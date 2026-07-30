Новая технология позволяет ежегодно экономить 208 тысяч тонн угля и существенного снижает выбросы углекислого газа.

В городе Юньчэн, провинция Шаньдун на востоке Китая, начал полномасштабную работу первый в мире сверхкритический тепловой энергоблок с двойным перегревом и температурой 630 °C. По информации газеты Science and Technology Daily, его расчётный тепловой КПД превышает 50%, а мощность энергоблока достигает 1000 МВт.

Фото: Dongfang Electric Corporation / соцсети

Энергоблок уже установил мировые рекорды среди аналогичных установок по максимальной температуре, максимальному давлению, максимальной эффективности и минимальному потреблению угля для электроснабжения. Разработчиком и поставщиком трёх основных элементов оборудования, а также вспомогательного оборудования выступила компания Dongfang Electric Corporation. Особо подчёркнуто, что всё основное оборудование произведено в Китае, с независимыми ключевыми технологиями. После ввода проекта в эксплуатацию он позволит ежегодно экономить 208 000 тонн угля и сокращать выбросы углекислого газа примерно на 540 000 тонн.

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Отмечено, что Китаю с упором на инженерные данные по двухблочной установке и опыту эксплуатации проекта, удалось полностью сформировать полную производственную цепочку, которая охватывает комплектные наборы сверхкритических теплоэнергетических технологий 630 °C, новые материалы и оборудование. Она служит комплексной инженерной моделью для массового строительства подобных установок и глобального экспорта высокоэффективных теплоэнергетических технологий.