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В процессе подготовки недавней заметки о разгоне комплекта памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB обнаружил в черновиках статью про "гиперпень", залежавшуюся там аж с самого начала года, но так и не доведённую до ума и, как следствие, не опубликованную. Решил довести-таки начатое до конца...

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Введение

Впервые технология Hyper-Threading (HT), реализующая концепцию одновременной многопоточности (simultaneous multithreading, SMT), была использована в процессорах компании Intel в далёком 2002 году. Первым чипом для настольных ПК с поддержкой HT стал вышедший в конце 2002 года, Pentium 4 на ядре Northwood с частотой 3.067 ГГц. Hyper-Threading практически сразу же обрел заслуженную популярность, так что в дальнейшем многие модели Pentium 4, как на ядре Northwood, так и на позже увидевших свет ядрах Prescott и Cedar Mill имели в своём арсенале поддержку HT.

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При отказе от микроархитектуры NetBurst и переходе на микроархитектуру Core технология HT оказалась поначалу невостребованной, но уже в процессорах следовавшей за Core микроархитектуры Nehalem поддержка Hyper-Threading была возвращена. Правда, из настольных процессоров обзавелись поддержкой HT изначально лишь старшие 4-ядерные чипы, продававшиеся под брендом Core i7. Чуть позже, в начале 2010, в рамках 32-нм "тика" Nehalem, известного под названием Westmere, HT спустился в сегмент массовых 2-ядерных моделей Core i3 и i5, однако, 2-ядерные процессоры Pentium, вернувшиеся в линейку продуктов Intel, были этой технологии лишены. И так продолжалось вплоть до начала 2017 года, когда HT наконец-то вернулся туда, откуда всё начиналось, в настольные процессоры Pentium.

Возращение технологии Hyper-Threading в настольные процессоры Pentium, случившееся в январе 2017, когда миру были явлены первые "гиперпни" — 2-ядерные 4-поточные модели Pentium G4560, G4600, G4620, а также G4560T и G4600T, оказалось триумфальным. Процессоры Pentium, лишившись последнего существенного недостатка в сравнении с процессорами Core i3 (отсутствие поддержки AVX-инструкций на тот момент, да в целом и до сих пор, было несущественным) быстро стали настоящим хитом продаж. Не обошлось, конечно, без очевидной массивной пиар-компании со стороны Intel, результатом которой стало неимоверно широкое освещение новинок в интернет-СМИ — в начале 2017 информация о "гиперпнях" доносилась буквально "из каждого утюга". И давайте сразу скажем, что уже тогда обошлось в целом без иллюзий — большинство прекрасно понимало, что "гиперпень" всё-таки неигровой процессор, который можно рекомендовать лишь как временное решение для самых бюджетных игровых сборок с прицелом на дальнейший апгрейд до, как минимум, настоящих 4-ядерных процессоров. Вот и давайте сегодня посмотрим, что бы дал пользователю такой апгрейд в начале 2021 года.

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Участники тестирования

Конечно, было бы максимально корректно сравнить 2- и 4-ядерные процессоры одной микроархитектуры, поставив, например, в пару имеющемуся у меня "гиперпню" G4600 какой-нибудь 4-ядерный представитель Kabe Lake, скажем, Core i5-7500, но "под рукой" оказался лишь Core i3-8100, относящийся уже к Coffe Lake.

Помимо вдвое меньшего числа физических ядер "гиперпень" уступает выбранному конкуренту так же, как минимум, по объёму общего кэша L3 и в плане поддержки AVX-инструкций. Заметим сразу, что ни одно из перечисленных существенных отличий тестируемых процессоров не является отличительной чертой "новой" микроархитектуры Coffe Lake, ведь 4-ядерные настольные процессоры поколения Kabe Lake (Core i5) по указанным характеристикам полностью идентичны 4-ядерным процессорам поколения Coffe Lake (Core i3). Именно по этой причине, Core i3 8000-ой серии демонстрируют практический идентичную производительность в сравнении с равночастотными Core i5 7000-ой серии. Собственно, Coffe Lake можно считать новой микроархитектурой лишь условно — очередная итерация Skylake лишь предложила в настольном сегменте большее количество ядер по сравнению с предыдущей, само ядро изменений практически не получило. Так что указанный небольшой недостаток тестирования можно считать не столь существенным.

