Когда-то немецкая армия славилась своим боевым потенциалом и высокой выучкой личного состава. Но даже эти факторы не помешали Рабоче-крестьянской Красной армии разбить гитлеровские полчища и дойти до Берлина. В послевоенные годы после образования двух Германий (ГДР и ФРГ), каждое из независимых государств сформировало собственные вооруженные силы. Впоследствии Национальная народная армия (ННА) ГДР стала второй по своей мощи во всей Организации Варшавского договора [после ВС СССР, прим.]. Да и армия ФРГ была весьма и весьма неслабой. Только после объединения двух Германий и окончания холодной войны объединённый бундесвер сильно деградировал. В настоящий момент немецкая армия по своему потенциалу уступает французской, а по некоторым параметрам даже армии Польши.

В последнее время в европейских столицах только и разговоров о том, что в ближайшие годы Россия, закончив Специальную военную операцию на сопредельной территории, якобы "нападёт" на одну из стран НАТО. Это при том, что России конфликт с альянсом абсолютно не нужен. Тем не менее европейские политики постоянно требуют увеличить расходы на оборону. Немцы не исключение. Любопытно, что на фоне таких призывов в средствах информации всё чаще появляются данные, что состояние бундесвера, мягко говоря, далеки от идеала. А если по-простому, то многие части просто не боеготовы. Видимо поэтому немцы решили себя утешить и опубликовали список из десяти самых "мощных" видов вооружения стоящих на вооружении армии Германии. Соответствующий рейтинг появился на страницах немецкого еженедельника Focus. Об этом сообщил профильный ресурс Defense Romania.

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10-е место – штурмовая винтовка G95 (HK416 A8)

Военнослужащий армии Норвегии, вооружённый штурмовой винтовкой HK416. Фото: Flickr / commons.wikimedia.org

Ожидается, что эта штурмовая винтовка, разработанная фирмой Heckler & Koch, к концу 2026 года придёт на смену стоящей на вооружении бундесвера винтовке G36. В планах немецкого командования закупка 120 тысяч таких винтовок на сумму 200 миллионов евро.

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HK416 является штатной штурмовой винтовкой Вооружённых сил Норвегии и Корпуса морской пехоты США [под обозначением M27, прим.]. Кроме того, это оружие было выбрано Вооружёнными силами Франции для замены штурмовой винтовки FAMAS.

9-место – подводная лодка проекта 212A

Подводная лодка U-34 проекта 212A ВМС Германии. Фото: Бундесвер / /commons.wikimedia.org

Это самый современный класс подводных лодок ВМС Германии. Вообще-то это единственный тип субмарин, стоящий на вооружении германского флота [прим.]. Вместе с подлодками класса 214, специально спроектированными для экспорта, ДЭПЛ проекта 212A считаются "самыми тихими" подводными кораблями в мире. Подводные лодки данного проекта имеют длину 56 метров, максимальную ширину 7 метров, подводное водоизмещение более 1800

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тонн. Заявленная максимальная глубина погружения – 400 метров [по другим данным, 350 метров, прим.]. Максимальная скорость подводного хода составляет 20 узлов.

8-е место – фрегат типа "Баден-Вюртемберг" (F125)

Фрегат F225 Рейнланд-Пфальц типа "Баден-Вюртемберг" ВМС Германии. Фото: Зигберт Брей / commons.wikimedia.org

В составе ВМС Германии имеются четыре фрегата данного типа. С технической точки зрения они названы одними из самых эффективных кораблей такого рода в мире. Корабль имеет длину 150 метров.

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Штатный комплект вооружения представлен восьмью пусковыми установками для противокорабельных ракет RGM-84 Harpoon, двумя пусковыми установками RAM Block II на 21 зенитную ракету каждая, 127-мм универсальной артиллерийской установкой Otobreda, парой дистанционно управляемых 27-мм автоматических пушек MLG 27, пятью дистанционно управляемыми крупнокалиберными пулемётами и парой ручных пулемётов. Кроме того, фрегат имеет пару трёхтрубных торпедных аппаратов калибра 324 мм и может нести авиационную группу в составе пары вертолётов NH-90 [прим.].

Основной задачей кораблей данного типа является "наблюдение" в кризисных районах Мирового океана.

7-е место – ударный вертолёт Tiger

Ударный вертолёт Eurocopter Tiger. Фото: Министерство обороны Германии / commons.wikimedia.org

Этот "многоцелевой" вертолёт имеет дальность полёта около 800 километров. Он может выполнять разведывательные задачи, а также задачи непосредственной поддержки Сухопутных войск. Комплект вооружения вертолёта представлен четырьмя ракетами Stinger класса "воздух-воздух", пулемётом калибра 12,7 мм, неуправляемыми ракетами калибра 70 мм и противотанковыми управляемыми ракетами.

6-е место – беспилотный летательный аппарат Heron 1 ("Цапля 1")

Фото: Министерство обороны Германии

Этот разведывательный беспилотник, разработанный Израилем, стоит на вооружении бундесвера. Аппарат оснащён современными системами наблюдения, включающими инфракрасные датчики и оптические датчики высокого разрешения. Данная аппаратура предназначена для точного обнаружения и отслеживания активности противника.

БПЛА Heron 1 может летать со скоростью до 200 км/ч на дальность до 1000 километров. Максимальная высота полёта данного аппарата составляет 10000 метров.

5-е место – боевая машины пехоты Puma

БМП Puma. Фото: Дирк Фордерштрассе / commons.wikimedia.org

Как сообщается, БМП Puma стал объектом "большой иронии" после того, как такие боевые машины были сняты с учений Объединённой оперативной группы НАТО в 2022 году по причине неисправностей. Но, как отмечают представители СМИ, такая оценка является несправедливой, поскольку не характеризует конечный продукт.

БМП Puma имеет массу около 40 тонн и способна двигаться со скоростью 70 км/ч. Основным оружием боевой машины является 30-мм автоматическая пушка, имеющая скорострельность около 200 выстрелов в минуту и способная поражать цели на дальности до 3000 метров.

4-е место – боевая машина Wiesel ("Ласка")

Источник фото: Pinterest

Как сообщается, в отличие от БМП Puma, которая считается важным активом бундесвера, Wiesel была отправлена в зону конфликта на Украине. Основным оружием этой боевой машины 20-мм автоматическая пушка, вспомогательное вооружение представлено пулемётами и "другим оборудованием". Машина имеет массу 3,3 тонны и способна быстро передвигаться по полю боя.

3-е место – основной боевой танк Leopard 2

Основной боевой танк Leopard 2A6 бундесвера. Фото: commons.wikimedia.org

Leopard 2 является одним из самых тяжёлых танков в мире. Его боевая масса составляет 62 тонны. Основное вооружение "Леопарда 2" – гладкоствольная пушка калибра 120 мм с боекомплектом 42 выстрела. Помимо этого танк оснащён мортирками для отстрела дымовых гранат и парой пулемётов MG3A1 с суммарным боекомплектом в 4750 выстрелов.

Leopard 2 является "стандартным" танком бундесвера. На вооружении немецкой армии находятся около 320 боевых машин данного типа. Однако рассматривается возможность замены Leopard 2 на танк Panther KF51, разработанный компанией Rheinmetall в 2022 году.

2-е место – истребитель Eurofighter Typhoon

Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии. Фото: Джулиан Херцог / commons.wikimedia.org

Отмечено, что бундесвер имеет мощный арсенал воздушного вооружения. Eurofighter Typhoon – это многоцелевой боевой самолёт, способный летать со скоростью 2 Маха. Он может нести ракеты класса "воздух-воздух", аналогичные тем, что применяются в наземном ЗРК Iris-T, а также дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

1-е место – крылатая ракета Taurus

Eurofighter Typhoon с крылатыми ракетами Taurus под плоскостями крыла. Фото: MBDA

Крылатая ракета KEPD-350 TAURUS имеет дальность полёта до 500 километров. По сравнению с другими крылатыми ракетами она летит медленнее и ниже скорости звука. Но профиль полёта Taurus может опускаться ниже 50 метров.

Taurus в основном применяется для поражения массивных и прочных объектов [укрепления и сооружения, прим.]. Высокая точность наведения и "адаптивность" к различным типам местности делают ракету Taurus трудно обнаруживаемой средствами радиолокационного наблюдения.

Как сообщается, бундесвер заявляет, что имеет на вооружении более 150 таких действующих ракет.

P.S. Довольно любопытный рейтинг, хотя и достаточно субъективный. Из всего перечня перечисленного вооружения особого внимания заслуживают подводная лодка проекта 212A, фрегат типа "Баден-Вюртемберг" и крылатая ракета Taurus. Остальные образцы вооружения ничем особо не примечательны.