (Windows и Linux). Игра разработана на движке Unity. Упор сделан на онлайн. Хотя, имеется и одиночная компания, которую и стал "исследовать"...

Описание из STEAM: "В игре Last Epoch вас ждут путешествия во времени, захватывающие подземелья, увлекательная настройка персонажей и бесконечные возможности повторного прохождения. Эта игра в жанре «ролевой экшен» понравится как опытным игрокам, так и новичкам. Путешествуйте в прошлое мира Этерры, сталкиваясь с темными империями, гневными богами и девственными землями, найдите способ спасти само время от Пустоты".

Сразу нам предлагают выбрать представителя одного из пяти классов. Обычно, я предпочитаю дистанционные атаки в такого рода играх. Так мне кажется безопаснее... Но часто маги, вернее их способности, слабо реализованы. А некромант... А фиг его знает... Короче, выбрал лучницу, которая как бы разбойница. Или, наоборот...

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Уже с самого начала стало ясно, что дистанционные атаки тут очень и очень условные: враги обожают идти на сближение вопреки всему. Приходится бегать от них. Причем, толпы врагов напоминают всякие "онлайн стримы" со сходными играми, где на экране творится такая вакханалия, что вообще ничего не понятно.

 Тут уже после получаса игры такое наблюдал воочию: врагов столько за мной бегало, что они просто сливались в единую массу. Разнообразием врагов тут не пахнет. Вернее так: на каждой локации имеется своя популяция странных врагов. 

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Некоторые очень и очень странные. Типа бешеных подземных "дикобразов" и помеси цветов с осьминогами...

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Тут же стали появляться и минибоссы, которые давали понять, что встреча с настоящими боссами ничего хорошего не обещает.

 А игра, по моде японских игр, настроек сложности не имеет... И да, боссов я тоже видел...

Немного выдохнув после первых впечатлений, стал разбираться в игре подробнее. И стало очень кисло и уныло. Игра в своей концепции типична для данного жанра: сюжет типичный для фэнтези, сражения и управление тоже, обязательный лут и возможность перемещения по карте через порталы локаций. 

Но вот в подробностях вылезают заметные косяки. Например, по идиотской моде, теперь после выхода из игры, вы не остаетесь на том месте, где были, а портируетесь на последнюю "базу" с полным возрождением всех врагов.

Это скотство! Я, что, обязан по сто раз бегать по одним и тем же местам? Оно мне надо? Почему в первых двух частях древнего Torchlight такого не было? Так тяжело сохранить местоположение игрока? Это офлайн!!!

Дело в моем случае осложнялось тем, что я спасал одного мага-идиота (одна из начальных миссий). Я его типа спас и мы вдвоем продвигались по локации. Потом перешли на другую. И в какой-то момент, я выхожу из игры. При возвращении оказалось, что надо заново спасать мага. Причем игра считает, что мы уже продвигаемся дальше по сюжету! Вы там, разработчики, руки вытащите из задницы и попытайтесь руками работать! Ладно, продвигаемся по тому же маршруту опять. Враги возродились, ну, не страшно. Инвентарь оказывается переполненным. Я открываю портал, возвращаюсь на базу и продаю все ненужное. Возращаюсь - мага нет. Вот жаль нельзя писать то, что я тогда высказал в адрес разработчиков. Я НЕ ВЫХОДИЛ ИЗ ИГРЫ! Я ТОЛЬКО ПЕРЕМЕСТИЛСЯ В ПОРТАЛЕ! Куда делся маг? А он опять на начале локации...

Ну, почему в других аналогичных играх такого идиотизма нет? Несколько позже, я почитал СКОЛЬКО исправлений в обновлении выпустили... И они почти все относятся к процессу геймплея. Куча исправлений! А сразу слабо сделать нормально? Ведь там есть серьезные баги, мешающие прохождению. Как вы там игру то тестировали? Никак чую.

