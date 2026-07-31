Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Модели ИИ от Anthropic взломали системы трёх компаний в ходе испытаний
Самые ранние инциденты были зафиксированы в апреле.
реклама

Американская компания Anthropic заявила, что её модели искусственного интеллекта (ИИ) взломали системы трёх организаций во время неудачных тестов на кибербезопасность. Произошло это чуть более чем через неделю после того, компания OpenAI, как главный разработчик, проинформировала об аналогичном инциденте. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Riccardo Milani/AFP/Getty Images

По сообщению компании Anthropic в блоге, она обнаружила утечку после проведения анализа собственных тестов кибербезопасности, последовавшего за объявлением OpenAI о взломе. Согласно представленной информации, в тестах OpenAI и Anthropic модели ИИ смогли получить доступ к интернету из тестовых сред, которые должны были быть изолированы.

реклама

Компания заявила, что проанализировала 141 006 оценочных тестов и обнаружила три случая, когда ее инструмент Claude AI получил доступ к интернету, а затем взломал «реальную инфраструктуру сторонних организаций». По словам компании, самые ранние инциденты произошли в апреле. Названия пострадавших организаций не приводятся.

В своём блоге Anthropic  сообщила, что когда её модели  получили несанкционированный доступ к трём организациям, компания рассматривала каждую из них как часть учений. Тесты представляли собой игры типа «захват флага», в которых модели искали скрытую информацию, взламывая другие системы. Это  распространенный способ проверки хакерских способностей как людей, так и ИИ. Однако более старая модель продолжала атаку даже после получения доказательств того, что она работает в открытом интернете. При этом самая последняя модель, разработанная Anthropic всё же остановилась, распознав, что она находится во всемирной сети.

Bloomberg отмечает, что некоторые политики в США уже призывают федеральные власти к введению ограничений или надзора за технологиями ИИ. Причина в целой волне случайных взломов сторонних систем. По данным агентства, более 1100 сотрудников компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта подписали  петицию, призывающую правительство США поддержать механизм, который помог бы «целенаправленно регулировать темпы» развития ИИ для предотвращения слишком быстрого развития этой технологии.

Ни компания Anthropic, ни организации, чьи системы были взломаны, не заметили вторжений. В своем блоге Anthropic заявила, что могла бы предпринять больше усилий для анализа сетевых журналов и протоколов оценки.

Компания сообщила об утечках данных почти через четыре месяца после того, как объявила о разработке новой модели ИИ под названием Mythos. Этот продукт оказался настолько мощным и потенциально опасным, что компания строго ограничила его выпуск.

Согласно информации, представленной Anthropic, утечки данных были связаны с тремя различными моделями Claude: Opus 4.7, Mythos 5 и внутренней тестовой моделью для исследовательских целей. Каждая из моделей работала без мер защиты, обычно применяемых в общедоступных инструментах. По данным блога, Claude скомпрометировал организации, используя базовые методы, такие как эксплуатация слабых паролей.

Все инциденты произошли, когда компания Anthropic использовала среды тестирования, разработанные фирмой Irregular. Последняя специализируется на безопасности ИИ. Во всех случаях Anthropic уведомляла Claude о том, что их среда является симуляцией и что у них нет доступа к интернету.

Anthropic заявила, что регулярно проводит тестирования, которые имитируют реальные проблемы кибербезопасности. Такие тесты являются критически важными этапами в разработке и выпуске моделей. При этом компания также отметила, что извлекла несколько уроков из недавних инцидентов. Одним из них является то, что тесты с использованием мощных автономных возможностей должны проводится под строгим контролем.

#новости #искусственный интеллект #openai #anthropic #claude #кибератаки #mythos #модели ии #кибербезопасноть
Источник: bloomberg.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Покупатель открыл в пункте выдачи Wildberries коробку RTX 5070 Ti и обнаружил в ней бутылку с водой
В Подмосковье начали бороться с борщевиком на частных участках за счёт их владельцев
Прибыль Samsung от производства чипов выросла в 250 раз благодаря развитию искусственного интеллекта
Потребовались технические модификации двигателей Rolls-Royce для 24-часового полёта Airbus A350
Международные инспекторы проверили на безопасность единственную в мире плавучую АЭС
Новая игра Naughty Dog рискует стать самой дорогой в истории Sony — бюджет может превысить $600 млн
Volkswagen планирует сократить сотрудников до 100000 — Audi полностью закроет завод, выпускающий A8
Не имеющие в мире аналогов пожарные российские вертолёты Ка-32 простаивают в Испании
ИИ взялся за языки, которые не могли разгадать столетиями — что из этого вышло
Продажи Galaxy Z Fold 8 превысили ожидания — у Samsung заканчиваются запасы смартфонов
Sony столкнулась с проблемой во время подготовки к релизу GTA VI
Microsoft заработала $3,2 млрд на инвестициях в Anthropic, но с OpenAI не всё так однозначно
Крупнейший в мире автовоз доставил рекордное количество машин за один рейс – 7738 авто Tesla
Brabus и Sunreef Yachts выпустили роскошный футуристичный катамаран Ultima 55 с эффектом полёта
SpaceX получила от Космических сил США заказ стоимостью $1,6 млрд на 18 запусков ракеты Falcon 9
Xiaomi представила гибридное авто SkyNomad N70 с запасом хода на электротяге 505 км и общим 1705 км
На Сахалин прибыли нацеленные на замену американских Sikorsky и европейских Airbus первые Ми-171А3
Информатор раскрыл предварительные цены Galaxy S26 FE во Франции
Вскрытие гробницы короля Казимира IV Ягеллона привело к гибели 15 исследователей
Археологи идентифицировали в Испании старейшую на Пиренейском полуострове римскую библиотеку

Популярные статьи

«Бухта вдов»: неожиданно неплохой сериал (субъективное мнение)
Как выбрать видеокарту для игрового ПК и не переплатить за ненужные возможности — баланс цены и FPS
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 3
Почему крипторынок снова меняется: какие факторы определяют движение Bitcoin и Ethereum
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter