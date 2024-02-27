Буквально месяц назад AMD представила новое поколение настольных APU Ryzen 8000G на архитектуре Zen 4. Однако, судя по последним утечкам, компания уже планирует расширить эту линейку энергоэффективными моделями серии Ryzen 8000GE.

Информация об этих процессорах появилась на сайте компании Asus, которая внесла в список поддерживаемых CPU для своих материнских плат шесть моделей Ryzen 8000GE с TDP 35 Вт. Среди них - четыре модели линейки Ryzen Pro для корпоративного сегмента и две стандартные модели Ryzen.



Линейка Ryzen Pro 8000GE включает в себя восьмиядерный Ryzen 7 Pro 8700GE, два шестиядерных чипа Ryzen 5 Pro 8600GE и 8500GE, а также четырехъядерный Ryzen 3 Pro 8300GE. В сегменте стандартных Ryzen упоминаются шестиядерный Ryzen 5 8500GE и четырехъядерный Ryzen 3 8300GE. Чтобы снизить энергопотребление, AMD пришлось несколько снизить тактовые частоты процессоров по сравнению с оригинальными моделями Ryzen 8000G. Однако количество ядер и объем кэш-памяти остались прежними.



Скорее всего, сначала AMD выпустит версии Ryzen Pro 8000GE для корпоративных и офисных ПК. Такие системы обычно компактны и нуждаются в энергоэффективных CPU с низким TDP. А уже после появятся стандартные модели Ryzen 8000GE для настольных ПК. Как и другие APU Ryzen 8000, новинки будут использовать гибридную архитектуру Phoenix с ядрами Zen 4 и встроенной графикой RDNA 3. Старшие модели получат до 8 ядер, младшие до 6 ядер. Производительность как в вычислениях, так и в графике должна быть высокой. Кроме того, чипы будут поддерживать технологии AMD для ИИ.



Таким образом, предстоящий выход процессоров Ryzen 8000GE позволит AMD усилить свои позиции в сегменте энергоэффективных решений для офисных и компактных игровых систем. Ожидается, что новинки появятся в продаже в ближайшие месяцы.