Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
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Я в очередной раз купил недорогой накопитель формата SATA 2.5". Но на сей раз от компании Digma. И опять покупал на Озоне. Причины выбора накопителя от этой фирмы банальны: цена (но не самая низкая в сегменте) и гарантия 3 года. Я специально беру накопители от разных производителей. Так будет интереснее сравнить, что с ними произойдет со временем. Кроме того, Digma обещала память TLC и контроллер Silicon Motion SM2259XT. Многие компании и этого не обещают. И все партии абсолютно рандомны по начинке.
Итак, коробка:
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Скромненько так. Имеется небольшое повреждение, что намекает на небрежность при транспортировке.
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Комплект: накопитель в пластиковой ванночке, крепежные винты и гарантийный талон.
На сайте производителя указаны следующие характеристики:
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Сам накопитель выглядит очень просто:
Приступаем к тестированию. ССД определился в системе, смотрим на его показатели:
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Теперь прогоним бенчмарки.
CrystalDiskMark:
Скорость записи пониже обещанного, а скорость чтения - чуть выше.
AJA System Test:
AS SSD Benchmark:
SSD Z:
ATTO Disk Benchmark:
А теперь тест на перекидывание папки на накопитель. Это папка с игрой, объемом около 71 Гб.
Скорость держалась на уровне 310 - 330 МБ/с.
Вот ссылки на два других теста с накопителями подобного объема:
Тестирование SSD накопителя Netac N600S (NT01N600S-512G-S3X)
Краткий обзор накопителя Kingston A400 2.5"
Показатель температуры в ССД не работает, во всех тестах он показывал 40 градусов. Ну, и на последок, проверим, что там засунули внутрь. Для этого воспользуемся утилитой Вадима Очкина:
Котроллер SM2259XA, память - MIRA... Не буду умничать, я про нее ничего не знаю. Формально, все обещанное соблюдено.
Ну, а дальше, будем смотреть, как себя поведет в эксплуатации.
В который уже раз я убеждаюсь, что бюджетные модели от всех производителей являются абсолютно рандомным набором компонентов. Память и контроллер ставят в разных партиях разные. Основные параметры соблюдены? Да. Ну, и отдыхайте... Поэтому при выборе стоит руководствоваться ценой и гарантией. Пожалуй и все.
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