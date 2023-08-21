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Краткий тест трёх внешних USB3-боксов для Colorful SL500 4TB

Собираем бюджетную переносную файлопомойку на основе недорого ёмкого SATA SSD от Colorful.
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Введение

Решил некоторое время тому назад собрать ёмкое и недорогое переносное хранилище информации. За основу был взят SATA SSD Colorful SL500 на 4 ТБ. У меня в хозяйстве один такой диск под игры "крутится" уже почти год без каких-либо нареканий, так что выбор основы для хранилища был недолгим.

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Диск был куплен 1 июня на площадке Ozon у продавца Lime Store по цене чуть дороже 13000 ₽. Снижение цена за 7 месяцев почти на 3500 ₽ приятно удивило — прошлый экземпляр приобретался в том же самом месте в конце октября прошлого года чуть дороже 16500 ₽.

Судя по выводу утилиты rtl_flash_id от товарища vlo память в SSD по-прежнему TLC.

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Из существенных отличий от первого приобретённого экземпляра только то, что на сей раз 4 ТБ набраны вдвое большим количеством чипов вдвое меньшего размера. В остальном, вроде, всё идентично —контроллер определяется как RL6643, чипы TLC-памяти производства Hynix.

Скоростные характеристики у Colorful SL500 не выдающиеся: линейная скорость записи около 450 МБ/c в рамках кеша и порядка 70 МБ/c за его пределами. Но учитывая цену за 4 ТБ TLC-памяти, как по мне, вариант неплохой.

Участники тестирования

В качестве коробки изначально в российском ретейле был приобретён внешний бокс Ugreen CM300 за 1700 ₽. Чуть позже, интереса ради, на AliExpress была приобретена значительно более дешёвая коробочка от Orico, попавшая в логистический ад и добравшаяся до меня только недавно. Точный номер модели по пришествии оказался 25PW1C-C3, а обошёлся сей бокс всего в 550 ₽. Так же интереса ради протестируем и старенький популярный прозрачный бокс от той же Orico, модельный номер 2139U3, купленный много лет назад на том же AliExpress.

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Модель контроллера SATA-USB известна достоверно только для старой модели Orico 2139U3 (преимущество прозрачного корпуса), это Norelsys NS1068X. Для остальных участников забега выяснение модели контроллера потребовало бы их разборки, которая, учитывая их пластиковый монолитный корпус, была бы, что называется, в один конец. Делать этого я не решился, так как коробочки мне нужны. Впрочем, китайцы редко указывают контроллеры в спецификации боксов, так как нередко их меняют в рамках разных партий одной и той же модели. Например, тот же прозрачный Orico 2139U3, судя по отзывам в Интернетах, бывал в вариантах не только с Norelsys NS1068X, но и с ASMedia ASM225CM, а так же JMicron JMS578. Так что здесь в любом случае есть некоторый рандом.

Скоростные характеристики проверялись на плате GIGABYTE Z790 D DDR4 с процессором Core i3-12100F. Все боксы подключились к порту USB Type-C стандарта USB 3.2 Gen 2x2. На другом конце всех боксов разъём так же Type-C, за вычетом старого прозрачного Orico 2139U3 с разъёмом micro-USB Type-B. В качестве референсных показателей так же были сделаны замеры при прямом подключении SSD по интерфейсу SATA-III.

Результаты тестирования

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В тестах пиковой производительности последовательных операций CrystalDiskMark 8 оба современных бокса, и Ugreen CM300, и Orico 25PW1C-C3, лишь немного отстали от варианта прямого подключения SATA-III, а вот старенький бокс Orico 2139U3 выступил заметно хуже. Производительность на случайных мелкоблочных операциях у Ugreen CM300 и Orico 25PW1C-C3 опять же лишь немногим хуже, чем при подключении по SATA-III, а вот Orico 2139U3 в этих тестах просел уже катастрофически.

В более реалистичных сценариях (с глубиной очереди 1), впрочем, картина для старенького Orico 2139U3 выглядит заметно менее удручающе. Последовательные операции со (сравнительно) крупными блоками всё ещё даются ему хуже более современных боксов, а вот производительность на случайных мелкоблочных операциях у всех коробочек уже почти идентичная. При этом производительность почти во всех тестах близка к таковой при прямой подключении SSD по интерфейсу SATA-III. Единственная катастрофическая потеря производительности наблюдается в при случайной записи мелкими блоками. Но наблюдается она у всех протестированных боксов без исключения.

Тестирование в PCMark 10 демонстрирует аналогичную картину — Ugreen CM300 меньше всех участников тестирования отстал от варианта с прямым подключением по SATA-III, Orico 25PW1C-C3 выступил чуть хуже, а вот старенький Orico 2139U3 проиграл по пропускной способности SATA-III почти вдвое.

Выводы

Прозрачный бокс Orico 2139U3 всё ещё можно встретить в российской рознице по цене около 1000 ₽. Правда, неизвестно что там будет за контроллер, но я бы рекомендовал воздержаться от покупки этого бокса. Ведь Orico 25PW1C-C3, стоящий в российской рознице лишь чуть дороже (около 1300 ₽), а на AliExpress и вовсе дешевле (на момент написания заметки 868 ₽) даёт заметно более высокую производительность. Покупку Ugreen CM300 тоже трудно назвать оправданной, ведь при актуальной цене, что в российской рознице, что на AliExpress более чем вдвое выше таковой у Orico 25PW1C-C3, его производительность в целом на том же уровне, пускай и немногим выше. 

А то, что у Ugreen CM300 якобы наполовину алюминиевый корпус больше похоже на маркетинговую чушь. Верхняя часть там выглядит и ощущается пластиковой, лишь покрытой тонким слоём алюминиевой фольги. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что пластик у Ugreen CM300 потолще и попрочнее, чем у Orico 25PW1C-C3. Да и выглядит бокс Ugreen попремиальнее.😁Так что выбор за Вами!

А у меня на сегодня всё!

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