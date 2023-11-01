Я в очередной раз купил недорогой накопитель формата SATA 2.5". Но на сей раз от компании Digma. И опять покупал на Озоне. Причины выбора накопителя от этой фирмы банальны: цена (но не самая низкая в сегменте) и гарантия 3 года. Я специально беру накопители от разных производителей. Так будет интереснее сравнить, что с ними произойдет со временем. Кроме того, Digma обещала память TLC и контроллер Silicon Motion SM2259XT. Многие компании и этого не обещают. И все партии абсолютно рандомны по начинке.

Итак, коробка:

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Скромненько так. Имеется небольшое повреждение, что намекает на небрежность при транспортировке.

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Комплект: накопитель в пластиковой ванночке, крепежные винты и гарантийный талон.

На сайте производителя указаны следующие характеристики:

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Сам накопитель выглядит очень просто:

Приступаем к тестированию. ССД определился в системе, смотрим на его показатели:

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Теперь прогоним бенчмарки.

CrystalDiskMark:

Скорость записи пониже обещанного, а скорость чтения - чуть выше.

AJA System Test:

AS SSD Benchmark:

SSD Z:

ATTO Disk Benchmark:

А теперь тест на перекидывание папки на накопитель. Это папка с игрой, объемом около 71 Гб.

Скорость держалась на уровне 310 - 330 МБ/с.

Вот ссылки на два других теста с накопителями подобного объема:

Тестирование SSD накопителя Netac N600S (NT01N600S-512G-S3X)

Краткий обзор накопителя Kingston A400 2.5"

Показатель температуры в ССД не работает, во всех тестах он показывал 40 градусов. Ну, и на последок, проверим, что там засунули внутрь. Для этого воспользуемся утилитой Вадима Очкина:

Котроллер SM2259XA, память - MIRA... Не буду умничать, я про нее ничего не знаю. Формально, все обещанное соблюдено.

Ну, а дальше, будем смотреть, как себя поведет в эксплуатации.

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В который уже раз я убеждаюсь, что бюджетные модели от всех производителей являются абсолютно рандомным набором компонентов. Память и контроллер ставят в разных партиях разные. Основные параметры соблюдены? Да. Ну, и отдыхайте... Поэтому при выборе стоит руководствоваться ценой и гарантией. Пожалуй и все.