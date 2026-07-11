Неудивительно в эпоху бума искусственного интеллекта.

Корпорация Apple подала в суд на компанию OpenAI, обвинив стартап в области искусственного интеллекта (ИИ) и его нынешнего руководителя отдела аппаратного обеспечения в скоординированной кампании по краже информации о будущих продуктах. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Eric Thayer / Getty Images

В иске производителя аппаратов iPhone утверждается, что компания OpenAI поощряла сотрудников Apple делиться информацией, компонентами, чертежами и другими материалами, связанными с продуктами, запланированными к запуску в производство. Получение такого рода информации является частью усилий компании в разработке собственного набора устройств.

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В рамках судебного разбирательства, возбужденного в Северном округе Калифорнии, Apple также привлекла к ответственности Танга Тана, главного специалиста по аппаратному обеспечению в OpenAI. Ранее он занимал должность вице-президента Apple по дизайну продукции, возглавляя разработку iPhone, умных часов, наушников AirPods и ряда других устройств в подразделении аппаратной инженерии компании.

В свою очередь, OpenAI сообщила в отсутствии интереса к коммерческим секретам других компаний. Заявлено, что OpenAI по-прежнему сосредоточена на создании собственных инновационных технологий, которые могут расширить возможности потребителей по всему миру.

Bloomberg отмечает, что две компании ранее тесно сотрудничали, поэтому судебное разбирательство является резким поворотом в их отношениях. Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, поставляла жизненно важные технологии для платформы Apple Intelligence и цифрового помощника Siri. Однако в течение последнего года напряжённость возрастала. Кроме того, OpenAI привлекла бывшего выдающегося дизайнера Apple Джони Айва к разработке устройств, что ещё больше усугубило ситуацию.

OpenAI, которая осуществляет подготовку к первому публичному размещению акций на бирже (IPO), «переманила» к себе огромное количество сотрудников Apple. Согласно информации, указанной в иске, таковых насчитывается более четырёхсот.

«На всех уровнях, от членов технического персонала до главного специалиста по аппаратному обеспечению, и в координации с деловыми партнерами, OpenAI воровала коммерческие секреты и конфиденциальную информацию Apple», – говорится в иске.

Также там добавлено, что в результате этого зарождающийся бизнес OpenAI по производству аппаратного обеспечения «покоится на шатком фундаменте», который прогнил до основания из-за незаконного использования чужих коммерческих секретов.

Теперь Apple требует, чтобы OpenAI прекратила свою незаконную деятельность и уничтожила все запатентованные материалы. Производитель iPhone добивается того, чтобы дело рассматривалось судом присяжных. Кроме того, компания настаивает, чтобы OpenAI переработала дизайн своих будущих устройств таким образом, чтобы в них не использовались никакие её технологии.

В Apple заявили, что Танг Тан в ходе собеседований поощрял сотрудников за предоставление информации о её будущих продуктах. В иске также фигурирует Чанг Лю, бывший инженер по аппаратному обеспечению iPhone, который, по утверждению компании, также делился материалами. Лю работает в OpenAI с начала нынешнего года.

«В течение нескольких недель, занимаясь разработкой оборудования для OpenAI, г-н Лю тайно получал доступ к десяткам конфиденциальных файлов Apple, связанных с оборудованием, и скачивал их, включая обширную и подробную информацию о ещё не выпущенных продуктах, инженерные презентации, технические характеристики и конфиденциальные данные проекта», ­– указано в иске.

Кроме того, в Apple заявили, что OpenAI активно инструктировала её бывших сотрудников о «правильной» схеме действий при увольнении из компании. В частности, OpenAI советовала не разглашать информацию о новом работодателе, а также предоставляла рекомендации для того, как избежать «ужасного ухода» с работы, то есть немедленного увольнения. Вместо этого сотрудники отрабатывали стандартный двухнедельный срок, в течение которого продолжали получать доступ к конфиденциальной коммерческой информации.

Bloomberg отмечает, что этот случай лишь подчёркивает важность устройств с ИИ для компаний из Кремниевой долины. Они соревнуются в разработке новых гаджетов, в основе которых лежит искусственный интеллект, стремясь подготовиться к будущему после смартфонов.