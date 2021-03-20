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Подборка игр 2018-20 годов со встроенными бенчмарками

15 популярных игровых проектов последних трёх лет со встроенными инструментами измерения игровой производительности (бенчмарками).
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Введение

В одной из предыдущих заметок мы рассмотрели часто используемые в настоящий момент времени показатели игровой производительности — средний FPS, процентили FPS и низкие FPS. Мы также познакомились с универсальной утилитой для сбора статистики времени кадров PresentMon, которая в отличие от FRAPS (разработка которой, по всей видимости, прекращена много лет назад) поддерживает все современные 3D API, UWP-приложения и собирает значительно больше данных. Кстати говоря, использование утилиты командной строки PresentMon вовсе не обязательно, хотя и крайне полезно для целей автоматизации процесса тестирования большого числа компьютерных систем. Если же необходимости в автоматизации нет, можно воспользоваться более привычными инструментами с графическим интерфейсом и игровыми оверлеями, основанными на PresentMon:

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Все указанные инструменты используют PresentMon для сбора статистики времени кадров и лишь рассчитывают показатели игровой производительности, а затем визуализируют их тем или иным способом. Таким образом, какие показатели измерять и каким ПО в целом понятно, осталось определиться с тем, в чём, собственно, мерять? В смысле, в каких игровых проектах.

В прошлый раз уже обсуждалось, что при тестировании на случайных игровых сценах ("ручная пробежка" выбранной игровой локации) ситуация с прецизионностью (близостью результатов нескольких измерений друг к другу) обычно значительно хуже по сравнению с вариантом использования встроенных игровых бенчмарков, которые характеризуются высокой степенью повторяемости "проигрываемых" сцен. Статистические погрешности в первом случае значительно выше, поэтому предпочтение следует отдавать именно встроенным бенчмаркам. И да, в теории всегда можно попытаться автоматизировать передвижение персонажа по игровому миру, так чтобы получить хорошо воспроизводимую последовательность кадров даже в играх без встроенного бенчмарка. Вот только на практике реализовать подобное часто технически сложно, так что даже если не помешает античит или крупное обновление, которое сломает необходимые файлы сохранений или удалить используемую для тестов локацию, трудозатраты обычно слишком велики. Да и последние несколько лет многие AAA-проекты обзавелись встроенными бенчмарками, так что особого недостатка в готовых игровых бенчмарках не чувствуется.

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Даже наоборот — количество AAA-игр последних со встроенным бенчмарками достаточно велико (около 40 только за последние 3 года), так что на тестирование производительности во всех этих играх никакого времени не хватит. Значит, игры для тестов лучше отбирать. Критерии отбора просты:

  • Крайне желательно тестировать максимально широкий спектр игр, созданных на различных "графических движках" и использующие различные графические API.
  • Тестировать нужно популярные игры, причём именно игры, то есть то, во что действительно играют, и играют многие, а не игры-бенчмарка а-ля Ashes of the Singularity.

В общем и целом, как там было, у Владимира Ильича — "лучше меньше, да лучше". В большинстве проектов сейчас настоятельно рекомендуется использовать современные API (DirectX 12, Vulkan), благо особых проблем со стабильностью и производительностью в играх последних лет замечено не было. И последнее, современные игры редко блещут нормальной оптимизацией на старте продаж (а многие и спустя некоторое время после него), что делает использование только что или недавно вышедших проектов не самым удачным выбором для сравнения производительности различных игровых систем. Ведь зачастую чуть ли не единственное, что получится измерить в самых свежих играх — это то, насколько плохо новинка оптимизирована в целом. Так что здесь лучше не гнаться за самыми свежими проектами в неидеальном техническом состоянии, а дать время разработчикам на несколько патчей, а поэтому в этот раз ограничимся играми до 2020 включительно. Итак, мой личный выбор пал на следующие 15 игр.

Список игр

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1. Assassin's Creed Valhalla

  • Дата выхода: 10 ноября 2020
  • Движок: AnvilNext 2.0
  • API: DirectX 12
  • Чем интересна: продолжение франшизы про ассасинов на популярном движке Ubisoft Montreal наконец-то может похвастаться поддержкой современного графического API DirectX 12.
  • Игры на том же движке: последние части Assassin's Creed и Tom Clancy's Ghost Recon, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, For Honor, Immortals Fenyx Rising и некоторые другие.
  • Актуальные альтернативы: Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint — также использует движок AnvilNext 2.0 и даже обзавелась поддержкой современного API (пускай и Vulkan, а не DirectX 12) чуть раньше, вот только Ghost Recon Breakpoint значительно менее популярна, да и с поддержкой Vulkan не обошлось без нюансов.

2. Watch Dogs: Legion

  • Дата выхода: 29 октября 2020
  • Движок: Disrupt
  • API: DirectX 11, DirectX 12
  • Чем интересна: третья часть популярной серии Watch Dogs и первая со встроенным бенчмарком, а заодно и первая с поддержкой современного API да ещё и с опциональной трассировкой лучей.
  • Игры на том же движке: предыдущие части Watch Dogs.
  • Актуальные альтернативы: нет.

3. Horizon Zero Dawn

  • Дата выхода: 7 августа 2020
  • Движок: Decima
  • API: DirectX 12
  • Чем интересна: один из самых популярных AAA-проектов 2020 года со встроенным бенчмарком пускай и, мягко скажем, не блистал оптимизацией для ПК на старте, но регулярными патчами был доведён по вполне вменяемого состояния.
  • Игры на том же движке: Death Stranding.
  • Актуальные альтернативы: нет.

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4. F1 2020

  • Дата выхода: 10 июля 2020
  • Движок: EGO
  • API: DirectX 11, DirectX 12
  • Чем интересна: крайняя из серии компьютерных игр по Формуле-1 на актуальной итерации собственного движка Codemasters, используемого во множестве других гоночных проектов студии.
  • Игры на том же движке: игры серий F1, GRID и DiRT (за исключением DiRT 5).
  • Актуальные альтернативы: нет. Из игр на современной версии EGO Engine DiRT Rally 2.0 не поддерживает DirectX 12, GRID (2019) не имеет встроенного бенчмарка, а DiRT 5 вообще использует совершенно другой движок (Onrush) с чисто консольными корнями и значительно хуже оптимизирована на ПК.

5. Red Dead Redemption 2

  • Дата выхода: 5 ноября 2019
  • Движок: RAGE
  • API: DirectX 12, Vulkan
  • Чем интересна: Red Dead Redemption 2 на современной версии "движка" RAGE также не стоит обходить стороной — игра заслуженно популярна и поддерживает сразу два современных графических API, DirectX 12 и Vulkan, что позволяет, среди прочего, сравнить производительность указанных API "в боевых условиях".
  • Игры на том же движке: нет.
  • Актуальные альтернативы: нет.

6. Gears 5

  • Дата выхода: 10 сентября 2019
  • Движок: Unreal Engine 4
  • API: DirectX 12
  • Чем интересна: популярная и хорошо оптимизированная игра с неплохим визуальным рядом на актуальной версии "движка" Unreal Engine, использующая современный API DirectX 12.
  • Игры на том же движке: "тысячи их".
  • Актуальные альтернативы: UE4 + современный API помимо Gears Tactics от тех же разработчиков (The Coalition и Splash Damage) используют ещё Borderlands 3 (правда, не самым лучшим образом оптимизированная на ПК) и новенькая Godfall.

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7. Wolfenstein: Youngblood

  • Дата выхода: 25 июля 2019
  • Движок: Id Tech 6
  • API: Vulkan
  • Чем интересна: единственная игра на современной версии популярного движка Id Tech со встроенным бенчмарком, а также уникальным сочетанием API Vulkan и трассировки лучей.
  • Игры на том же движке: Doom (2016), Wolfenstein II: The New Colossus.
  • Актуальные альтернативы: нет.

8. Total War: Three Kingdoms

  • Дата выхода: 23 мая 2019
  • Движок: TW Engine 3
  • API: DirectX 11
  • Чем интересна: крайняя часть популярной серии пошаговых стратегии и RTS Total War на "движке" собственной разработки TW Engine 3.
  • Игры на том же движке: игры серии Total War.
  • Актуальные альтернативы: нет, так как в сравнении с предыдущей игрой серии (Total War: Warhammer II) "движок" претерпел ряд важных изменений (улучшена многопоточная производительность, добавлена поддержка TAA, удалена поддержка MSAA и экспериментальная поддержка DirectX 12).

9. Tom Clancy's The Division 2

  • Дата выхода: 15 марта 2019
  • Движок: Snowdrop Engine
  • API: DirectX 11, DirectX 12
  • Чем интересна: популярный кооперативный боевик, исправивший некоторые ошибки предшественника, включая недоработки в графической части и не самое эффективное использование ядер и потоков современных процессоров.
  • Игры на том же движке: Tom Clancy's The Division.
  • Актуальные альтернативы: нет, так как первая часть всё же технически местами сильно отличается.

10. Metro Exodus

  • Дата выхода: 15 февраля 2019
  • Движок: 4A Engine
  • API: DirectX 11, DirectX 12
  • Чем интересна: игры серии Metro от 4A Games всегда славились своей технологичностью и, как следствие, отнюдь нескромными требованиями к видеоподсистеме. Metro Exodus исключением не стала, без проблем до сих пор заставляя вставать на колени даже самые продвинутые 3D-ускорители при использовании ультра-настроек с трассировкой лучей.
  • Игры на том же движке: игры серии Metro.
  • Актуальные альтернативы: нет, так как остальные игры серии используют старые версии "движка", которые, среди прочего, не имеют поддержки DirectX 12 и трассировки.

11. Far Cry New Dawn

  • Дата выхода: 15 февраля 2019
  • Движок: Dunia 2
  • API: DirectX 11
  • Чем интересна: крайняя игра популярной франшизы, всё ещё использующая старенький API DirectX 11 и, как следствие, сильно зависящая от однопоточной производительности ЦП.
  • Игры на том же движке: игры серии Far Cry.
  • Актуальные альтернативы: Far Cry 5 хоть и чуть старше, но использует туже версию "движка", что и New Dawn.

12. Hitman 2

  • Дата выхода: 13 ноября 2018
  • Движок: Glacier 2
  • API: DirectX 11, DirectX 12
  • Чем интересна: хорошо оптимизированная для платформы ПК игра, демонстрирующая значительное преимущество от использования DirectX 12.
  • Игры на том же движке: игры серии Hitman.
  • Актуальные альтернативы: Hitman 3, вышедший в начале 2021 году, устранивший по большому единственный серьёзный недостаток Hitman 2 как бенчмарка — результаты во встроенном тесте производительности в 3-ей части серии теперь значительно ближе к реальным цифрам в игре.

13. Assassin's Creed Odyssey

  • Дата выхода: 5 октября 2018
  • Движок: AnvilNext 2.0
  • API: DirectX 11
  • Чем интересна: предыдущая часть франшизы про ассасинов, использующая, как и большинство игр на движке AnvilNext, API DirectX 11.
  • Игры на том же движке: игры серий Assassin's Creed и Tom Clancy's Ghost Recon, а также Tom Clancy's Rainbow Six Siege, For Honor, Immortals Fenyx Rising.
  • Актуальные альтернативы: Assassin's Creed Origins, вышедшая годом ранее, также использует движок AnvilNext и API DirectX 11. Odyssey несколько более требовательна, но в целом поведение игр на различном железе крайне схоже.

14. Forza Horizon 4

  • Дата выхода: 2 октября 2018
  • Движок: ForzaTech
  • API: DirectX 12
  • Чем интересна: одна из самых популярных гоночных игр последних лет на неплохо масштабируемом движке ForzaTech, использующая современный графический API DirectX 12.
  • Игры на том же движке: игры серии Forza Horizon и Forza Motorsport, Microsoft Flight Simulator (2020).
  • Актуальные альтернативы: разве что Forza Motorsport 7, но она и вышла на год раньше, и встроенный бенчмарк в ней откровенной короткий (всего 30 секунд).

15. Shadow of the Tomb Raider

  • Дата выхода: 14 сентября 2018
  • Движок: Foundation Engine
  • API: DirectX 11, DirectX 12
  • Чем интересна: список был бы неполным без крайней игры перезапуска серии игр Tomb Raider, уникальной во многих аспектах, включая и отличную многопоточную оптимизацию, и существенный прирост показателей при разгоне памяти.
  • Игры на том же движке: игры современной трилогии Tomb Raider.
  • Актуальные альтернативы: нет, так как Foundation Engine используется лишь в перезапуске Tomb Raider, а предыдущая игра серии, Rise of the Tomb Raider, не столь хороша в указанных выше аспектах.
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