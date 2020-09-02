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Что хорошего в Dual-core

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Ноутбук я так пока и не обновил, почему – написано здесь, но зато Huawei WIFI AX3 Dual-core уже поселился у меня в квартире.

Huawei WIFI AX3 Dual-core

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Почему я выбрал двухъядерную модель, хотя все обзорщики AX3 дружно советуют боле дорогую с 4-ядерным процессором? Мне NFC не нужен в роутере от слова совсем, потому не вижу смысла за него переплачивать. А имеющийся у меня до этого роутер класса АС1200 обходился одноядерным 660МГц MIPS процессором, не испытывая проблем с обслуживанием моего скромного домашнего сетевого парка (до 12 устройств). А здесь Huawei предлагает уже два ядра с частотой 1,2 ГГц… «Покурив» описания в сети, я нашел только одно действительно важное отличие между роутерами : двуядерник AX3 способен обслуживать до 20 WI-FI устройств одновременно (4 устройства в диапазоне 2,4 ГГц и 16 устройств в диапазоне 5 ГГц, причем именно одновременно, согласно стандарту Wi-Fi 6, а не последовательно, как в предыдущих стандартах – там ограничение не столь принципиально), а черыхъядерник AX3 может обслужить уже до 128 устройств, благодаря большему объему оперативной памяти и более мощному процессору. Но поскольку в силу финансовых возможностей я пока не могу переехать в замок в Монако, то 128 Wi-Fi устройств дома мне не нужны. А для скромной 3к квартиры хватит и способностей AX3 Dual-core.

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Упаковка

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В коробке, кроме самого маршрутизатора, находится скромный, но приличный комплект поставки: блок питания (12В/1А), сетевой шнур Ethernet, кратенький многоязычный мануал и гарантийный талон.

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Комплект поставки

Поскольку роутер не обладает горячим нравом, производитель ограничился вентиляционными отверстиями по бокам – их вполне хватает.

Вентиляционные отверстия по бокам нижней части корпуса

Плюс данного решения еще и в том, что в отверстия и внутрь роутера не набивается пыль, в отличие от тех роутеров, где вентиляционные отверстия расположены сверху корпуса.

Профиль





Сзади у AX3 находятся кнопки включения и сброса настроек, разъем питания, а также всего 4 гигабитных Ethernet порта, один из которых WAN, то есть для локальной сети доступны всего 3 порта. Минимализм, но меня это как раз устраивает: у моего роутера к LAN портам подключены всего 2 сетевых кабеля – от домашнего сервера и гигабитного коммутатора. А уже к коммутатору, в свою очередь, коннектятся все остальные устройства, подключенные по проводной сети.

Вид сзади





Многие обозреватели роутеров из обзора в обзор плачутся, как плохо, что в роутере нет USB портов. А я думаю – вот и хорошо, что нет. Имея опыт эксплуатации МФУ и внешних дисков, подключенных через USB порты на маршрутизаторе, могу оценить этот опыт лишь как негативный. В частности, возникали проблемы при работе сканера МФУ при таком подключении. Ну а жесткий диск, даже подключенный в USB 3.0 порт роутера, снижал скорость обмена данными в 3-5 раз (до 30-50МБ/с в зависимости от модели роутера и диска) по сравнению с прямым подключением диска к ПК или в 2-3 раза сравнительно со скоростью доступа по локальной сети к этому же диску, подключенному к ПК. Такое существенное падение скорости практически не позволяет получить от диска «работу в режиме реального времени», заметно замедляет доступ к расположенным на нем файлам и запуск приложений с диска. Поэтому внешние USB диски у меня подключаются к ПК и просто расшариваются по сети. Ну и МФУ тоже подключен напрямую в локальную сеть – и никаких проблем.

Световой индикатор у роутера всего один, расположен на передней кромке, он немерцающий и светится красным или зеленым матовым неярким светом, в зависимости от состояния устройства. Для дома – именно то, что нужно, работа роутера не напоминает дискотеку. И вообще дизайн роутера мне понравился. К сожалению, не могу сказать того же про функциональность и настройки аппарата.

Настрой-ка!

Любой производитель оборудования знает, что для сегмента домашних устройств, на который как раз и нацелен данный роутер, пользовательское меню должно быть максимально простым и понятным. Я бы добавил – и оптимально сконфигурированным по умолчанию. И вот с этим зачатую бывают проблемы, и АХ3 не исключение. Если с простотой и понятностью более-менее нормально, в меню есть русский язык (если вы не заказывали роутер в Китае, а купили локализованную версию), то вот с оптимальной конфигурацией дела обстоят не очень.

