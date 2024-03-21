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Politico: Россия побеждает в глобальной "зерновой войне"

Западное издание вынуждено признать, что Россия занимает доминирующее положение на мировом продовольственном рынке
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Погрузка зерна в порту. Иллюстративное фото из открытых источников

Как сообщает издание Politico, Европу охватили повсеместные протесты фермеров. Последние убеждены, что во всех их бедах виновата Украина, точнее дешёвое украинское зерно, попадающее в европейские страны.

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Поэтому многие правительства от Варшавы и до Парижа были вынуждены пойти на уступки фермерам. В результате политические связи Киева и его западных союзников стали самыми слабыми за последние два года.

При этом журналисты Politico почему-то заявляют, что причина, по которой европейские фермеры не могут реализовывать свою продукцию в этом году, не имеет ничего общего с Украиной и её сельскохозяйственным сектором. Кто виноват? Европейские журналисты считают, что вдохновителем кризиса является... Россия!

По версии Politico, Россия с её рекордным урожаем и огромным экспортом стала причиной того, что цены на сельхозпродукцию сильно упали. В результате фермеры "по всему миру" сильно страдают. Издание даже приводит слова Кейтлин Уэлш, директор Программы глобальной продовольственной и водной безопасности в Центре стратегических и международных исследований.

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"Это абсолютно верно, что Россия использует свой экспорт продовольствия, особенно экспорт пшеницы, как форму мягкой силы".

Погрузка пшеницы на судно. Фото:  © Константин Михальчевский/РИА Новости

Как говорится в публикации, из-за очень благоприятной погоды Россия за последние два года собрала рекордные объемы урожая пшеницы и продала её на мировом рынке по низкой цене. В результате цены на зерно снизились до того уровня, который существовал до февраля 2022 года. А этот ценовой уровень является нерентабельным для фермеров в таких странах, как Польша. Из-за падения цен на зерновые польские фермеры заблокировали польско-украинскую границу, обвинив своих восточных соседей в том, что именно из-за их продукции польский урожай стал нерентабельным.

В прошлом году официальная Варшава запретила импорт зерна с Украины. Как считает Politico, такой шаг стал ответом на "перенасыщение" поставок зерна, последовавшим за началом Специальной военной операции. После выхода России из зерновой сделки Киеву удалось создать альтернативный маршрут для экспорта своего зерна морем, сняв значительную нагрузку с сухопутных маршрутов через территорию Евросоюза.

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Отмечено, что протесты фермеров поставили под угрозу хрупкое коалиционное правительство Польши, вынудив премьера Дональда Туска перейти "в наступление", чтобы убедить власти других стран Евросоюза о необходимости ввода ограничений на импорт украинского зерна. Совсем недавно Туску удалось заручится поддержкой со стороны президента Франции Макрона. Последний тоже испытывает давление со стороны аграриев.

Politico сообщает, что несмотря на то, что всё внимание сейчас приковано к украинской сельхозпродукции, некоторые страны Евросоюза продолжают покупать дешёвое зерно у России. Испания, Италия и Франция остаются постоянным покупателями российского зерна.

Поэтому Польша, Литва, Латвия и другие восточные государства ЕС требуют от Еврокомиссии ввести тарифы на импорт зерна из России, чтобы фактически удвоить его стоимость и "подавить" спрос.

Однако многие аналитики считают такой шаг скорее отвлекающим манёвром, а не реальным решением сложной экономической ситуации, в которой оказались фермеры Европы. Это если учесть относительно низкую долю рынка Евросоюза, приходящуюся на импорт.

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Politico ссылается на аналитиков, которые заявляют, что Евросоюз должен помочь Украине экспортировать её сельхозпродукцию, чтобы предотвратить глобальное доминирование России на продовольственных рынках. Особенно в бедных странах.

Отмечается, что на фоне политической нестабильности в Евросоюзе России удалось перенаправить экспорт пшеницы в те регионы мира, где она сохранила геополитическое влияние. За последний год Москва бесплатно отправила в страны Африки и Азии сотни тысяч тонн зерна, тем самым сохраняя расположение правительств стран этих регионов. Кроме того, Россия подписала выгодные соглашения с Бразилией, Мексикой и другими странами Латинской Америки, чьи собственные урожаи были уничтожены непогодой.

Как считает Politico, Россия играет "не по правилам" на зерновом рынке. А фактически западное издание признаёт, что Россия побеждает в глобальной "зерновой войне".

P.S. Западное издание традиционно обвиняет во всех европейских бедах Россию. Хотя в сложившейся ситуации виноваты как раз сами страны Евросоюза. Но это другое... В общем, всё в рамках традиционной западной политики. Что касается того, что Россия якобы не придерживается правил, то и здесь издание перевернуло всё с ног на голову. Россия как раз поступает правильно, помогая бедным странам. А если говорить о торговле зерном по низким ценам, то зачем их задирать, если урожай оказался хорошим? И ещё немного про "правила". Была зерновая сделка, в которой Россия принимала активное участие, в полной мере выполнив свои обязательства. Зато коллективный Запад не выполнил ни одного своего обещания. Российские банки, обслуживающие сельскохозяйственный сектор, не были переподключены к системе SWIFT; российские удобрения не были выведены из под санкций; активы, связанные с сельским хозяйством, не были разблокированы; вопрос с обеспечением логистики поставок продовольствия и страховками не был решён; экспортный аммиакопровод не был запущен.

И кто играет не по правилам? Вопрос риторический.

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Теги

россия политика экономика евросоюз европа геополитика зерно сельское хозяйство протесты фермеров
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