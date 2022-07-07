За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Мне понадобился накопитель примерного объема от 480 до 512 Гб под игры. Конечно, лучше было бы купить на 1 Тб, но довольно накладно.

реклама

Приступил к поиску на одной интернет-площадке. Смотрел на самые дешевые варианты. И вот тут, в отличие от категории 120-256 Гб, накопитель компании Kingston, попадает в поле зрения. Другие кандидаты:

Goldenfir AZSАTA31TB, Xraydisk 2,5" (PB20645K512), KingSpec P3-512, Hikvision C100 2.5" (HS-SSD-C100/480G), Netac N600S 2.5" (NT01N600S-512G-S3X). Данные ССД накопители сразу отметались, ибо разница в цене составляла от 100 до 300 рублей. Что не существенно на общем фоне. Почти поддался на соблазн купить Crucial BX500 (CT480BX500SSD1), но остановила информация, что возможно нарваться на память QLC. Этого мне не особо хотелось. Поэтому взял из брендовых, что дешевле.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр <b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b> RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Девайс приехал довольно быстро. Упаковка - картонно-пластиковый блистер. Мне такие не нравятся, но втихаря оттуда вытащить продукт не получится.

реклама

Сам накопитель выглядит так:

Вроде металлический корпус, один винт закрыт гарантийной наклейкой.

Накопитель относится к бюджетному сегменту. Производитель обещает нам до 500МБ/с на чтение и 450МБ/с на запись. TBW для данного объема - 160 Тб.

реклама

Приступаем к тестам.

Для начала, смотрим общую информацию:



Вроде, все в порядке. Но несколько смущает показатель температуры. 25 градусов на диске при 25 градусах в комнате... Похоже, датчик не совсем точен.

Прогоняем CrystalDiskMark:

реклама

Данные соответствуют заявленным.

AJA System Test:

ASS SSD Benchmark:

ATTO Disk Benchmark:

Делать тест на реальное копирование файлов не буду, потому что скоростной NVME диск не установлен пока.

Посмотрим на температуру при тестировании:

39 градусов. На деле, температура вряд ли превысила 45 градусов, что тоже весьма неплохо.

Разбирать накопитель, естественно не буду. "Кишочки" будем определять с помощью утилиты Вадима Очкина (VLO):

Нас ждет память Micron TLC (пронесло, что не QLC!) и контроллер SM2259хт. Все скромненько, что и ожидалось.

А вот старое видео на такой же накопитель и там совсем другая начинка:









Вот такой небольшой обзор бюджетного накопителя. Что выберете вы, вам и решать. Но стоит учитывать, что во многих бюджетных накопителях производители меняют начинку, причем не в лучшую сторону в плане надежности. И тут уже никто не застрахован. Но в случае покупки брендовых продуктов, все же шансов, нарваться на подобное, меньше.