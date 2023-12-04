Вот и завершился автоспортивный сезон 2023 года. Да, еще будут некоторые соревнования, но основные события уже в прошлом. Каким же был этот год в разных гоночных сериях? Было интересно или нет?

В целом, год, на мой взгляд, удался. Но не всегда и везде. Главным разочарованием, конечно же, стала F1 .

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Уже после первых этапов стало ясно, кто будет чемпионом мира. И ведь дело не в том, что Макс Ферстаппен на голову сильнее других пилотов.

Нет, такую глупость допускают только отдельные недалекие комментаторы, которые не разбираются, а лишь плывут по течению. Для доказательства: посмотрите на крайне невразумительное выступление многократного чемпиона мира, Льюиса Хэмилтона.

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Он, что, резко разучился ездить? Если бы не постоянные проблемы у Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, то Льюис опустился бы в рейтинге еще ниже. В чем же истинная причина, на которую (опять же) некоторые "комментаторы-специалисты" не обращают внимание?

Мы имеем дело не со спортом, а с АВТОСПОРТОМ! Выбрасывать из уравнения технику нельзя ни в коем случае! И именно техника делает сейчас чемпиона мира. Болид (да-да) от Red Bull

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намного лучше всех остальных. Это преимущество косвенно отражается и на надежности, и на том, что пилотам Red Bull не надо "ходить по грани". Именно преимущество в технике и обеспечило Максу практически тотальное доминирование. Не его талант! А бывший лидер, Mercedes, сделали машину так себе. Вот Хэмилтон и мучается. Вот такая простая и горькая правда...

Так было и так будет, пока не изменять уродские правила, которые превратили лучшую серию среди формул в настоящий цирк.

Какие мои личные претензии к современным болидам? Не буду говорить, что там неправильная аэродинамика или схемотехника моторов. Нет, просто разрешите ДОРАБАТЫВАТЬ МОТОРЫ и ШАССИ по ходу сезона без ограничений! Вот так просто! И тогда посмотрим, кто "из ху"...

Еще во времена доминирования Михаэля Шумахера такого беспредела не было, машины можно было довольно сильно переделывать, если текущая модификация вас не устраивает. Сейчас же все сковано ограничениями по бюджету, часами в аэродинамической трубе и так далее. По мнению руководителей "цирка", это должно сделать болиды более конкурентноспособными, независимо от бюджетного потенциала команды. А что мы видим на деле? Много ли побеждали самые бедные команды в этом сезоне? То-то и оно...

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Ни в одном чемпионате это правило не сыграло. Ни в одном! Всегда в фаворитах самые богатые команды.

Такого же мнения придерживается и авторитетный журналист Питер Уиндзор: "Я считаю, что необходимо отменить ограничение бюджетов. В таком случае команды снова смогут работать в полную силу и задействуют все свои ресурсы.

Представьте, без лимита бюджетов Mercedes и Ferrari к середине сезона-2023 построили бы абсолютно новые машины. Тогда им, возможно, удалось бы догнать Red Bull и включиться в борьбу за победу".

В итоге, мы не видим в современной F1 настоящей технической конкуренции, но и не видим и соперничества между пилотами. Цирк.

INDYCAR . Только неофит мог бы посчитать, что этот сезон в серии был схожим с F1. Ничего подобного! Да, Алекс Палоу также досрочно стал чемпионом серии.

Но сделал это совершенно другим способом. Если Макс Ферстаппен побеждал почти в каждой гонке, то Палоу выиграл всего несколько. Просто он выступал очень стабильно, зарабатывая очки в каждой гонке. Именно стабильно хорошее выступление во всех гонках, обеспечили ему победу. Тут стоит повторить, что серия по сути, является моноклассом: все болиды одинаковые и разработаны компанией Dallara, различие лишь в моторах. Это делает серию гораздо интереснее и непредсказуемее, чем "королева автоспорта".

WEC .

Тут ситуация изначально была похожа на F1. Toyota имела грандиозное преимущество, ведь она уже много лет выступала в классе спортпрототипов.

Группой гиперкаров я остался несколько разочарован. Ведь, когда стали появляться первые слухи о новом классе, многие думали, что тут будут гоняться автомобили, близкие к серийным гиперкарам и суперкарам. Пусть и очень мелкосерийным, типа Aston Martin Valkyrie.

На деле же, вышли те же спортпрототипы, просто сделанные по другому тех. регламенту. Никакого отношения к серийным машинам тут и близко нет. Только у Ferrari стоит тот же мотор (естественно, модернизированный), что и в серийной Ferrari 296 GTB.

Поэтому было ясно, что японцы будут иметь преимущество в сезоне. Хотя и Ferrari "показала зубы", отняв победу в Ле-Мане.

В младшем классе, LMGTE, было также все достаточно предсказуемо. Сильная команда AF Corsa лишилась лучших пилотов, которые перешли в старший класс. Еще одна сильная команда, Iron Lynx, перешла с машин Ferrari на Porsche. Естественно, это сказалось на результатах: к новым машинам нужно привыкать. Поэтому победе заводской команды Corvette ничто не мешало. Удивило довольно сильное выступление женского экипажа Iron Dames,

которые очень хорошо провели весь сезон, несмотря также на переход на новую технику.

В японских сериях Super Formula и Super GT заранее предсказать результат чемпионата было невозможно. Примерно 3-4 топовые команды, которые могли взять титул. Все решалось в конце сезона.

