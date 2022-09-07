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Вступление

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Пока все открывают рты и пускают слюни на новые процессоры AMD Ryzen 7000-серии, на мировом рынке выпускаются и продаются платы для платформы Intel LGA1700. В том числе есть недорогие модели разных размеров. Наиболее интересным и привлекательным выглядит ITX и именно такие платы стоят баснословных денег. Если какой-нибудь mATX я покупал за вполне разумные деньги, то с ITX не повезло и все платы дорогие. Лично мне разгон в компактной системе особо не нужен, но если хоть какой-то будет возможен, то это уже неплохо. Самое ключевое – разгон памяти. Это позволяет сделать уже чипсет Intel B660. Люди, которые хотят сэкономить по-прежнему предпочитают обходиться самым бюджетным решением. Действительно, некоторые модели процессоров позволяют установить память в режиме DDR4-3200. Разумеется, речь идёт про Gear1 и установку низких таймингов, что уже вполне реально на Intel H610. Если уж кому-то конкретно приспичит поиграть в игры, то можно дополнительно поставить карту уровня RTX 3050 и побегать во всех современных играх в FHD. Самое главное была бы материнская плата, чтобы можно было всё это осуществить. Так уж получается, что в современных реалиях может выручить только дядюшка Ляо со своими весёлыми поделками, которые даже работают. Сегодня я попробую показать одно из таких устройств, которое действительно может кому-то помочь выйти из положения. Плата называется JGINYUE H610i-GAMING.

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Это приблизительно из той же бочки, что «хуананы», «максаны» и прочие «наны». Не нужно строить каких-то иллюзий по поводу данного устройства. Лишь бы как-то работало, а на большее можно не рассчитывать. Купил плату где-то за 5371 рубль,

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Бонусом к данной плате есть возможность установки беспроводного модуля. Самой платы в комплекте нет, но её можно заказать отдельно. Есть сам разъём на плате, стальной кожух и выводы антенн. А ещё можно бежать в магазин за CMOS батарейкой. Её тоже нет в комплекте.

Упаковка и комплектация

Материнская плата приехала из далёкого Китая в обычной картонной коробке, от которой не осталось живого места. Она была переломана в 10 местах и ей явно во что-то играли. Внутри находилась уже непосредственно коробка самой материнской платы, и она пострадала не сильно.

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Внешний вид очень простой. Белый фон, наименование модели, ссылка на сайт сбоку и минимум информации. Передняя и задняя части идентичны.

В общем, хорошо, что внутри находится каркас из вспененного полиэтилена. Возможно, именно это спасло плату от гибели. Ещё ехала MAXSUN B660M TERMINATOR, но её убили, сломав пополам. Вот там внутри был именно картонный каркас, и он не спас.

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Комплект поставки почти отсутствует. Есть заглушка задней панели и один кабель SATA. Есть ещё какая-то цветная китайская карточка типа теста ОТК и всё.

Экономия здесь максимальная на всём. Будем надеяться, что хоть плата цела и исправна, а пока надо сбегать за батарейкой в соседний ларёк.

Дизайн и особенности платы

Материнская плата выполнена в формате mini-ITX, это значит, что её габариты составляют 170 х 170 мм. Это не самый популярный стандарт потому, что мелко, дорого, проблемы с совместимостью и зачастую вообще не нужно, но есть любители компактных систем и специализированные корпуса, поэтому это отдельная ниша продуктов, для тех, кому это нужно и кто понимает зачем потому, что дешевле и проще всё сделать на mATX.

