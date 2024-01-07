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Об автомобилях и рекламной интеграции автоконцернов в фильмах

Автомобили очень часто играют важные роли в фильмах. Но чаще они используются, как рекламная интеграция .
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Автомобили часто играют важную роль в фильмах. Иногда так требует сам сюжет. Например, в фильме 1983 года "Кристина" ("Christine"), снятому по книге Стивена Кинга, фигурировала машина - убийца. И была известна конкретная модель - Plymouth Fury 1958 модельного года.

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Поэтому, такой автомобиль и был снят в фильме. Чтобы "по канону".

Иногда же, выбор транспортного средства лежал на создателях фильма.

В 1985 году выходит фантастический фильм от режиссера Роберта Земекиса, "Назад в будущее" ("Back to the Future"). Речь в нем шла о несколько безумном ученом, создавшем машину времени. Для его целей была необходима машина, которая могла разгоняться до 88 миль/ч. Требовалась достаточно уникальная машина, не "замыленная взглядом". И на эту роль был выбран De Lorian DMC-12.

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 У данной машины (и самой компании) была довольно печальная история, но на важную роль в фильме она подошла идеально.

И, кстати, у него были панели из нержавейки (привет, Кибергробу Маска!)...

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Бывали и довольно интересные повороты, возникновения того или иного автомобиля в фильме. В сериале "Полиция Майами" ("Miami Vice"), в начале, главные герои ездили на Ferrari 365 GTS/4 Daytona. Но не на настоящей, а на реплике. В какой-то момент, об этом узнает сам Коммендаторе Энцо Феррари. Это его дико разозлило и он отправил "проклятым янки" две машины Ferrari Testarossa.

В фильме машина щеголяет в белоснежном цвете. Нельзя сказать, что до этого момента Testarossa была обделена вниманием. Нет, она уже была культовой. Но в белом цвете стала популярна из-за сериала.

В 1979 году на экраны вышел австралийский фильм "Безумный макс" ("Mad Max") с Мелом Гибсоном в главной роли. Фильм считается культовым и по сей день. Для преследования отбитых отморозков, полицейским нужна была очень мощная машина. И такой стала модель Pursuit Special. Которую обычно переводили, как Перехватчик. Особый шарм этот монстр приобрел во второй части, когда видоизменился в мире постапокалипсиса.

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В роли Перехватчика был снят сильно закамуфлированный австралийский muscle-car, Ford Falcon XB GT Coupe.

В фильме говорилось, что мотор V8, оснащенный приводным нагнетателем, развивал чудовищные по тем временам 600 л.с. Но на деле, огромный нагнетатель был бутафорией. Что нисколько не умаляет достоинств фильма и самой машины.

Иногда, машины снявшиеся в фильмах, становились так популярны, что приходилось даже выпускать подобные версии в продажу. В 1968 году вышел фильм "Детектив Буллит" ("Bullitt"), где главный герой в исполнении Стива МакКуина, гоняет на темно-зеленом Ford Mustang.

Фильм имел оглушительный успех. Благодаря, в том числе, и отлично снятым погоням. Компания Ford просто не могла пройти мимо этого и выпустила специальную модификацию Ford Mustang Bullitt. Причем, она была почти во всех поколениях модели Mustang.

Но чаще Голливуд и автомобильные концерны идут на рекламные коллаборации вполне осознано, с обоюдной выгодой.

Наиболее длинная серия сотрудничества была у компании Aston Martin и создателей фильмов о Джеймсе Бонде. Вообще эта франшиза - ярчайший пример рекламы. Тут вам и одежда, и часы, и алкоголь... Ну и машины, естественно. В какой-то момент, было заключено соглашение с компанией BMW и Джеймсу Бонду приходилось ездить на немецких автомобилях.

Но потом, все вернулось на круги своя...

В 1986 году вышел фантастический боевик "Дух мщения" ("The Wraith"). Главному герою для езды требовалось "нечто такое особенное". И это "особенное" было предоставлено компанией Chrysler.

На роль автомобиля для Чарли Шина отлично подошел концепт кар Dodge M4S. И это не был макет, а полнофункциональный автомобиль, который одно время выступал пейс-каром в гонках серии Indy Car.

В 1993 году корпорация GM предоставила целую линейку своих концепт каров для фильма "Разрушитель" ("Demolition Man"), где снимались Сильвестр Сталлоне и Уэсли Снайпс. Многие из машин были лишь макетами, но для фильма большего и не требуется.

 Выгоду получает фильм с футуристическими машинами и General Motors, тонко намекая, какие направления дизайна будут в ее новых моделях.

Примерно также поступила и Toyota, года создала специальный прототип Lexus для фантастического фильма "Особое мнение" ("Minority Report") с Томом Крузом в главной роли.

И пусть эти наработки в серийных машинах никак не проявились, но "маркетинговое зерно" в умах подрастающего поколения прототип оставил.

Дальше всех, наверное, пошла компания Bugatti, когда в фильме "Элизиум: Рай не на Земле" ("Elysium", 2013) показала ракетоплан со своим логотипом.

А вдруг? Кто знает...

Редко, в фильмах засвечивались не просто концепт кары, а прототипы будущих реальных машин.

Так в свое время поступила Audi, предоставив Уилл Смиту ездить на своем автомобиле в фильме "Я, робот" (2002 год). Понятно, что многое из этого прототипа в реальности было невозможно осуществить.

Одни шарообразные колеса чего стоят. Но внешне этот автомобиль удивительным образом напоминал будущий суперкар Audi R8, который был официально представлен только в 2006 году на Парижском автосалоне.

Наиболее свежая масштабная коллаборация состоялась же в другой франшизе Голливуда. И нет, это не "Форсаж"...

Достаточно большие средства автогиганты вложили во франшизу... "Трансформеры", где по сюжету просто обязаны были светиться автомобили. И главной звездой, конечно же стал автооблик трансформера Бамблби, который из старого ржавого Camaro,

превратился в новейший концепт кар GM.

Это была крайне удачная рекламная акция. Люди просто жаждали увидеть в продаже серийный Chevrolet Camaro. И он вышел в 2010 году, практически таким, как и был показан в фильме. 

Но и не только Голливуд так тесно сотрудничал с автопроизводителями. Тот же Джеки Чан в серии своих фильмах сотрудничал с японской компанией Mitsubishi, чьи машины использовались в съемках.

А что же мы?

Да, дым пожиже и трубы пониже. Но еще в СССР был яркий пример рекламной интеграции автопроизводителя и киностудии. Фильм о приключениях иностранцев на советской (почти) машине... (название помните?)

И фильм отличный, да и машина неплохая в то время...


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По материалам интернет-изданий.

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