Идея статьи была не моей, скажу сразу. Все началось с того, что один пользователь спросил про данную программу: много ли она "отжирает" ресурсов. Обычный вопрос. Но один товарищ, то ли на полном серьезе, то ли в припадке троллинга, выдал следующее: "Это топовый софт, потому что он подбирает идеальные настройки и вам не надо заходить в игру и искать баланс - всё сделают за вас. Благодаря этому софту, не надо танцевать с бубном, заходить в настройки графики - всё сделают за вас. GeForce Experience избавляет вас от проблем, выбирая конфигурацию графических настроек в играх за вас. Не знаете, какой уровень фильтрации текстур установить в Overwatch? Не беспокойтесь. NVIDIA использует мощность своих облачных дата-центров, чтобы протестировать тысячи конфигураций ПК и найти оптимальный баланс производительности и качества изображения. Затем GeForce Experience автоматически конфигурирует графические настройки в играх на основе параметров вашей видеокарты, CPU и дисплея"...

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Да... Короче, он написал, а я взял на заметку...

Но сначала, я расскажу, как сам начинал настраивать графику в играх изначально.

Интернета тогда дома не было и приходилось всю информацию втихаря искать/качать на работе, благо доступ к ПК с интернетом был именно у меня. С самого начала, моим помощником в отслеживании фпс в играх, была программа Fraps.

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Не знаю, что сейчас она может (и есть ли она сейчас в актуальных версиях), но тогда она выводила лишь текущее значение фпс, делала скриншоты, записывала видео и позволяла делать запись частоты кадров. Вроде все. У меня никогда не было топового текущего ПК, поэтому просто выкручивать настройки вправо не получалось. Надо было искать баланс между "приятностью" картинки на мониторе и частотой кадров. Я всегда считал минимально приемлемым значение в 60 кадров. Благо это частота обычного монитора. В киберспортивные глупости я не играл никогда и 150000 кадров мне не требовалось. Делалось все просто и интуитивно: покрутил одну настройку, посмотрел результат. Покрутил другую - снова посмотрел. Типа того. С появлением полноценного функционала в MSI Afterburner, это стало намного проще. Ведь тут есть и загрузка процессора, и видеокарты. И к этому времени, я уже понимал, на какие настройки влияют процессор или видеокарта. Короче, все и всегда крутил руками на свое усмотрение.

И тут стоит сказать, что по моим субъективным наблюдениям, многие вообще не трогают настройки игр. Да-да, довольно большое количество пользователей играют в игры на тех настройках, какие выставила сама игра. Я это наблюдал не раз. Но игры это часто делают совершенно не корректно. Они или занижают настройки, или завышают их. Иногда ставится по умолчанию разрешение экрана ниже нативного. Короче, разброд и шатание.

Вот для подобного контингента и предусмотрена одна из возможностей программы GeForce Experience. Да, там есть и куча других "приблуд", но они мне не интересны вообще (хотя для некоторых будут полезны).

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Поэтому говорить о них я не буду. Рассмотрим только возможность автоматической настройки графических настроек игры для вашего ПК.

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Вариантов получения программы GeForce Experience два: вы устанавливаете ее вместе с драйвером видеокарты NVidia, либо скачиваете программу отдельно (а это около 125 МБ). Но это полдела, надо еще зарегистрироваться, чтобы получить доступ к функционалу. После этого, программа отсканирует ваш ПК и найдет все игры (или почти все). А потом вам предложат оптимизировать настройки в них. На "просканированном" ПК у меня было не очень много игр и трудиться программе пришлось недолго. А вот с предложением оптимальных настроек вышло как-то не очень... Многие игры (например, особо любимая мной Dishonored) имеет максимально возможные настройки. И в подобных случаях, мое "видение" оптимального, совпадало с "мнением" GeForce Experience.

Для двух игр о приключениях Лары Крофт (ROTTR и SOTTR), программа не нашла оптимальных настроек вообще. Может дело в том, что мои версии не самые последние. А может еще в чем...

Игру Horizon Zero Dawn программа пропустила мимо "глаз". Есть версия на эту тему, но ладно...

Но в двух играх, наши предпочтения заметно разошлись. И я решил проверить игры на моих настройках и на предложенных.

Тестовая система:

Процессор : i5-8400

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Первой игрой будет "псевдосимулятор" Project Cars. Игра имеет огромное количество настроек. Но минус в том, что для применения настроек, ее нужно перезагружать. Это очень неудобно!

Разница в настройках выглядела так:

Для начала, я приведу скриншот, как игра выглядит на моих настройках:

А вот так она смотрится на настройках, предложенных GeForce Experience:

Особой разницы тут не увидите, но можете сравнить в слайдере.

Для понимания различия в производительности, я проехал почти полный круг по трассе Монца в бурю. Дабы другие машины не влияли на производительность, я выставил самый низкий уровень "конкурентоспособности" соперников и стартовал с первой позиции. Так разброс результатов будет минимальным. Вышло следующее:

Как видите, фпс на моих настройках ниже, и заметно. Но графика чуть лучше! А кроме того, даже мои настройки с запасом для варианта "не ниже 60 фпс". То есть GeForce Experience перестраховывается и выставляет более низкие настройки. Мой вариант лучше, я его протестировал в самой игре неоднократно: карьеру прошел вдоль и поперек. Именно по этой причине погода была выбрана такой, ведь настройка погоды очень сильно влияет на фпс в игре.

Следующей игрой стала Assassin's Creed Odyssey. И в ней настройки не совпадали.

Игра на моих настройках:

На настройках GeForce Experience:

Сравнение тут.

И здесь я также совершил "забег" по одному и тому же маршруту. Вот, что вышло.

Здесь уже разница по среднему фпс гораздо меньше. И снова в пользу GeForce Experience. Но вот по самим настройкам, я не согласен. Например, сглаживание в игре сделано "так себе" и какой смысл его ограничивать? А вот облака, наоборот, минимально влияют на визуальную составляющую, но заметно на фпс (что тут наделали разработчики?). Точно также на картинку влияет и "затенение фонового освещения". Этот параметр я убавляю в особо требовательных играх. Но не в данном случае.





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В итоге, я не нашел "советы" GeForce Experience какими-то полезными. Все это можно сделать и самому. И тут еще стоит учитывать индивидуальные предпочтения конкретного пользователя. Мне, например, вообще не нравится эффект размытия в движении, и я этот параметр отключаю всегда, кроме гонок. Также под "нож оптимизации" попадает "зернистость" во многих проектах. Кого-то "бесят" "лесенки" и они выкручивают сглаживание вправо, сильно режа производительность. Короче, кастомизируют изображение на свой вкус. Но для этого нужно обладать хоть каким-то представлением о влиянии настроек на производительность. Ну, а для тех, кто "не в теме" или жутко ленив, настройки от GeForce Experience будут полезными.