С первого взгляда понятно, что это какая-то упрощённая версия потому, что многие привыкли видеть на таких устройствах сложные системы охлаждения, и второй ярус с дочерней платой под процессорным сокетом и над слотом PCI-e x16. Здесь ничего этого нет, но есть ряд других интересных решений. Плата компактная и поэтому свободного места тут маловато. Кстати, мне понравилось, что печатная плата белая, а радиаторы серебристые, но это уже личные предпочтения, которые не всем придутся по вкусу.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и один дополнительный коннектор ATX по схеме 24+8. Если первый распаян классически, то второй дядя Ляо паял в темноте на ощупь и поэтому развернул разъём на 180°. Нас таким точно не испугать. Выглядит всё добротно и надёжно. Печатная плата достаточно толстая и не гнётся.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено два слота чёрного цвета. Здесь используются защёлки с двух сторон. Чтобы активировать двухканальный режим нужно просто установить две планки памяти. Ещё слоты обрамлены стальными пластинами, как на дорогих моделях.

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 3200 МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать до 1,45 В. Максимальный допустимый объём составляет 64 Гб. Он достигается путём установки двух модулей по 32 Гб.

В подсистеме питания процессора мы видим 8 каналов (6+1+1) для ядер, интегрированного видео и Vccio. Здесь используются обычные транзисторы. К каждой паре рядом распаян драйвер.

Ещё на каждый из 8 каналов приходится по одной катушке индуктивности. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета. Здесь используется ШИМ-контроллер Richtek RT3628AE, который может обеспечить 8 фаз питания.

Транзисторы сбоку охлаждаются небольшим радиатором. Он бы мог ещё захватить ШИМ-контроллер, но у дяди Ляо закончились резинки. Рукастым есть чем заняться. Ещё этот радиатор болтается потому, что крепится при помощи подпружиненных винтов, а не жёстко. Поэтому за него лучше не хвататься.

Ещё один радиатор отводит тепло от чипсета. Там с резинкой получилось ещё смешнее. На этот раз Ляо потерял ориентацию в пространстве или просто решил делать как получится. В общем она была смонтирована очень криво.

Под радиатором находится чипсет Intel H610 и здесь можно заметить по бокам две защитные пластиковые пластинки, чтобы у дяди Ляо не было шанса покрошить кристалл.

Известно, что чипсет поддерживает четыре порта SATA3 и все они расположены в правом нижнем углу платы.

Также есть поддержка современных M.2 накопителей, но реализовано это плохо. Накопитель должен устанавливаться над радиатором чипсета, что не способствует нормальному охлаждению и конечно же нет радиатора. Поэтому ставить сюда нужно только самый холодный накопитель.

Выше и левее слота PCI-e x16, прямо за разъёмами 3,5 мм jack задней панели, можно обнаружить несколько колодок.

Среди них находится разъём для подключения кнопок и индикаторов корпуса, одна колодка USB 2.0, одна USB 3.0 и ещё разъём для передней аудиопанели. Чуть выше находятся контакты для сброса BIOS.

Гигабитная сеть реализована при помощи контроллера Realtek RTL8111H, а звук представлен кодеком Realtek ALC897.

Есть один слот PCI-e x16 и всё. На плате нет ни одного разъёма для подсветки, а для вентиляторов только два, которые находятся вверху.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъёма USB 3.2 Gen1;

Три разъёма USB 2.0;

Один сетевой разъём RJ-45;

Три аудиоразъёма типа minijack;

Два видеовыхода Display Port;

Один видеовыход HDMI 1.4a;

Два вывода антенн беспроводного модуля.

Самого беспроводного модуля в комплекте нет.

Возможности BIOS

Одна из тех частей, в которой я сомневался больше всего. Ещё до покупки все обладатели этого чуда в один голос горланили, что BIOS полное «г» и я уже ожидал что-то вроде обычной ноутбучной оболочки, где можно изменить только время и вариант загрузки. На моё удивление оказалось всё не так плохо и здесь может даже где-то в сторонке подымить ASUS. Оно может выглядит невзрачно, но это тоже UEFI, тоже тут есть всякие TPM и Secure Boot. Есть пункт разгона, и настройки даже работают. Мне в основном были интересны настройки памяти, и я знал, что процессор дальше DDR4-3200 уже не должен с ней работать, поэтому я даже не пробовал, чтобы плата не ушла в нирвану.