Австралийские Supercars также были непредсказуемы. Но уже в самом начале было видно доминирование команд, выступающих на машинах Chevrolet Camaro. В этом сезоне они были сильнее, чем Ford Mustang.

Наиболее близким к F1 по интриге в чемпионате, был чемпионат WSBK . Тут Альваро Баутиста доминировал не хуже Ферстаппена.

Но не все так и просто. Ошибка и падение грозит гонщику в мотоспорте гораздо более серьезными последствиями, чем гонщику в автоспорте. Именно поэтому, большой задел по очкам у Баутиста, мог растаять при травме и пропуске 1-2 этапов. По технике, тут различия в конкурентоспособности принципиальные. Да, Ducati выиграла вообще во всех мировых чемпионатах. Но именно в WSBK ее доминирование весьма условное. Среди множества гонщиков на Ducati, в тройке лидеров только один: второе и третье места уже второй сезон занимаю пилоты на Yamaha и Kawasaki. Техника довольно близка по характеристикам. Хотя и есть вопросы по балансу и его правоприменению.

NASCAR . Предсказать победителя было традиционно невозможно. Даже перед финальной гонкой, когда всего четыре пилота претендовали на титул, сказать, кто победит, было нельзя. И победил тот, на кого меньше всего думали - Райан Блейни.

И опять те, кто вообще не смотрел эти гонки, будет бубнить, что "многоуманенадаездитьпаовалу"... Ну да, вам, виднее...

Наиболее "валидольная" борьба за титул развернулась в MotoGP . Несмотря на то, что в этой серии конкуренция между производителями скатилась к тотальному доминированию итальянцев из Ducati, претендентов на титул было несколько. Но с начала сезона, многое пошло наперекосяк.

Сначала оказалось, что главный соперник для Франческо Баньяйя, Энеа Бастианини,

выбывает из борьбы в самом начале первой же гонки! Падение, травма, пропуск нескольких этапов, долгое восстановление и очень слабое выступление в оставшихся гонках (кроме победы на одном этапе). После нескольких этапов стало ясно, что и прошлогодний соперник, Фабио Квартараро, не конкурент. И это вина его мотоцикла Yamaha. Осталось всего три претендента. Все решалось на последнем этапе. И тут стоит сказать, что победил не столько Баньяйя, сколько проиграл Хорхе Мартин.

Ведь в концовке сезона он был чуть лучше, чуть быстрее, более мотивирован и по спортивному зол. Скорее всего, эта злость и сыграла с ним злую шутку. Хотя и без влияния "коварного испанца" не обошлось... Горечь поражения, слезы, обида - все было. Драма не чета F1...





Что же ждет нас в следующем году? Сделаю свои "вангования".

F1 . Тут все просто и прозрачно: лидерство Red Bull и Макса Ферстаппена. Может взять титул ему будет гораздо сложнее, чем в этом году, но чемпионом он станет (при отсутствии форсмажорных обстоятельств).

INDYCAR и NASCAR . Тут все непредсказуемо. Чемпионом может стать любой из 5-6 сильнейших пилотов. Посмотрим, как скажется переход некоторых пилотов INDYCAR на их выступление.

Точно также нельзя заранее предсказать результаты в гонках Super Formula и Super GT . 3-4 сильнейших пилотов будут претендовать на титулы. Больше сказать пока нельзя.

Примерно также сложится и ситуация в Supercars . Но тут стоит отметить, что один из сильнейших пилотов серии, Шейн ван Гизберген,

уходит из серии. А кроме того, последние гонки показали, что модернизированный Ford Mustang очень хорош.

Наверно, доминирование одного производителя уже не будет.

WEC. Тут лидером снова будет Toyota, но стать чемпионом уже будет гораздо сложнее. Кроме того, ожидается "нашествие" многих производителей в этот класс: Lamborhini, Isotta Fraschini, BMW.

Класс LMP2 ликвидируют, а LMGTE перейдет на машины GT3...

WSBK . Будет все сложно. С одной стороны, главные конкуренты Альваро Баутиста перешли в другие команды. Причем, Джонотан Рей на Yamaha будет, скорее всего, конкурентом.

А вот Топрак Разгатлиоглу на BMW... Очень и очень сомнительно. Для начала, нужно вывести байк на уровень конкурентов. С другой стороны, одним из претендентов будет и новый напарник Альваро, Николо Булига, который также легко выиграл титул в младшем классе супербайков. Да и вернувшийся в гонки после дисквалификации, Андреа Ианнонне может "показать зубы".

MotoGP . Тут также много претендентов на титул. Кроме нынешних Баньяйя и Мартина, может "восстанет из пепла" и Энеа Бастианини. Ведь не зря же в него верят в команде. Никуда не делся и амбициозный Марко Беццекки. А вот его бывший напарник, Лука Марини, будет выводить Honda из кризиса. Но многие эксперты считают, что главным претендентом на титул будет Марк Маркес,

который в следующем году будет выступать на клиентском Ducati. Да и тесты в Валенсии намекают на его потенциал уже сейчас. Это же говорит и тест-пилот KTM Дани Педроса, после того, как посмотрел тестовые заезды Маркеса: "Первое, что мы увидели, это улыбка после его первого заезда – это не очень хорошая новость для конкурентов!"

В общем, следующий год будет довольно богат на события.





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По материалам отечественных и зарубежных сайтов.