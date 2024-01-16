"Каменщик" и "Пчеловод": краткий обзор проходных боевиков
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Сегодня я расскажу о двух новых боевиках, где фигурируют представители совершенно безобидных профессий. Но только на первый взгляд...
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В конце 2023 года, на широкие мировые экраны, вышел боевик "Каменщик" ("The Bricklayer").
Режиссер: Ренни Харлин. В ролях: Аарон Экхарт, Нина Добрев, Клифтон Коллинз мл., Тим Блейк Нельсон, Ильфенеш Хадера, Оливер Тревена и другие.
Стив Уэйл (Аарон Экхард), бывший агент ЦРУ, работает каменщиком.
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И не вспоминает "былые деньки". Но "деньки" его вспомнили... В Греции убивают очередную журналистку и убийца
ставит перед ЦРУ ультиматум: либо они выполняют его требования, либо все узнают, как Управление работало в дружественных странах.
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ЦРУ снова вызывает из "забвения" Уэйла, ибо непосредственно он в свое время должен был ликвидировать того человека. В помощь каменщику назначают обычную сотрудницу Кейт (Нина Добрев)...
Несмотря на то, что в основе фильма лежит книга, фильм вышел зауряднейшим. Сначала, была некая надежда, что это боевик с ярко выраженным политическим подтекстом. Типа, ЦРУ - еще те гады и творят "добро" даже в странах, дружественным США. Но к финалу все благополучно сливается в обычное русло. Ликвидируется главный злодей со странной философией, вычисляется "продажная гнида" в дружных рядах Управления.
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Добро опять победило... Поэтому с сюжетом тут все не очень. Прост до неприличия. Но в остальном - бодрый боевичок. Много мордобоя и стрельбы.
Причем, мордобой происходит часто с использованием инструментария каменщика (кто знает, тот понял). Выглядит убийство мастерком "свежо".
Аарон Экхард неплохо справился с ролью крутого црушника.
Обычно, его самого прикрывает Джерард Батлер. Но в данном фильме, последний предпочел побыть только продюсером...
Что понравилось: хрупкая Кейт, типичный офисный сотрудник ЦРУ не раскидывает мужиков направо и налево, не стреляет навскидку с пулемета. Она делает то, что и может офисный работник: анализирует и с ужасом смотрит на тот беспредел, что творит Уэйл.
Никакого намека на воинственный феминизм. И это хорошо.
Интриги фильм не содержит, разве что мы до самого конца не знаем, кто "крыса" в ЦРУ. "Крыса" вышла несколько неожиданной... Ну, а наш каменщик возвращается к неоконченной кладке, с любовью нанося раствор на кирпич...
Если вы любите просто боевики, без сюжета, то можете этот фильм посмотреть.
А в начале 2024 года вышел другой боевик, с куда более харизматичный актером в главной роли...
"Пчеловод" (оригинальное название "The Beekeeper"). Режиссер: Дэвид Эйр. В ролях: Джейсон Стэйтем, Эмми Рэвер-Лэмпман, Бобби Надери, Джош Хатчерсон, Джереми Айронс, Дэвид Уиттс, Михаэль Эпп и другие.
Значит, живет такой пчеловод (Джейсон Стэйтем), пчелок разводит.
В хороших отношениях с соседкой, престарелой училкой.
Которая еще и руководит каким-то благотворительным фондом. Но она совершенно не "шарит" в современных технологиях. Чем пользуются мошенники
и нагло уводят у нее все сбережения, а также весь фонд.
С такой напасти, училка кончает жизнь самоубийством. А пчеловод приступает к совершению своей "мсти"...
Скажу сразу: фильм мне НЕ понравился. Причина банальна: все, что мы знаем, как мемы на Стэйтема, стало воплощаться в этом фильме. И если бы это было сделано в юмористическом плане, типа комедийного боевика. Нет! Все серьезно. И это печально...
Поначалу, сюжет развивается в типичном жанре боевика, где герой наказывает зло. Даже были моменты хорошо сделанные. Уж очень неплохо были показаны соплежуйные IT-шники, которые, дрожа за свои шкурки, бегут от грозного взгляда пчеловода.
Но события идут по стремительно разворачивающейся спирали безумия. В некоторый момент, нам становится известно, что пчеловод не только профессия, но и "погоняло" супер наемников высшего разряда. И эту программу в тайне разработало правительство США. Какие-то прям аллюзии на Хитмана...
А после того, как мы узнаем, кто в родстве с главгадом, то появляются надежды на интересный сюжетный поворот.
Но надежды тщетны: никто в этом мире не в силах остановить поступь Стэйтема на взводе!
Повторюсь: был бы тут сатирический уклон, юмор. Это бы в корне исправило ситуацию, как было с полным безумием в "Адреналине". Но на "серьезных щах" валить всех (полиция, ФБР, охрана президента, наемники) - это уже мем.
Типичный мем на Стэйтема. Казалось, что сейчас он воткнет лом в землю с криком "Хватит!" и Земля остановится. Вот такой уровень безумия в фильме...
Если рассматривать фильм, как боевик без сценария, то тут все на месте. Неуловимый, неударимый пчеловод, донельзя тупые служители законопорядка. Слюнтявые злодеи... Кстати, главгада сыграл Джош Хатчерсон и эта роль ему удалась на славу.
Получился типичный представитель нового поколения, никчемный и малохольный подонок. Который считает, что обдирать людей через мутные схемы в интернете, это "конечно же не ограбление"... Несколько блекло выглядел исполнитель второстепенной роли Джереми Айронс, но все же приятно его видеть в фильмах.
Фильм просто превзошел все мыслимые пределы разумности. Если вы смотрели "Хитман" 2007 года, то там события в России выглядели куда реалистичнее того, что творит наш пчеловод! По этому параметру Стэйтому уже недалеко до вселенной Марвел. Да и зачем нужны эти клоуны в трико, когда есть Джейсон Стэйтем?
Это один из худших фильмов с участием данного актера. Никакого сравнения с вышеупомянутым "Адреналином" или "Эффектом колибри"! Даже достаточно проходной "Механик" лучше. Стэйтем пошел по кривой дорожке Стивена (ну того, самого)...
Фильм можно смотреть, если вы ярый фанат Джейсона Стэйтема или хотите глянуть хороший (но безумный) бесконечный мордобой. Вот этого тут навалом.
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