Если такое случилось, то на плате есть контакты ClrCMOS и их нужно просто замкнуть и загрузиться в штатном режиме. Понятно, что нет профилей, нет списка внесённых изменений, н ов целом меню большое и настраивается практически всё. Память разогнать – проще чем высморкаться. Однако, помните, что никакой индикации на плате нет, поэтому не понятно, когда она висит. Просто это плата для геймеров, а не для разгона.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы JGINYUE H610i-GAMING проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i7-12700K;

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;

Материнская плата: JGINYUE H610i-GAMING, версия BIOS 07;

Память: Zenfast DDR4-2666 2 x 16 Гб;

Накопитель: Samsung PM9A1 1Тb;

Блок питания: ASUS ROG STRIX 750W GOLD;

Тестирование

Мне относительно повезло, что не было только самой батарейки, а коннектор и провода были. У кого-то нет даже этого. Зачистил провода и просто приклеил к батарейке скотчем. Это самый простой вариант. Первый запуск был долгим, и я подумал, что плата дохлая. Я уже даже заменил процессор на другой, пробовал ставить дискретное видео. В итоге всё запустилось. Самое грустное – отсутствие какой-либо индикации. По хорошему плату нужно запускать с тестером, чтобы понимать, как она проходит инициализацию. Иначе приходится действовать вслепую. Всё установил, завёл, поехали.

Я сразу начал гонять все тесты, но быстро понял, что есть какая-то проблема с памятью. Она работала слишком медленно.

Оказалось, что автоматический алгоритм платы страхуется и даже на маленьких скоростях устанавливает Gear2 пришлось вручную ставить Gear1 и хорошо, что все эти настройки есть и доступны.

AIDA64 GPGPU Benchmark

Cinebench R23

3DMark CPU Profile

CrystalDiskMark 8.0.1

Видно, что накопитель работает в режиме PCI-e x4 Gen3.

Что там с нагрузкой и температурами? Надо сказать, что всё в пределах разумного потому, что разгона нет.

170Вт процессор кушает и нужно лишь как-то его охлаждать. Транзисторы тоже нагреваются, но не критично.

Сверху температура доходит до 65С, а сбоку спасает радиатор.

Звук на плате не самых хороший, но он есть и функционирует.

Заключение

JGINYUE H610i-GAMING – неплохой конструктор для подготовленного пользователя. Если вам не страшны какие-то моменты, то всё будет очень хорошо. Несмотря на то, что моей коробкой играли в футбол на почте, плата оказалась целой и даже рабочей. Вот MAXSUN B660M TERMINATOR повезло меньше, и там печатная плата оказалась сломана пополам. Не спасло даже название и по дороге в Россию умирают даже терминаторы. Что касается модели JGINYUE H610i-GAMING, то претензий по большому счёту нет и всё работает как заявлено. Да, могут возникнуть проблемы с поддержкой, ведь BIOS здесь не обновляется каждый день, а на сайте нет толком даже английского языка, не говоря уже о русском.

Все интерфейсы на плате работают. Батарейку CMOS и беспроводной модуль при желании нужно установить самостоятельно. В этом тоже никаких проблем нет. Порты расположены удобно, если не установлена видеокарта. После того как система будет смонтирована, добраться же будет сложно. Ещё абсолютно по-дурацки распаян дополнительный коннектор питания 8-pin ATX. Радиатор болтается, терморезинку для ШИМ -контроллера желательно установить и посмотреть терморезинку под радиатором. В моём случае она была смонтирована криво. Ещё не самым удачным образом располагается SSD M.2 накопитель, но это уже мелочи.

В итоге мы получаем устройство, с которым ещё нужно повозиться перед использованием, но в целом плата работает отлично, оборудована неплохой подсистемой питания, небольшим радиатором и вполне справляется даже с Intel Core i7-12700K.