Но лично я до критических багов не добрался, не хватило терпения в это играть. Но претензий накопилось немало. Например, открытие инвентаря не останавливает игру.

 А должно. Это, еще раз, ОФФЛАЙН режим! Я никому не мешаю! Поэтому сделайте милость: приостанавливайте атаки во время ковыряния в инвентаре.

Прокачку конкретного персонажа оценю на троечку. Я не увидел, что от открывающихся способностей прямо такой уж великий толк. Благо многие способности можно скинуть и заново прокачать. Еще одна серьезнейшая претензия: нет второго варианта вооружения. И опять: в первом Тorchlight это было. Хочешь - лук, хочешь - меч. А тут - фиг тебе! Причем, способности персонажа применимы и к атакам мечом, так и к атакам луком. С одной стороны, такая прокачка выглядит проще. С другой - теряется вариативность.

Лут. Тут также есть проблемы. Нет, не с количеством, а с качеством. Выпадают из врагов все для всех классов. Но мне магические жезлы и двуручные мечи не нужны. Можно их продать, не спорю. Но хочется и для себя "иксклюзива". А его нет даже из босса! Ну, что за жадность такая! Хуже то, что местные магазины бедны ассортиментом, как советский сельмаг. Ничего хорошего там нет. В итоге, моя разбойница довольно быстро стала "богатенькой буратиной": деньги есть, тратить не на что... Смысл в читерстве с ArtMoney отпадает... Но ведь есть же кузница! 

Лучше бы ее не было. Это такой ужас ужасный! Вот как можно сделать прокачку снаряги такой идиотско замороченной? Вы это специально? Одна из худших реализаций вообще.

Локации тут не особо большие, но разнообразные по врагам и визуалу. Хотите мрачные подземелья,

хотите - лужайки.

 Особых тайников не находил, может хорошо запрятаны, но спрятанные сундуки были.

И там опять ничего особого не было, а жаль.

Последняя претензия - "опциональная телепортация" в бою (она же - рывок). Она происходит с расходом маны и это раздражает. Это неудобно. Это старомодно. Убрали бы вообще. А чего? Так не было же ее в старых играх... Врагов навалили с явным перебором, а уворота, как в той же Vikings - Wolves of Midgard, не сделали. А там бои намного интереснее. Так трудно сделать уклонение обязательным элементом?

Короче, по геймплею игра полностью разочаровала.

Переходим к графике. Она мне, в целом, понравилась. Не особо "модерновая", но все выглядит вполне нормально. Дизайн разных локаций не складывается в единую картину, но в пределах одной локации выглядит хорошо.

Настроек графики тут много. И много графических пресетов.

Очень низкие настройки графики:

Низкие настройки графики:

Средние настройки графики:

Высокие настройки графики:

Очень высокие настройки графики:

Ультра настройки:

Слайдер для сравнения скриншотов.

Различия в настройке касаются текстур, теней и растительности. Это то, что сразу становится заметно. Некоторые локации на самых низких настройках выглядят бедно. Из-за отсутствия той самой травы. Но и фпс выше.

Приступаем к тестированию.

Разработчики заявляют такие системные требования для игры:

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

В качестве тестового отрезка выбрал рандомное подземелье.

Настройки - ультра.

Вышло следующее:

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.Ну, вполне нормально, учитывая графику. Проблем с игрой не возникало. Оптимизация загрузок потоков процессора более-менее равномерная. Из проблем выделю только то, что сразу после загрузки игры, примерно 30-40 секунд она фризит, особенно при сражениях. Может еще не все прогрузилось. Думаю, что при применении SSD данная проблема исчезнет полностью.

Мой субъективный вывод по игре.

Игра мне не понравилась совершенно. Она какая-то кривая и неотесанная. Требует обязательной доработки по многим весьма спорным моментам. В том же состоянии, что я ее проходил, она не идет ни в какое сравнение с Wolcen: Lords of Mayhem, Vikings - Wolves of Midgard или Warhammer: Chaosbane. Сырой продукт.

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