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crazycat21

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

Фрагмент ракеты Falcon 9 компании SpaceX врезался в Луну
Вторая часть ракеты после завершения миссии дрейфовала в космосе с января 2025 года.
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Остатки ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX, предположительно, врезались в поверхность Луны рано утром 5 августа, примерно через 18 месяцев после запуска на орбиту. Об этом сообщает Bloomberg. Верхняя часть ракеты Falcon 9 дрейфовала в космосе с 15 января 2025 года, когда она была использована для запуска лунных аппаратов для компаний Firefly Aerospace и Ispace. С тех пор этот элемент вращался вокруг Земли, иногда приближаясь к Луне, пока наконец не встретился с лунной поверхностью.

Ракета Falcon 9 стартует с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, 15 января 2025 года. Фото: Gregg Newton/AFP/Getty Images

Как отмечает агентство, Луна с лёгкостью выдерживает такие столкновения. Она лишена плотной атмосферы, поэтому метеориты постоянно врезаются в её поверхность. Кроме того, различные ракеты и космические аппараты уже сталкивались с Луной, как в контролируемых, так и в неконтролируемых случаях. В 2022 году был зафиксирован обломок китайской ракеты, врезавшейся в Луну, и потом NASA намеренно отправляло космические аппараты, чтобы изучить материалы выброшенные при ударе.

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Тем не менее, последнее столкновение представляет собой сценарий, которого большинство операторов космических аппаратов стараются избегать. Речь идёт об оставлении крупных обломков оборудования в космосе без контроля. Чаще всего SpaceX и другие компании стараются убрать отработавшие ракеты-носители после запуска или направить их обломки по траекториям, где они не столкнутся с другим мусором или спутниками.

Астрономы смогли точно предсказать, где и когда фрагмент ракеты Falcon 9 столкнётся с Луной. NASA также заявляло, что отслеживает предстоящее столкновение. По данным Космического агентства, ожидалось, что остатки ракеты упадет вблизи двух кратеров, называемых Эйнштейном и Беллом, на обращенной к Земле стороне Луны. Ожидалось, что телескопы смогут зафиксировать облако лунной пыли, поднявшееся во время столкновения. Однако неизвестно, удалось ли какому-либо из них наблюдать само столкновение.

Космическое агентство США (NASA) заявило о намерении собрать данные об этом событии, чтобы в дальнейшем усовершенствовать свои методы отслеживания объектов в космосе. Космические аппараты, находящиеся вблизи Луны, такие как лунный разведывательный орбитальный аппарат агентства LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter), также пытались сделать снимки места крушения. NASA подчёркивает, что иногда возможности космических компаний по утилизации ракет в космосе ограничены. Однако предпочтительным вариантом всё же является контролируемая утилизация ракет.

«Хотя в данном случае это было не запланировано, утилизация верхних ступеней на лунной поверхности является технически приемлемым и безопасным методом и в некоторых случаях может быть единственным практическим вариантом для миссий на низкой лунной орбите», – сообщило агентство в своём блоге.

#новости #космос #spacex #луна #ракета #falcon 9 #телескопы #метеориты #столкновение с луной
Источник: bloomberg.com
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