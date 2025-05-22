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Соединенные Штаты приняли в подарок от Катара роскошный реактивный лайнер Boeing 747. Военно-воздушным силам поручено быстро модернизировать воздушное судно с целью последующего использования его в роли Air Force One ("Борт №1") для перевозки действующего президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление сделали в Пентагоне, сообщает Reuters.

В Пентагоне также заявили, что министр обороны США Пит Хегсет лично одобрил использование лайнера в качестве президентского самолёта. Представитель Пентагона Шон Парнелл отметил, что министерство обороны "будет работать над обеспечением надлежащих мер безопасности и учетом функциональных требований миссии".

Однако, как пишет Reuters, эксперты-юристы подвергли сомнению действие американских законов, касающихся подарков от властей иностранных государств. Эти законы направлены на предотвращение коррупции и "неправомерного влияния". Демократы также пытались заблокировать передачу борта.

"Сегодняшний день знаменует собой чёрный день в истории: президент Соединенных Штатов Америки официально принял самую крупную взятку от иностранного правительства в истории Америки. Эти беспрецедентные действия бросают тень на репутацию президента и не могут остаться без ответа", – заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Катар отверг опасения по поводу передачи лайнера, Трамп тоже отмахнулся от критики, заявив, что было бы "глупо" не принять самолёт Boeing 747-8.

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Стоимость такого нового коммерческого лайнера достигает 400 миллионов долларов. Но аналитики говорят, что бывший в эксплуатации самолёт данного типа может стоить четверть от этой цены. По мнению экспертов, модернизация 13-летнего роскошного борта потребует существенного повышения безопасности, улучшения средств связи для предотвращения прослушивания и установки оборудования для отражения ракетных атак. Самолёту может потребоваться сопровождение истребителей, а его применение может быть ограничено воздушным пространством Штатов, если не будут проведены дорогостоящие работы по усовершенствованию системы безопасности.

Сенаторы от демократов Мэйзи Хироно и Тэмми Дакворт заявили, что модернизация самолета может обойтись более чем в один миллиард долларов, и это повлечет за собой серьезные риски для безопасности. Дакворт подчеркнула, что у США есть два полностью исправных самолета Air Force One, поэтому необходимость в модернизации катарского лайнера отсутствует.

"Любой гражданский самолёт потребует значительных модификаций. Мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасности самолёта", — заявил министр ВВС Трой Мейнк на слушаниях в Сенате.

Он сообщил, что ВВС США получили задачу начать планирование внесения изменений в конструкцию борта. В Пентагоне не сообщили стоимость всех работ и сколько времени они займут.

Согласно данным Reuters, текущие работы по строительству двух новых Air Force One оцениваются в более чем 5 миллиардов долларов. Два нынешних президентских самолёта находятся в эксплуатации с 1990 года.