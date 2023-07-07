Тестирование SSD накопителя Netac N600S (NT01N600S-512G-S3X)
В личных и сугубо корыстных целях, мной был приобретен твердотельный накопитель (мягкотельных не было в наличие) SATA Netac N600S (NT01N600S-512G-S3X). И, заодно, решил его протестировать.
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Знаю, знаю, подобных тестов много. Но проблема в том, что ВСЕ производители активно играют в рулетку с комплектующими накопителей. Поэтому было интересно посмотреть, что там за "кишочки"...
Данный товар покупался на Озоне, в магазине е2е4. Не то, чтобы самая низкая цена, просто самая быстрая доставка в мой регион.
Итак, имеем такую "тару":
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Обычная картонная упаковка. Ничего особенного. Внутри, в пластиковой ванночке лежит сам накопитель:
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Толку от QR кода немного, нас перекинет на страницу компании в запрещенной ныне соц.сети (признанной экстремистской). Корпус скорее всего пластиковый, уж больно легкий.
Подключаем к компьютеру и приступаем к тестированию. Но предварительно посмотрим, что нам обещает сам производитель. А он обещает (для этого надо скачать лист с краткими характеристиками):
Проверим...
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Вот такие параметры показал CrystalDiscInfo при первом включении:
Для начала, CrystalDiscMark:
Ну, формально, параметры соблюдены.
Переходим к AJA System Test:
SSD-Z:
AS SSD Benchmark:
Теперь тест на запись в AIDA 64. Тут все пошло не совсем по плану: когда прогон был почти завершен, мигнул свет и ПК перезагрузился. Второй раз прогон полностью делать не стал, просто дошел до того места, когда скорость упала:
"Кардиограмма" так и скакала примерно на том же уровне.
Температура в первом прогоне выросла до 43 градусов (при 25 в комнате), значит датчик есть и работает.
Теперь перекину реальные файлы. В их качестве, выступят три папки с играми, общим объемом около 130 Гб. Скорость все время скакала в пределах 470-320 Мб/с.
Теперь проверим с помощью утилит Вадима Очкина, что там распаяно внутри.
Вот такая картина... Контроллер SM2259XA.
Я уже тестировал SSD накопитель схожего объема, Kingston A400. Показатели в синтетике примерно такие же. Проверять, как влияет скорость накопителя в играх, я не буду. Такой обзор я уже делал:
О влиянии типа SSD накопителя в играх
Короче, все, как всегда будет упираться в срок службы. В остальном, накопители в данном ценовом сегменте, примерно одинаковые.
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