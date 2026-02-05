Военные планировщики оценивают потребность Индии в вертолётах в более чем 1000 машин в течение следующего десятилетия

Амбиции официального Нью-Дели в области вертолетостроения шагнули вперёд после достижения соглашения между индийской фирмой Adani Defence & Aerospace и итальянской Leonardo о совместном создании локализованной производственной и технической экосистемы, ориентированной на удовлетворение будущих потребностей вооружённых сил Индии. Об этом сообщает Defense Post.

Лёгкий многоцелевой вертолёт AW169M. Фото: Leonardo

Согласно информации, предоставленной обеими компаниями, партнерство построено на поэтапной локализации производства, охватывающей сборку, техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт, а также обучение пилотов.

Ожидается, что локализованное производство будет удовлетворять потребности не только военных, но и гражданских заказчиков, а также обеспечивать бесперебойную работу глобальных цепочек поставок компании Leonardo.

Компания Adani Defence заявила, что это сотрудничество соответствует стремлению Индии к оборонной самодостаточности в рамках инициативы Atmanirbhar Bharat ("Самодостаточная Индия"). Военные планировщики прогнозируют потребность страны в более чем 1000 вертолётах в течение следующего десятилетия.

Как заявил генеральный директор Adani Defence & Aerospace Ашиш Раджванши, локализация производства ускорит импортозамещение, укрепит цепочки поставок и превратит Индию в производственную базу мирового класса.

Как сообщает Defense Post, соглашение Adani и Leonardo стало результатом ряда масштабных инициатив, предпринятых за последнее десятилетие с целью расширения производства и сборки вертолётов в Индии.

В 2016 году американская аэрокосмическая корпорация Boeing в партнерстве с Tata Advanced Systems создала в Хайдарабаде производственную линию по выпуску фюзеляжей для ударных вертолётов AH-64 Apache. К 2023 году компания Tata Boeing Aerospace поставила сотни фюзеляжей , сделав Индию ключевым звеном в глобальной цепочке поставок Apache.

Государственная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в последние годы продвигает отечественные программы по разработке вертолётов. В 2022 году правительство закупило легкие боевые вертолеты Prachand. За этим заказом последовал прогресс в разработке легких многоцелевых машин.

Фирма Airbus Helicopters также не смогла остаться в стороне от такого привлекательного рынка сбыта. Она расширила своё промышленное присутствие в Индии в рамках партнёрства с поставщиками для вертолётов H125. Кроме того, продолжаются обсуждения совместных проектов по сборке и техническому обслуживанию винтокрылых машин.