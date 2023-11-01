Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"

Для "неких задач" был приобретен накопитель Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5" (DGSR2512GS93T). Я немного его протестировал, чтобы проверить достоверность заявленных характеристик...
[ ] для раздела Блоги
1

реклама

Я в очередной раз купил недорогой накопитель формата SATA 2.5". Но на сей раз от компании Digma. И опять покупал на Озоне. Причины выбора накопителя от этой фирмы банальны: цена (но не самая низкая в сегменте) и гарантия 3 года. Я специально беру накопители от разных производителей. Так будет интереснее сравнить, что с ними произойдет со временем. Кроме того, Digma обещала память TLC и контроллер Silicon Motion SM2259XT. Многие компании и этого не обещают. И все партии абсолютно рандомны по начинке.

Итак, коробка:

реклама



Скромненько так. Имеется небольшое повреждение, что намекает на небрежность при транспортировке.

реклама



Комплект: накопитель в пластиковой ванночке, крепежные винты и гарантийный талон.

На сайте производителя указаны следующие характеристики:

реклама



Сам накопитель выглядит очень просто:

Приступаем к тестированию. ССД определился в системе, смотрим на его показатели:

реклама



Теперь прогоним бенчмарки.

CrystalDiskMark:

Скорость записи пониже обещанного, а скорость чтения - чуть выше.

AJA System Test:

AS SSD Benchmark:

SSD Z:

ATTO Disk Benchmark:

А теперь тест на перекидывание папки на накопитель. Это папка с игрой, объемом около 71 Гб.

Скорость держалась на уровне 310 - 330 МБ/с.

Вот ссылки на два других теста с накопителями подобного объема:

Тестирование SSD накопителя Netac N600S (NT01N600S-512G-S3X)

Краткий обзор накопителя Kingston A400 2.5"

Показатель температуры в ССД не работает, во всех тестах он показывал 40 градусов. Ну, и на последок, проверим, что там засунули внутрь. Для этого воспользуемся утилитой Вадима Очкина:

Котроллер SM2259XA, память - MIRA... Не буду умничать, я про нее ничего не знаю. Формально, все обещанное соблюдено.

Ну, а дальше, будем смотреть, как себя поведет в эксплуатации.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В который уже раз я убеждаюсь, что бюджетные модели от всех производителей являются абсолютно рандомным набором компонентов. Память и контроллер ставят в разных партиях разные. Основные параметры соблюдены? Да. Ну, и отдыхайте... Поэтому при выборе стоит руководствоваться ценой и гарантией. Пожалуй и все.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

digma
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
7
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
15
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
67
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
20
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
11
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10

Интересные материалы

Ретроклокинг: Позывной – 370-й
24 октября 2023 67
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
19 октября 2023 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
24
Forbes: Гигантские потери немецких Leopard на поле боя вынуждают Украину вернуться к советским Т-72
3
Везучий майнер самостоятельно добыл 1 блок Биткоина и заработал 20 000 000 рублей
7
Economist: Россия приспособилась и сделала работу оператора дронов ВСУ опасной для жизни
6
Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
14
Российско-украинская команда Team Spirit по Dota 2 одержала победу на турнире The International 2023
+
Colorful представила уникальную видеокарту RTX 4060 Ti 16Gb "Туманный холм пяти стихий"
3
Для истребителя пятого поколения Су-57 разработали внутрифюзеляжную крылатую ракету большой дальности — СМИ
+
Renault работает над созданием пикапа со спортивным и футуристичным дизайном
1
Почему Xiaomi отказывается от MIUI и переходит на HyperOS – 110 смартфонов получат новую ОС
3
Скоро в GOG можно будет купить God of War и Uncharted: Legacy of Thieves Collection
1
В результате столкновения двух нейтронных звезд образовалось огромное количество редких металлов
1
Комиссия по безопасности НАСА предупреждает о рисках перехода от МКС к коммерческим станциям
+
Польский эксперт высоко оценил БМПТ "Терминатор"
1
Стабильное обновление One UI 6 официально выпущено для серии Galaxy S23 в Германии
+
США создают «ЗРК-Франкенштейн» для Украины, объединяя советские и американские системы ПВО
+
F-16 ВВС США перехватил самолёт-нарушитель, пытавшийся пролететь рядом с резиденцией Байдена
+
На китайском рынке появилось много мобильных RTX 3080 Ti, переделанных в настольные карты
1
80 лет танку ИС-2, ветерану Великой Отечественной Войны
+
В Нью-Йорке открыли парилки, использующие тепло Asic-устройств
1

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
4
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
Спутники Starlink совершили 25 000 маневров предотвращения столкновений всего за 6 месяцев
+
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
69
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
16
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
25
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
3
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
87
Мифы о смартфонах – 25 распространенных и не очень заблуждений и стереотипов
+
Почему Иран не станет начинать войну с Израилем и США
9

Сейчас обсуждают

Чaтo-Б0t
15:07
И будет с Авдеевкой так же, как и с Артёмовском. Скоро.
Байден посоветовал Зеленскому удерживать Авдеевку до окончания переговоров о выделении денег Украине
Чaтo-Б0t
15:05
>Вполне себе очевидные выводы для так называемого четырехзвёздного генерала Пендонегру простительно.
Глава Пентагона: Если Запад откажется от поддержки Украины, то её ждёт поражение
FelsheR-BAN100712
15:05
Помнится в 90х, у нас балтика портер, охлаждалась в обском водохранилище, на отдыхаловке и в ночной шторм один ящик пива песком замыло. Поскольку встаем базой много лет в одном месте - находить пиво н...
Глава Carlsberg Аруп-Андерсен заявил, что власти России украли их «Балтику»
Umid Xaydarov
15:02
вообщем парни все на ультрах графа в 2k , 65 фэпээс. если включать мыло на качество то 90.
Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
glavhyilo
15:00
и тройка была нормальная
Глава Carlsberg Аруп-Андерсен заявил, что власти России украли их «Балтику»
glavhyilo
14:58
красавец,Путин тоже на ил 96-400 летает.
В России совершил первый полет широкофюзеляжный дальнемагистральный Ил-96-400М
Пинаю даунов
14:52
У нас 😂 ты олигарх что ли ?
Глава Carlsberg Аруп-Андерсен заявил, что власти России украли их «Балтику»
Vito Vago
14:45
Тут явно хохлопитек руку приложил...
Байден посоветовал Зеленскому удерживать Авдеевку до окончания переговоров о выделении денег Украине
Chihonya
14:39
так разрабы так примерно и задумали)))
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
Kira625
14:39
> В этой игре нам предстоит сесть за руль спортивного автомобиля мировой гоночной серии World Rasing Car Ну ёёё.
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем