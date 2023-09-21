Введение

В прошлый раз для целей выбора USB3 бокса под недорогой но ёмкий SATA SSD Colorful SL500 4TB были протестированы три модели: Ugreen CM300, Orico 25PW1C-C3 и Orico 2139U3. В конечном итоге было решено остановиться на Ugreen CM300, однако, возникло желение посомтреть на производительность вышеупомянутых коробочек в связке с более быстрым SATA SSD, не лишённым DRAM буфера. В качестве такового был выбран Samsung 870 EVO 500 ГБ, которому в пару был добавлен так же Apacer AS350 PANTHER примерно той же ёмкости, но DRAM буфера лишённый. Посмотрим, повлияет ли на расстановку сил факт наличия или отсутствия у SATA SSD DRAM буфера.

Напомню, вкратце, что в качестве коробки для Colorful SL500 изначально в российском ретейле был приобретён внешний бокс Ugreen CM300, а чуть позже, интереса ради, на AliExpress была приобретена более дешёвая коробочка от Orico модели 25PW1C-C3. Так же интереса ради протестируем и старенький популярный прозрачный бокс от той же Orico, модельный номер 2139U3, купленный много лет назад на том же AliExpress.

Результаты тестирования

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Начнём с тестов пиковой производительности последовательных операций в CrystalDiskMark 8. Если с Apacer AS350 внутри оба современных бокса (Ugreen CM300 и Orico 25PW1C-C3) лишь немного отстали от варианта прямого подключения по SATA-III, то при использовании более шустрого SSD от Samsung бокс от Orico отстаёт уже сильнее. Старенький бокс Orico 2139U3 выступил ещё хуже.

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"Мелкоблочка" — ахиллесова пята SSD без DRAM буфера. Но мы здесь не за тем, чтобы в очередной раз в этом убедиться. Нам интересно посмотреть, насколько сильно скорость операций будет "порезана" USB боксами в сравнении с прямым подключением по SATA-III. При использовании Apacer AS350 снижение производительности на случайных мелкоблочных операциях у современных Ugreen CM300 и Orico 25PW1C-C3 незначительное, а вот при использовании SSD от Samsung потери уже огромны. Старенький Orico 2139U3 просел катастрофически даже в связке с Apacer AS350.

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В более реалистичных сценариях (с глубиной очереди 1) картина даже для старенького Orico 2139U3 выглядит заметно менее удручающе. Последовательные операции со (сравнительно) крупными блоками всё ещё даются ему хуже более современных боксов, но потери относительно прямого подключения по SATA-III не столь велики.

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Реалистичная производительность на случайных мелкоблочных операциях у всех коробочек так же близка, но Ugreen CM300 всё же выгодно выделяется. Особенно там, где наблюдается самая катастрофическая потеря производительности — при случайной записи мелкими блоками.

Тестирование в PCMark 10 демонстрирует аналогичную картину — как при использовании Apacer AS350 PANTHER, так и Samsung 870 EVO 500 ГБ бокс Ugreen CM300 меньше всех участников тестирования отстал от варианта с прямым подключением по SATA-III. Orico 25PW1C-C3 при этом выступил заметно хуже в паре с шустрым SSD Samsung, оснащённым DRAM буфером. Ну а старенький Orico 2139U3 проиграл по пропускной способности SATA-III почти вдвое независимо от наличия или отсуствия у используемого SSD диска DRAM буфера.

Выводы

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Сильно ли повлияло наличие DRAM буфера на расстановку сил? Можно сказать, что таки да — Ugreen CM300 полностью "раскрылся" именно в паре с шустрым SSD Samsung 870 EVO, опередив более дешёвого конкурента в лице Orico 25PW1C-C3. Особенно хорошо Ugreen CM300 показал себя в тестах случайной записи мелкими блоками в реалистичном сценарии использования. Но при выборе, конечно же, многое зависит от цены. За прошедшее с момента прошлого тестирования время Ugreen CM300 подорожал в российской рознице до 2000 ₽, а цена на Orico 25PW1C-C3 на AliExpress перевалила за 1200 ₽. Последний, впрочем, можно "урвать" дешевле в рамках какой-нибудь распродажи. И вот двукратную переплату за Ugreen CM300 мне всё же трудно назвать оправданной. Но тут, впрочем, каждый выбирает сам. А вот от покупки прозрачного бокса Orico 2139U3, который всё ещё можно встретить в российской рознице по цене около 1000 ₽, однозначно рекомендуется воздержаться.