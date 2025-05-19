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Лётчик-испытатель Богдан: Истребитель Су-35С можно вывести из штопора за 500 метров высоты

Су-35 лишь визуально похож на истребитель Су-27, в остальном это принципиально другой самолёт.
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Истребитель Су-35С. Фото: ОАК

Многофункциональный сверхманёвренный истребитель Су-35С (по классификации НАТО – Flanker-Е+) поколения 4++, который является логическим продолжением легендарного самолёта Су-27, впервые поднялся в воздух ещё в 2008 году. С 2014 года эта замечательная машина стоит на вооружении ВКС России.

В настоящее время Су-35С является лучшим самолётом четвёртого поколения в мире. Всё потому, что по соотношению цены, качества и технических характеристик ему просто в мире нет равных. Кроме того, российский Су-35С является ещё самым воюющим истребителем с момента окончания холодной войны. И самым результативным в мире.

Лётчик-испытатель ОКБ Сухого, Герой Российской Федерации Сергей Богдан поделился некоторыми техническими особенностями этого уже заслуженного самолёта. По его словам, Су-27 и Су-35С имеют только внешнее сходство. Последний – принципиально новый самолёт. Его планер построен с применением сверхпрочных композитных материалов, поэтому самолёт легче, его ресурс выше, а запас топлива увеличен. Су-35С оснащён современным радиоэлектронным оборудованием и двигателями с трёхмерным управляемым вектором тяги. Именно поэтому он такой сверхманёвренный. 

Как заявил Сергей Богдан, Су-35С может буквально вертеться на одном пятачке в небе. Для того, чтобы вывести эту машину из плоского штопора, лётчику-испытателю необходимо всего 500 метров высоты, прежде чем самолёт окажется в горизонтальном положении. В то же время на вывод из штопора истребителя Су-27 требуется 5000 метров высоты.

Сергей Богдан не забыл и про истребитель пятого поколения Су-57. Этот самолёт можно вводить в контролируемый плоский штопор и выводить из него в любой необходимой точке. Лётчик-испытатель рассказал, что долгое время не летал на Су-27, поскольку занимался испытаниями новой машины. Но потом пришлось снова взлететь на Су-27. И этот самолёт, который когда-то был верхом совершенства, после Су-57 показался ему просто "дубовым".

"Тогда казалось это просто фантастика. Потом долгое время на Су-27 не летал. Испытывал Су-57. И по прошествии нескольких лет, так получилось, что вновь взлетел на Су-27. Тогда я думал, как я вообще на этом самолёте сяду? Он же дубовый. И после Су-57 это была не просто такая ирония. Такое ощущение, что взлетел на тяжёлом бомбардировщике. Думаю, ну как ты сядешь? Ну ты же лётчик-испытатель, почему ты не сядешь?"

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Теги

новости армия авиация истребители самолеты су-57 су-35 вкс россии су-27 истребитель пятого поколения
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