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Основы тестовых стендов составляют уже неоднократно фигурировавшие в материалах блога материнские платы MSI B250M PRO-VD и GIGABYTE B360M H, соответственно. Остальные комплектующие идентичны: 2 планки Patriot Signature DDR4-2400 CL17 памяти объёмом по 8 ГБ каждая, видеокарта GeForce RTX 2060 Super от KFA2, бюджетный SSD WD Green на 240 ГБ под Windows и приложения, жёсткий диск Seagate 7200 BarraCuda на 3 ТБ под игры, блок питания Xilence Performance A+ 630 Вт.

Синтетические тесты

AIDA64

В бенчмарках AIDA64 преимущество Core i3-8100 разнится от незначительного, всего около одной трети, до колоссального, 3-4 кратного. Последнее, очевидно, имеет место в случае максимально возможного использования векторных АЛУ посредством инструкций из наборов AVX и AVX2, которых лишён "гиперпень". Основная проблема бенчмарков AIDA64, однако, состоит в том, что они зачастую представляют собой полностью синтетические тесты, то есть написанные на ассемблере программы с множеством низкоуровневых ручных оптимизаций, в том числе по максимально возможному использованию векторных АЛУ посредством инструкций из наборов SSE и AVX. В реальном программном обеспечении как столь идеальные для использования SSE и AVX-инструкций сценарии, так и столь многочисленные низкоуровневые оптимизации — очень большая редкость, так что и ожидать 3-4 кратного преимущества i3 не стоит.

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Geekbench 5

В актуальной версии значительно менее синтетического набора тестов Geekbench превосходство Core i3-8100 над Pentium G4600 уже значительно ближе (как это будет показано ниже) к реальности — незначительное при однопоточной нагрузке и более чем полуторакратное при задействовании всех ядер тестируемых процессоров.

3DMark Fire Strike (DirectX 11) и Time Spy (DirectX 12)

Использовать графические тесты 3DMark для тестирования производительности центральных процессоров — в целом такая себе идея, так как тесты из этого набора всё же специально спроектированы таким образом, чтобы по минимуму "упираться" в производительность центрального процессора. И всё же в парочке выбранных тестов, использующих разные версии API DirectX, разница в 720p видна невооружённым взглядом. В низком разрешении 4-ядерный процессор оказывается местами заметно впереди. Увеличение числа пикселей в 4 раза, естественно, приводит к практически полному упору в 3D-ускоритель, что сводит преимущества от лишней пары ядер на нет.

Игровые тесты

Grand Theft Auto V (2015, RAGE, DirectX 11)

Sid Meier's Civilization VI (2016, собственный, DirectX 12)

Middle-earth: Shadow of War (2017, LithTech Firebird, DirectX 11)

Shadow of the Tomb Raider (2018, Foundation, DirectX 12)

Hitman 2 (2018, Glacier 2, DirectX 12)

Far Cry New Dawn (2019, Dunia 2, DirectX 11)

Metro Exodus (2019, 4A Engine, DirectX 12)

Tom Clancy's The Division 2 (2019, Snowdrop Engine, DirectX 12)

Total War: Three Kingdoms (2019, TW Engine 3, DirectX 11)





Gears 5 (2019, Unreal Engine 4, DirectX 12)

F1 2020 (2020, EGO, DirectX 12)

Watch Dogs Legion (2020, Disrupt, DirectX 12)

Assassin's Creed Valhalla (2020, Ubisoft Anvil, DirectX 12)

Среднегеометрические результаты

Большая часть хоть сколь-нибудь современных игровых проектов способна эффективно задействовать 4 и более вычислительных потоков центрального процессора, так что результат в игровых бенчмарках определяется лишь тем, насколько сильно мы "упрёмся" в видеокарту на конкретных настройках. Здесь, по понятной причине, всё сильно зависит от конкретного проекта, но в среднем по 15 протестированным AAA-проектам последних лет мы получаем следующую картину:

На минимальных настройках качества как в HD, так и в QHD разрешении, преимущество 4-ядерного i3 составило 35% и по средним, и по минимальным показателям игровой производительности .

