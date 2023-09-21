Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Тест трёх внешних USB3-боксов с Apacer AS350 PANTHER и Samsung 870 EVO 500 ГБ

Тестируем скоростные хакактеристики трёх боксов и смотрим, как повлияет на расстановку сил наличие у SSD-диска DRAM буфера.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Введение

В прошлый раз для целей выбора USB3 бокса под недорогой но ёмкий SATA SSD Colorful SL500 4TB были протестированы три модели: Ugreen CM300, Orico 25PW1C-C3 и Orico 2139U3. В конечном итоге было решено остановиться на Ugreen CM300, однако, возникло желение посомтреть на производительность вышеупомянутых коробочек в связке с более быстрым SATA SSD, не лишённым DRAM буфера. В качестве такового был выбран Samsung 870 EVO 500 ГБ, которому в пару был добавлен так же Apacer AS350 PANTHER примерно той же ёмкости, но DRAM буфера лишённый. Посмотрим, повлияет ли на расстановку сил факт наличия или отсутствия у SATA SSD DRAM буфера.

Напомню, вкратце, что в качестве коробки для Colorful SL500 изначально в российском ретейле был приобретён внешний бокс Ugreen CM300, а чуть позже, интереса ради, на AliExpress была приобретена более дешёвая коробочка от Orico модели 25PW1C-C3. Так же интереса ради протестируем и старенький популярный прозрачный бокс от той же Orico, модельный номер 2139U3, купленный много лет назад на том же AliExpress.

Результаты тестирования

реклама



Начнём с тестов пиковой производительности последовательных операций в CrystalDiskMark 8. Если с Apacer AS350 внутри оба современных бокса (Ugreen CM300 и Orico 25PW1C-C3) лишь немного отстали от варианта прямого подключения по SATA-III, то при использовании более шустрого SSD от Samsung бокс от Orico отстаёт уже сильнее. Старенький бокс Orico 2139U3 выступил ещё хуже.

реклама



"Мелкоблочка" — ахиллесова пята SSD без DRAM буфера. Но мы здесь не за тем, чтобы в очередной раз в этом убедиться. Нам интересно посмотреть, насколько сильно скорость операций будет "порезана" USB боксами в сравнении с прямым подключением по SATA-III. При использовании Apacer AS350 снижение производительности на случайных мелкоблочных операциях у современных Ugreen CM300 и Orico 25PW1C-C3 незначительное, а вот при использовании SSD от Samsung потери уже огромны. Старенький Orico 2139U3 просел катастрофически даже в связке с Apacer AS350.

реклама



В более реалистичных сценариях (с глубиной очереди 1) картина даже для старенького Orico 2139U3 выглядит заметно менее удручающе. Последовательные операции со (сравнительно) крупными блоками всё ещё даются ему хуже более современных боксов, но потери относительно прямого подключения по SATA-III не столь велики.

реклама



Реалистичная производительность на случайных мелкоблочных операциях у всех коробочек так же близка, но Ugreen CM300 всё же выгодно выделяется. Особенно там, где наблюдается самая катастрофическая потеря производительности — при случайной записи мелкими блоками.

Тестирование в PCMark 10 демонстрирует аналогичную картину — как при использовании Apacer AS350 PANTHER, так и Samsung 870 EVO 500 ГБ бокс Ugreen CM300 меньше всех участников тестирования отстал от варианта с прямым подключением по SATA-III. Orico 25PW1C-C3 при этом выступил заметно хуже в паре с шустрым SSD Samsung, оснащённым DRAM буфером. Ну а старенький Orico 2139U3 проиграл по пропускной способности SATA-III почти вдвое независимо от наличия или отсуствия у используемого SSD диска DRAM буфера.

Выводы

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать

Сильно ли повлияло наличие DRAM буфера на расстановку сил? Можно сказать, что таки да — Ugreen CM300 полностью "раскрылся" именно в паре с шустрым SSD Samsung 870 EVO, опередив более дешёвого конкурента в лице Orico 25PW1C-C3. Особенно хорошо Ugreen CM300 показал себя в тестах случайной записи мелкими блоками в реалистичном сценарии использования. Но при выборе, конечно же, многое зависит от цены. За прошедшее с момента прошлого тестирования время Ugreen CM300 подорожал в российской рознице до 2000 ₽, а цена на Orico 25PW1C-C3 на AliExpress перевалила за 1200 ₽. Последний, впрочем, можно "урвать" дешевле в рамках какой-нибудь распродажи. И вот двукратную переплату за Ugreen CM300 мне всё же трудно назвать оправданной. Но тут, впрочем, каждый выбирает сам. А вот от покупки прозрачного бокса Orico 2139U3, который всё ещё можно встретить в российской рознице по цене около 1000 ₽, однозначно рекомендуется воздержаться. 

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ssd sata usb 3
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
8
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
6
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
19
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
58

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Госдолг США впервые превысил $33 трлн – каждый работающий американец должен кредиторам $255 000
41
"Ростех": новые снаряды для САУ "Мальва" обеспечат превосходство над артиллерией НАТО
7
Из-за таких систем РЭБ как Красуха пилотам ВСУ приходится возвращаться на базу не выполняя задач
1
Военкор Андрица сообщил о разгроме элитной 82-й бригады ВСУ у Работино
27
Командование ВСУ не позволяет идущим в атаку бойцам, пересекаться с теми кто выжил с прошлой атаки
1
Технология Nearlink может превзойти Bluetooth
2
Крупнейшая сеть супермаркетов в ЕС перестанет ввозить свежие фрукты по воздуху
3
CNR: "Реактивный танк" Т-80 хорошо показал себя в бою и он не хуже иностранных конкурентов
1
Украина отказалась от 10 старых танков Leopard 1A5 ФРГ из-за их плохого технического состояния.
4
Маск выразил опасения по поводу деятельности фонда Сороса
1
Аналитики назвали август худшим месяцем для крипторынка с ноября 2022 года
+
Американские парламентарии полны решимости добиваться усиления санкций против Китая в полупроводниковой сфере
+
В сети появился новый агитационный видеоролик, призывающий вступать в ВС РФ
7
В отечественном мониторе LightCom нашли тайванский чип – российский контроллер был обманкой
10
«Dumbphone» набирают популярность и становятся конкурентом смартфонам
+
В Сети появились кадры поражения МиГ-29 ВСУ в ходе удара ВС РФ по аэродрому Долгинцево
2
«Ланцет» поразил украинский истребитель МиГ-29 на защищённом аэродроме ВСУ
+
Марсоход Curiosity обнаружил древние обломки, образовавшиеся текущей водой
2
Структура подрядчиков Binance.US попала в центр внимания финансистов
+
Израиль представил танк 5-го поколения Merkava Barak – конкурент «Арматы» или глубокая модернизация
1

Популярные статьи

Китай в обход санкции Запада приступил к разработке EUV-литографической "пушки"
10
ТОП-12 мифов о корпусах для компьютеров
51
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
134
Пытаюсь использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, преодолевая бесконечные проблемы
55
Компания Unity Technologies на грани банкротства, какая судьба ожидает её движок Unity Engine
26
Почему я не покупаю дорогие видеокарты NVIDIA с СЖО, и есть ли вообще толк от жидкостного охлаждения
18
Beats Studio3 Wireless - "Эппл эмейзинг продукт" от Apple и рэперка всея Америки, доктора Дре
1
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
12
10 робот-пылесосов с высокой силой всасывания, которые стоит рассматривать для покупки в 2023 году
3
Попытка США склонить Зеленского к переговорам с Россией провалилась — экс-сотрудник Пентагона
25

Сейчас обсуждают

swr5
06:13
Ну ты и отстал от жизни. За Линуксом будушее. Кстати, Steam Deck на Арче уверенно обгоняет все остальные подобные консоли на винде.
Перехожу на самый популярный дистрибутив Linux по рейтингу DistroWatch
unhurtable
06:03
Ты лично? А то хохлоину скоро прекратят спонсировать а сами вы способны только на майданы после которых что-то лучше не становится...
Чат-бот Bard компании Google будет искать ответы на запросы в Gmail, YouTube, Google Docs и других сервисах
JM+
05:55
Молодцы. А америкосам теперь для получения лицензии на технологию что надо будет сделать? Ой, стыдно даже писать... 😂😂😂 Им придётся очень стараться)) И нет, сами амеры альтернативу не сделают быстр...
Технология Nearlink может превзойти Bluetooth
Эдуард Кузнецов
05:35
Конечно выберут арм64, нахрен вся эта куча надоевших игр на х86, столько классных игр выпущено на арм для мобилок. Ну, на крайний случай можно занятся увлекательным процессом портирования игр с одной ...
Xbox следующего поколения выйдет в 2028 году
Михаил Соломинский
05:25
потому что ты пи...ас
Зеленский в Совбезе ООН озвучил два требования к России
Siberian Mouse
04:52
Единственный миф корпуса в том, что его нужно покупать!
ТОП-12 мифов о корпусах для компьютеров
Сергей Казанков
04:49
Больной психически, причём серьёзно. У обычных шизофреников обострения весной и осенью случаются. У него - круглый год.
Пытаюсь использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, преодолевая бесконечные проблемы
DANYNAFIG
04:49
Армяне это теже проститутки что и укры только :D
Протестующие в Ереване зачем-то демонстративно рвут российские паспорта
nukemall
04:48
Экий ты смешной ципсошный ботик, рядишься под "российского патриота", но хрюкота про "загубили сотни тысяч жизней", "закрыв от всех соседей" и "статус страны - террориста" тебя выдаёт.
В сети появился новый агитационный видеоролик, призывающий вступать в ВС РФ
Сергей Казанков
04:44
А я похоже скоро прям по настоящему тут зарегаюсь, лишь бы этому ушлёпку тут единицы ставить. Чимбал, он мотивирует))
Пытаюсь использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, преодолевая бесконечные проблемы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем