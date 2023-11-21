Современная "повесточка" в обязательном порядке имеет свое отображение на всех аспектах общественной жизни. Не обошла она и кинематограф. Все "разнообразие" рассматривать я не буду. Поговорю лишь о "воинственном феминизме" в современном Голливуде.

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Само понятие феминизм - не есть плохо. Ведь это движение создавалось, как реакция женщин на ущемление в правах. Было время, когда женщины не могли голосовать, получали зарплату в разы меньше мужчин. Именно с этим и боролся феминизм. И его проявление в Голивуде также стало заметно уже после Второй мировой войны. Но тогда это выглядело именно, как борьба с несправедливостью.

Постепенно, феминизм перерос все разумные рамки и стал активно перерождаться в "воинственный феминизм". А разница между ним и просто феминизмом, примерно, как между шансоном и русским шансоном. И, естественно, что Голливуд это не мог обойти вниманием...

Для простого обывателя остается "за бортом" самая важная часть проникновения "воинственного феминизма" в кинопроизводство. Это возведение женщин на руководящие посты в кинокомпаниях. Теперь женщины пишут сценарии, становятся режиссерами и тому подобное. Было бы все равно, кто снял очередной фильм: мужчина или женщина. Но тут уже идет установка на слабый пол вне зависимости от компетенции последних. И в этом беда.

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Сложилась довольно парадоксальная ситуация, когда смотришь очередной "шедевр", а потом узнаешь, что режиссер тут женщина. Или фильм снят по книге, написанной женщиной.

Обычно это и накладывает отпечаток на конечный продукт, хотя бывают и исключения.

Но наиболее заметным явлением стало просто тотальная замена мужских персонажей на женские. Особенно это бросается в глаза в боевиках и фантастике. То есть фильмах, где идет упор на экшн. И тут главная героиня обычно выглядит довольно глупо. Ведь и сценарий, как правило, подгоняется под "повесточку".

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Среди подобного примера, стоит назвать последний "шедевральный боевик" "Неудержимые 4", где с какого-то перепуга вывели на одну из главных ролей "силиконово-ботоксную куклу" Меган Фокс.

Ну не тянет она на крутую! В этой роли бы неплохо смотрелась Синтия Ротрок,

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раз уж "фишкой" франшизы стало "оживление" героев прошлого. Ну или пригласили бы Джину Карано...

Ах, да: она же "нерукопожатная"... Но это другая "повесточка"...

Также "простой плебс" не принял перерождение славных "Охотников за привидениями" в женщин: фильм провалился.

Туда ему и дорога. А ведь таких примеров полно! Из последнего хочется напомнить о попытке перерождения Джеймса Бонда в черную женщину

и просто унижение достопочтимого Индианы Джонс...





И вот, буквально на днях, я посмотрел еще одно жуткое поделие Голливуда. Из вселенной Марвел, которую и без "повесточки" не уважаю. Речь пойдет о просто шедевральном "хите" - "Капитан Марвел 2". Он настолько гениален и бесподобен, что я даже не посмел делать скриншоты из него... Просто так было противно...

Режиссером этого фильма стала Ниа ДаКоста (черная женщина). Сценарий писали Ниа ДаКоста, Меган Макдоннел, Элисса Карасик (разноцветные женщины), а в главных ролях практически нет белых! Кроме главной героини, но она женщина, ей скидка: Бри Ларсон, Тейона Паррис, Иман Веллани, Сэмюэл Л. Джексон, Зави Эштон, Гари Льюис, Пак Со-джун и другие.

Сюжет тупой донельзя: три бабы, после открытия "червоточины" (такого термина сценаристка не знает, это мои познания) стали меняться местами при применении своих суперспособностей.

Противостоит им плохая героиня Дарр Бен.

Ну, как плохая... Женщина априори не может быть плохой, просто ранее у ее народа произошло "недопонимание" с Капитаном Марвел... И ведь становится понятно, что этим безобразием Марвел (в смысле компания) не ограничится: нам явно намекнули на коллаборацию со вселенной "людей Х"...

И ладно бы, актрисы были бы хорошими... Так и этого нет! На фоне фактических ноунеймов (зато цветных!), даже бесталанная Бри Ларсон смотрится вполне нормально.

Тупые шутки, бестолковые действия, море котиков

(котики стопроцентно повышают рейтинг!) - какое-то раздолье идиотии современного Голливуда...

Смотреть это за деньги - что совершать преступление против человечества...

Некоторые думают, что излишне критикую. Нет! Нисколько. "Воинственный феминизм" вышел за берега и его уже нельзя просто так остановить. Могут возразить, что и раньше были подобные фильмы. Да, были. Но точечно. И это в общем потоке было незаметно. Наоборот, таким образом к ним было приковано повышенное внимание. Например, "Солдат Джейн" - фильм о воинственном феминизме.

Без всякого преувеличения. И тогда мне фильм не особо понравился, просто я не понимал такой целеустремленности главной героини. Но о "повесточке" бы даже и не подумал! А сейчас без этой мысли никак не обойтись.

И почти все "легли" под "повесточки". Почти все. Но не все...

27 октября 2023 года вышел спецвыпуск анимационного комедийного ситкома "South Park" - "South Park: Joining the Panderverse".

О! Это просто бальзам на душу! Для создателей сериала Трея Паркера и Мэтта Стоуна

нет запретных тем. Они высмеивали практически все. И сейчас досталось и феминисткам, и Диснею, и мультивселенным... Особым катком проехались по Кэтлин Кэннеди, буквально размазав ее за внедрение "повесточки" в студии Дисней.

Пересказывать события не имеет смысла, это просто нужно посмотреть. Подобные чувства у меня вызывал только фильм "Не смотрите наверх".

С "повестками" существует только один способ борьбы: не смотреть этот мусор. Уже сейчас многие компании видят, как их "блокбастеры" с треском проваливаются в прокате. Только финансовые проблемы заставят Голливуд вернуться в нормальное русло работы. Но процесс это не легкий и довольно долгий...

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