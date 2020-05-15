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Несмотря на санкции со стороны США, смартфоны HUAWEI остаются самыми популярными на многих рынках. Во многом это объясняется их отличной сбалансированностью и высокой производительностью. Не менее важно, что, чаще всего, ПО идеально отточено и не имеет проблем, которые часто наблюдаются даже на флагманских телефонах у именитых производителей.

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Одной из наиболее популярных моделей стал HUAWEI P40 Lite E, цена на который никогда не была слишком высокой. Сегодня такой телефон на площадке Aliexpress стоит всего 150 долларов. Скидка составила 50 долларов или 25%, что для и без того не самого дорогого устройства было бы отличным предложением если бы не одно НО: В некоторых отечественных магазинах он стоит еще дешевле.

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Ключевые особенности модели:

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Необычный яркий дизайн

Безрамочный экран с вырезом для фронтальной камеры

Режим ночной съемки

Тройная камера 48 МП на базе ИИ

Оптимизированная работа системы

Аккумулятор емкостью 4 000 мАч

Разблокировка с помощью отпечатков пальцев

Объем памяти 4 ГБ RAM и 64 ГБ ROM

Интеллектуальный интерфейс EMUI 9.1

Интеллектуальный поиск фото

Персональные видеорингтоны