Интерфейс управления





После включения роутер проводит пользователя через начальное меню инициализации настроек. После завершения этой процедуры пользователь получает желанное подключение к Интернет, работающую проводную локальную сеть и… одну (точнее единую) сеть Wi-Fi. В последней и кроется подвох. Дело в том, что в этой единой сети роутер сам определяет, к какой подсети – 2,4 ГГц или 5 ГГц подключить устройство. И при перемещении по квартире - сажем, пошли вы на кухню, и между вами и роутером «возникло» 4 стены - роутер видит, что связь в диапазоне 2,4 ГГц более эффективна и принудительно переводит устройство с более быстрого диапазона 5 ГГц в сегмент 2,4 ГГц. Вот тут и возникает проблема: при таком переходе у пользователя «отваливается» мобильный гейминг, прерывается трансляция YouTube или IPTV, «отрубается» работающий корпоративный VPN и т.п. На неискушенных в тонкостях беспроводных сетей домашних пользователей роутеров (коих подавляющее большинство) это оказывает крайне негативный эффект: видя эти нюансы, люди делают неверные и скоропалительные выводы о том, что новоприобретенный роутер ужасно плох, поскольку теряет связь и глючит, хотя на самом деле нет.

Поэтому, после приобретения данного роутера, первым делом разделите беспроводные сети в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, дав им разные названия. Это избавит вас от проблем с устойчивостью беспроводного подключения как к Интернет, так и к локальным ресурсам сети.

Сети 2,4 ГГц и 5 ГГц крайне желательно разделить

Видно, что разработчики роутера знают о возможных проблемах с сетевыми адаптерами Wi-Fi 6 от Intel и предлагают решение проблемы, пусть и неоптимальное.

Что-то может пойти не так

Впрочем, у меня никаких проблем с адаптером от Intel не возникло.

Проблем с адаптером от Intel по факту не наблюдалось





В разделе меню «Устройство» вы можете посмотреть как работающие, таки неактивные сетевые устройства, подключенные к маршрутизатору. При этом для всех сетевых клиентов возможно ограничить лимит скорости доступа к сети, а для беспроводных – еще и отключить доступ в Интернет. И хорошо, что ограничения есть, скажу я вам. Ведь, например, дети со своих ПК, по незнанию/неумению, легко могут забить весь внешний, (обычно всего лишь 100 Мбит-ный и даже менее в сельской местности) канал к провайдеру своими торрентами.

Можно ограничить лимит скорости сетевых устройств на прием и отдачу

В «Дополнительных функциях» доступен просмотр информации о текущих сетевых настройках, проверка и установка обновлений, настройка параметров сети (диапазон IP, доменное имя, особенности VPN, активация поддержки IPTV, UPnP и технологии Mesh сети (опция Связь+) и включение адресации IPv6 (применительно к домашним устройствам это до сих пор мало кому нужно в действительности).

Информация роутера довольно скупа

Детальные настройки беспроводной сети сосредоточены в разделе «Настройки Wi-Fi». По умолчанию в 2,4 ГГц диапазоне роутер занимает полосу шириной 40 МГц, что довольно неожиданно, я изменил ее ширину до 20 МГц, чтобы меньше мешать соседними сетям, коих пруд пруди в 2,4 ГГц диапазоне.





Почему все настройки Wi-Fi нельзя было собрать в одном разделе "Моя сеть Wi-Fi"? Непонятно.





Что весьма удивило – так это возможность выбрать по отдельности сети «древних» стандартов, например, 802.11g или 802.11а, и невозможность выбрать «only» новые сети типа 802.11ах, 802.11ас и даже 802.11n. Ну зачем, скажите на милость, понадобилось роутеру активировать все эти legacy-функции и постоянно мониторить радиоэфир на наличие устаревших устройств, если таковых в моей сети давно нет? В старом роутере такой вот ерунды не было.

Когда скромность выбора не украшает

«Контроль Wi-Fi» доступа дает возможность настроить черный и белый списки, а «Гостевая сеть Wi-Fi» позволяет включить гостевую сеть плюс ограничить ее скорость и время работы, если необходимо. Тут опять же, есть неудобство – мой старый роутер позволял создавать даже по несколько гостевых сетей отдельно в диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц. Я создавал одну в 2,4 ГГц диапазоне (как более широко поддерживаемом) – для приходящих гостей/друзей/друзей детей этого было более чем достаточно. Тут же роутер городит две гостевых сети с одинаковым названием в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, понапрасну засоряя радиоэфир. Гостевая сеть изолирована от локальной, и изменить это нельзя (хотя и не сильно нужно, но все же).

Еще две настройки тут предназначены для включения режима репитера, если роутер используется в такой роли, а также для установки таймера работы Wi-Fi.