На максимальных настройках преимущество 4-ядерного i3 по обоим показателям игровой производительности сокращается примерно вдвое.

Отдельно отмечу, что изначально планировалось так же протестировать вариант "гиперпня" с отключенным HT, однако, большая часть современных игр либо вообще не запускается при столь малом количестве вычислительных потоков процессора, либо вылетают при попытке начать бенчмарк, либо выдаёт слайд-шоу. То есть разница в плане "поиграть" во что-то современное между процессорами с формулой ядра/потоки равной 2/2 и 2/4 значительно существеннее в сравнении с разницей между процессорами с формулой 2/4 и 4/4. Поиграть на современном 2-ядерном 2-поточном процессоре в современные игры невозможно в принципе, в то время как 2-ядерный 4-поточный Pentium всё ещё способен удовлетворить запросы многих игроков. Да, "гиперпень" это, безусловно, "дно современного гейминга", но почти 60 FPS в среднем на максимальных настройках качества с просадками до 35 в среднем по 15 современным AAA-играм — всё ещё не приговор.

Неигровое ПО

PCMark 10

Комплексный тест PCMark 10 показывает общую картину производительности в наиболее частых задачах, решаемых на домашних ПК. В преимущественно офисных сценариях (группы тестов Essentials и Productivity) 4-ядерный Core i3-8100 не демонстрирует никакого преимущества, что, скорее всего, обусловлено лёгкостью выполняемых задач, для которых с лихвой хватает и 4-поточного "гиперпня". В тестах профессионального ПО для создания контента (группа тестов Digital Content Creation) показатели прироста от дополнительной пары "настоящих" ядер уже значительно выше.

Adobe Photoshop 2020, Premiere Pro 2020 и Cinebench

Дабы быть ближе к реальности, оценим производительность тестируемых систем в популярных пакетах фото- и видео-редактирования от Adobe, а так же в 3D-редакторе Cinema 4D. Для тестирования производительности в продуктах Adobe использовались бенчмарки от американского сборщика компьютерных систем Puget Systems, ну а производительность пакета для создания трёхмерной графики и анимации Cinema 4D оценивалась посредством популярного бенчмарка Cinebench.

Здесь уже получаем неплохие цифры превосходства Core i3-8100 над Pentium G4600, очень близкие к оценке Geekbench 5. Обратите также внимание на существенную разницу между двумя продуктами Adobe — Photoshop и Premiere Pro — первый из которых всё ещё преимущественно упирается в однопоточную производительность. Так же отметим разницу в результатах старой и новой версий Cinebench — здесь дают о себе знать существенные оптимизации под современные микроархитектуры. Как минимум, Cinebench R15 никак не использует AVX-инструкции, что сильно занижает показатели процессоров, эти наборы поддерживающие.

SPECworkstation 3

Привычно закончим сравнение небольшим набором наиболее интересных широкой аудитории тестов из пакета SPECworkstation 3.

Результаты вновь сильно разнятся от теста к тесту — от практически идеального равенства при совершении математических расчётов в системе GNU Octave (свободная замена MATLAB) до более чем двукратного при кодировании видео в H.265 посредством известного пакета Handbrake. Опять же всё зависит от того, насколько эффективно ПО масштабируется по ядрам-потокам и насколько эффективно использует векторные АЛУ посредством AVX-инструкций.

Заключение и выводы

"Гипепень" — суть есть "дно современного гейминга", ведь процессоры с меньшим количеством потоков в современные AAA-проекты не могут практически от слова "совсем", а Pentium G4600 вполне себе справляется. Следующая ступень, настоящие 4-ядерные процессоры, лучше по игровой производительности примерно на треть, что делает вопрос целесообразности апгрейда с 4-поточных "гиперпней", как минимум, дискуссионным. Хотелось бы всё-таки прироста побольше. В неигровом ПО прирост от пары дополнительных "настоящих" ядер, поддерживающих к тому же наборы AVX-инструкций, может достигать заметно больших значений, но здесь многое зависит от конкретного пакета и сценария использования.