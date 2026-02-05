Амбиции официального Нью-Дели в области вертолетостроения шагнули вперёд после достижения соглашения между индийской фирмой Adani Defence & Aerospace и итальянской Leonardo о совместном создании локализованной производственной и технической экосистемы, ориентированной на удовлетворение будущих потребностей вооружённых сил Индии. Об этом сообщает Defense Post.
Согласно информации, предоставленной обеими компаниями, партнерство построено на поэтапной локализации производства, охватывающей сборку, техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт, а также обучение пилотов.
Ожидается, что локализованное производство будет удовлетворять потребности не только военных, но и гражданских заказчиков, а также обеспечивать бесперебойную работу глобальных цепочек поставок компании Leonardo.
Компания Adani Defence заявила, что это сотрудничество соответствует стремлению Индии к оборонной самодостаточности в рамках инициативы Atmanirbhar Bharat ("Самодостаточная Индия"). Военные планировщики прогнозируют потребность страны в более чем 1000 вертолётах в течение следующего десятилетия.
Как заявил генеральный директор Adani Defence & Aerospace Ашиш Раджванши, локализация производства ускорит импортозамещение, укрепит цепочки поставок и превратит Индию в производственную базу мирового класса.
Как сообщает Defense Post, соглашение Adani и Leonardo стало результатом ряда масштабных инициатив, предпринятых за последнее десятилетие с целью расширения производства и сборки вертолётов в Индии.
В 2016 году американская аэрокосмическая корпорация Boeing в партнерстве с Tata Advanced Systems создала в Хайдарабаде производственную линию по выпуску фюзеляжей для ударных вертолётов AH-64 Apache. К 2023 году компания Tata Boeing Aerospace поставила сотни фюзеляжей , сделав Индию ключевым звеном в глобальной цепочке поставок Apache.
Государственная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в последние годы продвигает отечественные программы по разработке вертолётов. В 2022 году правительство закупило легкие боевые вертолеты Prachand. За этим заказом последовал прогресс в разработке легких многоцелевых машин.
Фирма Airbus Helicopters также не смогла остаться в стороне от такого привлекательного рынка сбыта. Она расширила своё промышленное присутствие в Индии в рамках партнёрства с поставщиками для вертолётов H125. Кроме того, продолжаются обсуждения совместных проектов по сборке и техническому обслуживанию винтокрылых машин.