В разделе «Безопасность» активируется брандмауэр без уточнения детализации настроек, настраивается переадресация и триггеринг портов по событию (в разделе «Службы NAT»), выделяется DMZ хост для прямого доступа из интернет, а также настраивается родительский контроль: разрешенное время доступа в интернет и фильтрация веб-сайтов.

Нечетко очерченные настройки безопасности скрываются за брандмауэром





В последнем подразделе «Система» есть возможность изменить пароль доступа к устройству, установить часовой пояс и синхронизировать системное время, указать необходимость перехода на летнее/зимнее время, можно сделать резервную копию настроек или восстановление из такой копии, сбросить настройки роутера к заводским. Плюс здесь есть опция активации самодиагностики устройства, причем процедура, потребует ручного вмешательства пользователя, а также можно сохранить файл диагностических данных. Еще предусмотрен ползунок активации автоматической установки важных обновлений. В целом логичнее было бы видеть данный пункт в подразделе «Управление обновлениями», а не в пункте «Для разработчиков», ну да ладно.





Оказывается, важные обновления разрешатся ставить совсем не в разделе «Управление обновлениями», надо же





В целом работа маршрутизатора нареканий не вызвала. 2,4 ГГц сеть Wi-Fi прекрасно ловится по всей квартире, даже на проблемной кухне через 4 стены. В 5 ГГц диапазоне сигнал «за стенами» хоть и послабее, чем у предыдущего роутера, но на качестве связи это не сказывается, а желаемую прибавку в скорости я получил. Чтобы не быть голословным, приведу наглядный пример: передача одного и того же файла по беспроводной сети с использованием адаптера АС1200 (866 Мбит/с 802.11ас 2х2) и адаптера АС3000 (2400 Мбит/с 802.11ах 2х2). Между роутером и сетевым адаптером одна капитальная ж/б стена. Это позволит примерно оценить практическую пропускную способность сети.

Передача файла по Wi-Fi сети с адаптером АС1200 на старом роутере

Передача того же файла по Wi-Fi сети с адаптером АС3000 на роутере АХ3





Как видим, скорость передачи данных выросла примерно в 3 раза, что можно назвать очень хорошим результатом. Вот и пришло то долгожданное время, когда уже нет необходимости бурить стены в доме под гигабитную Ethernet локалку и заморачиваться с «незаметной» укладкой кабелей по квартире. 802.11ах дает наконец почувствовать, что такое запуск и работа приложений «в режиме реального времени» по беспроводной сети.

Благодаря более мощному процессору, по сравнению со старым роутером, улучшилась и работа 802.11n сети в 2,4 ГГц диапазоне. Так, открытие предварительного просмотра каталога с множеством изображений/фото осуществляется по Wi-Fi теперь заметно быстрее, чем на старом роутере. Такие приятные мелочи не могут не радовать.

В то же время работа Wi-Fi не без странностей. Я уже говорил про автоматическое создание АХ3 сразу 2-х гостевых сетей (логически для роутера это одна сеть, но физически – две совершенно разных сети). Однако «это еще не все», помимо них роутер создает еще 2 скрытых беспроводных сети (по одной в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц). Настоящий чемпион по загаживанию эфира!

Скрытность – наше все





Я было предположил, что скрытые сети нужны для построения Mesh системы, однако эти сети создаются всегда, даже при отключении опции «Связь+». Остается лишь предполагать, кому могут понадобится эти сети, кроме китайских спецслужб.

Итого

В итоге однозначно охарактеризовать роутер Huawei WIFI AX3 Dual-core довольно сложно. С одной стороны, это один из самых доступных роутеров с WIFI 6, и это его огромный плюс. Гигабитные порты Ethernet, хорошая и устойчивая (после изменения дефолтных настроек) Wi-Fi связь, простое, явно ориентированное на домашнего пользователя меню, приятный дизайн - все это делает роутер неплохим выбором для городской квартиры. Плюс поддержка Mesh позволяет «обставить» роутерами даже крупный загородный дом.

В то же время текущая функциональность устройства не на высоте. Пользовательское меню явно нуждается в логической доработке и расширении возможностей настройки, а с беспроводными сетями вообще творится непонятный кавардак (фактически роутер создает целых 6 беспроводных сетей, из которых реально мне необходимы только 3, а еще 3 абсолютно не нужны, но от них никак невозможно избавится при текущей прошивке устройства).

Но все же в целом маршрутизатор оставляет приятное впечатление, им вполне можно пользоваться, в надежде на грядущие обновления пошивки. Правда, пока с момента покупки устройства ни одной «обновы» не «прилетало». Поэтому насколько оправдана эта надежда, сказать трудно.



