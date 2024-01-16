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"Каменщик" и "Пчеловод": краткий обзор проходных боевиков

В последнее время представители мирных, с первого взгляда профессий, подались в профессиональные разведчики/киллеры. Ну, мода пошла у режиссеров на подобные фильмы...
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Сегодня я расскажу о двух новых боевиках, где фигурируют представители совершенно безобидных профессий. Но только на первый взгляд...

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В конце 2023 года, на широкие мировые экраны, вышел боевик "Каменщик" ("The Bricklayer").

Режиссер: Ренни Харлин. В ролях: Аарон Экхарт, Нина Добрев, Клифтон Коллинз мл., Тим Блейк Нельсон, Ильфенеш Хадера, Оливер Тревена и другие.

Стив Уэйл (Аарон Экхард), бывший агент ЦРУ, работает каменщиком.

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И не вспоминает "былые деньки". Но "деньки" его вспомнили... В Греции убивают очередную журналистку и убийца

ставит перед ЦРУ ультиматум: либо они выполняют его требования, либо все узнают, как Управление работало в дружественных странах.

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ЦРУ снова вызывает из "забвения" Уэйла, ибо непосредственно он в свое время должен был ликвидировать того человека. В помощь каменщику назначают обычную сотрудницу Кейт (Нина Добрев)...

Несмотря на то, что в основе фильма лежит книга, фильм вышел зауряднейшим. Сначала, была некая надежда, что это боевик с ярко выраженным политическим подтекстом. Типа, ЦРУ - еще те гады и творят "добро" даже в странах, дружественным США. Но к финалу все благополучно сливается в обычное русло. Ликвидируется главный злодей со странной философией, вычисляется "продажная гнида" в дружных рядах Управления.

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Добро опять победило... Поэтому с сюжетом тут все не очень. Прост до неприличия. Но в остальном - бодрый боевичок. Много мордобоя и стрельбы.

Причем, мордобой происходит часто с использованием инструментария каменщика (кто знает, тот понял). Выглядит убийство мастерком "свежо".

Аарон Экхард неплохо справился с ролью крутого црушника.

Обычно, его самого прикрывает Джерард Батлер. Но в данном фильме, последний предпочел побыть только продюсером...

Что понравилось: хрупкая Кейт, типичный офисный сотрудник ЦРУ не раскидывает мужиков направо и налево, не стреляет навскидку с пулемета. Она делает то, что и может офисный работник: анализирует и с ужасом смотрит на тот беспредел, что творит Уэйл.

Никакого намека на воинственный феминизм. И это хорошо.

Интриги фильм не содержит, разве что мы до самого конца не знаем, кто "крыса" в ЦРУ. "Крыса" вышла несколько неожиданной... Ну, а наш каменщик возвращается к неоконченной кладке, с любовью нанося раствор на кирпич...

Если вы любите просто боевики, без сюжета, то можете этот фильм посмотреть.


А в начале 2024 года вышел другой боевик, с куда более харизматичный актером в главной роли...

"Пчеловод" (оригинальное название "The Beekeeper"). Режиссер: Дэвид Эйр. В ролях: Джейсон Стэйтем, Эмми Рэвер-Лэмпман, Бобби Надери, Джош Хатчерсон, Джереми Айронс, Дэвид Уиттс, Михаэль Эпп и другие.

Значит, живет такой пчеловод (Джейсон Стэйтем), пчелок разводит. 

В хороших отношениях с соседкой, престарелой училкой.

Которая еще и руководит каким-то благотворительным фондом. Но она совершенно не "шарит" в современных технологиях. Чем пользуются мошенники

и нагло уводят у нее все сбережения, а также весь фонд.

 С такой напасти, училка кончает жизнь самоубийством. А пчеловод приступает к совершению своей "мсти"...

Скажу сразу: фильм мне НЕ понравился. Причина банальна: все, что мы знаем, как мемы на Стэйтема, стало воплощаться в этом фильме. И если бы это было сделано в юмористическом плане, типа комедийного боевика. Нет! Все серьезно. И это печально...

Поначалу, сюжет развивается в типичном жанре боевика, где герой наказывает зло. Даже были моменты хорошо сделанные. Уж очень неплохо были показаны соплежуйные IT-шники, которые, дрожа за свои шкурки, бегут от грозного взгляда пчеловода.

Но события идут по стремительно разворачивающейся спирали безумия. В некоторый момент, нам становится известно, что пчеловод не только профессия, но и "погоняло" супер наемников высшего разряда. И эту программу в тайне разработало правительство США. Какие-то прям аллюзии на Хитмана...

А после того, как мы узнаем, кто в родстве с главгадом, то появляются надежды на интересный сюжетный поворот.

 Но надежды тщетны: никто в этом мире не в силах остановить поступь Стэйтема на взводе!

Повторюсь: был бы тут сатирический уклон, юмор. Это бы в корне исправило ситуацию, как было с полным безумием в "Адреналине". Но на "серьезных щах" валить всех (полиция, ФБР, охрана президента, наемники) - это уже мем.

 Типичный мем на Стэйтема. Казалось, что сейчас он воткнет лом в землю с криком "Хватит!" и Земля остановится. Вот такой уровень безумия в фильме...

Если рассматривать фильм, как боевик без сценария, то тут все на месте. Неуловимый, неударимый пчеловод, донельзя тупые служители законопорядка. Слюнтявые злодеи... Кстати, главгада сыграл Джош Хатчерсон и эта роль ему удалась на славу.

Получился типичный представитель нового поколения, никчемный и малохольный подонок. Который считает, что обдирать людей через мутные схемы в интернете, это "конечно же не ограбление"... Несколько блекло выглядел исполнитель второстепенной роли Джереми Айронс, но все же приятно его видеть в фильмах.

Фильм просто превзошел все мыслимые пределы разумности. Если вы смотрели "Хитман" 2007 года, то там события в России выглядели куда реалистичнее того, что творит наш пчеловод! По этому параметру Стэйтому уже недалеко до вселенной Марвел. Да и зачем нужны эти клоуны в трико, когда есть Джейсон Стэйтем?

Это один из худших фильмов с участием данного актера. Никакого сравнения  с вышеупомянутым "Адреналином" или "Эффектом колибри"! Даже достаточно проходной "Механик" лучше. Стэйтем пошел по кривой дорожке Стивена (ну того, самого)...

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Фильм можно смотреть, если вы ярый фанат Джейсона Стэйтема или хотите глянуть хороший (но безумный) бесконечный мордобой. Вот этого тут навалом.

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