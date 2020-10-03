Тестирование вентиляторов на башенном кулере Scythe Ninja 3
Привет всем.
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Давно была идея проверить "в лоб" свои вентиляторы. И с приобретением вентиляторов от Арктика, решил довести ее до осуществления.
И небольшое объяснение тем, кто будет читать через строчку: я не покупал вентиляторы для теста. Только то, что имеется в наличие. Поэтому не стоит советовать сравнить с Ноктуа, Нойсблокерами и прочими БиКвайтами.
Специально для этого заменил кулер на процессоре. На данным момент стоит Scythe Ninja 3. Это довольно массивный кулер башенного типа. Формально он имеет 8 теплотрубок.
Но они расположены в два слоя.
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Таким образом, его стоит считать обладателем 4+ теплотрубок. Так будет более правильно. Основание кулера идеально ровное.
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Система крепления обеспечивает очень сильный прижим (что не есть хорошо). Термопаста: Thermagic ZF 12.
Процессор: i5-4690к скальпирован. Работает на частоте 4500 МГц при 1,296в.
Память: Kingston HyperX FURY работает на частоте 1800МГц, 16 Гб.
Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW
Корпус: DeepCool E-Shield.
Тестирование будет проходит при температуре в комнате 22 градуса.
Все корпусные вентиляторы отключены, видеокарта для теста находится в полупассивном режиме. В итоге, в корпусе только два активных вентилятора: на кулере и в БП.
Для удобства, вентиляторы будут подключаться к регулятору оборотов Scythe KazeMaster.
Все вентиляторы будут тестироваться в трех вариантах (кроме некоторых): 800 оборотах, 1200 оборотах и на максимальных.
Сначала была мысль замерять шум с помощью телефона. Но, во-первых, эти показания не точные без обязательной калибровки. А во-вторых, показания даже в тихой комнате скачут в довольно обширных пределах, что делает просто невозможным выбрать среднее значение.
Для примера приведу колебание значений на телефоне для вентилятора Скайт на 800 об/мин.:
Такой разброс недопустим, будет просто жонглирование цифрами. Поэтому тестировать производительность при равном шуме не буду. Нужен шумомер.
Тест будет проводиться в программе АИДА 64 в тесте со включенным профилем FPU. Линкс (Linx) однозначно вентиляторы на оборотах 800 и 1200 не пройдут. Тесты будут по 5 минут и потом
небольшой "отдых", чтобы температура чипа опустилась до нормального значения в 28-30гр по ядрам.
Снимать показания буду с самого горячего ядра с помощью программы HWMonitor.
Всего будет тестироваться 8 вентиляторов.
Начну с вентиляторов,которые относятся к серии Сайлент и предназначены для установки в корпус.
Gelid Silent [FN-SX12-10] : вентилятор с максимально заявленными оборотами 1000, воздушный поток на максимальной скорости: 37 CFM
. Мой экземпляр я оцениваю на 3. Из-за шуршания. Учитывая, что и второй мой вентилятор Гелид (140мм)
имеет такой же дефект, более покупать желание не возникает.
Т.к. вентилятор низкоскоростной, то тест прошел только при 800 об/мин . Результат - 79 градусов.
Thermalright X-silent: тоже вентилятор на 1000 оборотов. Воздушный поток на максимальной скорости: 35.5 CFM.
Поэтому ограничусь тестом на 800 об/мин . Сама вертушка не новая и имеет просто колоссальный люфт вдоль оси. В положении "вниз головой" издает звук сродни вертолету.
Результат тестирования:
80 градусов в стресс-тесте.
Deepcool Wind Blade: максимальные обороты: 1300 об/мин, воздушный поток: 65.16 CFM. Хоть вентилятор и корпусной, но точно с такой же вертушкой стоят в некоторых кулерах этой фирмы. Это довольно шумный и производительный вентилятор.
Жаль, что качество у них не очень. Мои вентиляторы (а их 5 штук) начали издавать паразитные призвуки примерно через полгода использования. Не смертельно,но неприятно.
Результат на 800 оборотах:
Результат тестирования на 1200 оборотах:
Enermax ТВ Silence: самый дорогой из тестируемых. Заявленные обороты: 1500 об/мин , но на реобасе он столько выдать не смог. Воздушный поток на максимальной скорости: 71.25 CFM.
Никаких претензий к качеству нет, кроме колкого пластика самого корпуса. После нескольких переустановок, от винтов пошли трещины на такой же, но 3-х пиновой модели.
800 оборотов:
1200 оборотов:
Максимальные обороты:
Arctic F12 pwm PST: это вентилятор еще старой ревизии. Сейчас в продаже другая версия. Конкретно мой экземпляр имеет характерный хруст на небольших оборотах. Будто бы внутри песок. И это печальный факт, т.к. и другие мои вертушки Ф-серии также не лишены недостатков. Максимальные обороты - 1350 об/мин , воздушный поток - 53 CFM.
Результат теста на 800 оборотах:
При 1200 оборотах:
Максимальные обороты составили всего 1320 и я не стал на них проводить тест. Особо с результатом на 1200 отличаться не будет.
Nanoxia FX Evo IFC: вентилятор с самой богатой комплектацией ( и съемный реобас и резиновые гвозди)
Максимальные обороты: 1600 об/мин. Воздушный поток: 60.31 CFM.
Тест при 800 об/мин:
При 1200 об/мин:
При максимальных оборотах:
Arctic P12 pwm: и вот ради этого "товарища" был собственно тест и организован. Максимальная скорость вращения: 1800 об/мин, воздушный поток на максимальной скорости: 56.3 CFM.
Но из двух приобретенных вентиляторов, один начал издавать посторонние звуки спустя пару дней работы. Хотя чего требовать за такую сумму...
Сильнее расстроили его реальные характеристики (но это я уже знал заранее). Но это самый тихий вентилятор. Ареал его применения: нетребовательные процессоры, корпус и БП.
Вентилятор обладает очень низким стартовым напряжением, тут не наврали.
800 оборотов:
1200 оборотов:
максимальные обороты:
Ну под занавес, родной вентилятор кулера: Slip Stream. Данная версия самая скоростная из тестируемых и дополнительно имеет собственный реобас (фишка моделей Ниндзя).
Максимальные обороты: 1900 об/мин., воздушный поток: 110.31 CFM.
При 800 об/мин:
При 1200 об/мин:
При максимальных оборотах:
Общий результат в таблице:
Ну и предсказуемый итог: безоговорочная победа Скайта.
Для иллюстрации - скриншот из игры после примерно 40 минут.
Самым тихим является модель Р12. Самый громкий - Скайт, потом идет Дипкул и Ф12. Остальные - примерно одинаковые и расположены посередке.
Если рассматривать вентиляторы строго под установку в кулер, то стоит обратить внимание на самые производительные модели. А уж настроить оптимальное соотношение шум/производительность сами сможете в биосе мат. платы. Вентиляторы от Дипкула вообще рекомендовать не буду. Они посредственного качества, под корпусные можно подобрать и другие модели (от этой же фирмы например).
Энермакс: ничем не впечатлил, кроме фирменной технологии втулки (но еще надо пройти проверку временем).Дороговат, да и трескается пластик.
Гелид: не понравился очень узким диапазоном рабочего напряжения и качеством.
Арктик Ф12 может подойти на замену в какой-нибудь кулер. Но остается вопрос с качеством в новых ревизиях.
А модели из Р-серии - только как корпусные или для замены в старых блоках питания. Никакого преимущества у них нет. Тишина ей не является, так как обратная сторона - низкая производительность. Да и качество хромает.
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