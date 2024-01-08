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О плавающем танке ПТ-76 или за что его назвали "катером с пушкой"

В свое время советские конструкторы спроектировали по истине уникальный танк, который долгие годы оставался в строю
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Танк ПТ-76 форсирует водную преграду. Фото: Виктор Великжанин / ТАСС

Необходимость в плавающем танке в нашей армии осознали еще в далекие 30-е годы XX столетия. Достаточно сказать, что в Великую Отечественную войну Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) вступила, имея на вооружении не только внушительный танковый парк, но и самый большой в мире парк именно плавающих танков.

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Но все это были легкие и слабо вооруженные машины: Т-40, Т-37А и Т-38. Причем самым современным являлся Т-40, на замену которому затем был принят на вооружение танк Т-60, а позже и Т-70. Надо отметить, Т-37А и Т-38 хоть и были плавающими, но десант перевозить не могли. Так как являлись весьма сомнительными плавсредствами. Из плавающих танков начального Великой периода войны лишь Т-40 мог перевезти на плаву пару стрелков-десантников.

В принципе, пока Красная Армия отступала, особой нужды в плавающих танках не было. Да и имеющиеся плавающие танки почти все были потеряны в ожесточенных оборонительных боях. Но все изменилось после того, что как Красная Армия вышла к границам Европы. Наступающим подразделениям приходилось форсировать очень много водных преград: европейские реки и озера, лиманы. Вот тут остро почувствовалась нехватка амфибийных средств, способных не только доставить десант на противоположный берег, но и поддержать его огнем артиллерийских орудий.

В общем, опыт Великой Отечественной войны не пропал даром. Так как после окончания боевых действий отечественные конструкторы получили от военных задачу на проектирование нового плавающего танка. Предполагаемым театром военных действий для нового танка виделась всё та же территория Европы с её разветвленной сетью водоёмов. Наступать мы собирались, об отступлении тогда и не думали. К танковому броску через территорию Европы и форсированию пролива Ла-Манш готовились.

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Первоначально пожелания военных немного ошеломили конструкторов, так как в задании значилось, что танк должен быть легким и плавающим, но при этом должен был быть вооружен 76-миллиметровой пушкой. Какая может быть "легкость" при наличии такого вооружения? Как оказалось, может, если сильно захотеть!  Да, ко всему прочему, танк еще должен был иметь способность перевозить на плаву десант из "всего" 20 стрелков. Как видим, пожелания те еще.

Но, мы все русские люди. Родина приказала, а конструкторы исполнили. Материализовали пожелания военных в металле, и в августе 1951 года на вооружение танковых частей Советской армии начал поступать новый танк ПТ-76. Кстати, ПТ-76 так и расшифровывается – плавающий танк, вооруженный пушкой калибра 76 миллиметров.

Танк получил противопульное бронирование. Толщина стальной брони варьировалась от 6 до 15 мм в лобовой проекции. Вооружение состояло из 76-мм нарезной пушки и спаренного с ней 7,62-мм пулемёта. И вся эта конструкция имела массу всего в четырнадцать с половиной тонн. Тут надо отметить, что конструкторы, для того, чтобы снизить массу танка и увеличить запас плавучести, пошли на необычный шаг. Опорные катки танка сделали пустотелыми.

Плавающие танки морской пехоты ВМФ СССР. Фото из открытых источников

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Скорость хода танка по шоссе достигала 44 км/ч, скорость хода на плаву – 10 км/ч. Последний показатель выглядит совсем неплохо. Кстати, такая скорость была достигнута за счёт использования водомётного движителя, создававшего реактивную струю позади танка. И что немаловажно, при движении по воде, имея полную заправку топливом, танк ПТ-76 мог проплыть по воде целых 60 километров. Так что все шансы переплыть Ла-Манш, имеющий в самой узкой части ширину всего 32 километра, у него был. В Советской армии танк называли "катер с пушкой". Так танк ПТ-76 прозвали за мореходные качества. Второе название – "поплавок".

Кстати, в Советской Армии в танковых учебках (учебных танковых частях), где готовили командиров танков и операторов-наводчиков, командиры частенько задавали вновь прибывшему пополнению такой вопрос: "Почему корабль плавает?" Большинство курсантов начинали рассказывать про закон Архимеда. Ответивших правильно на вопрос отправляли для подготовки на должности командиров танка ПТ-76. Правильный ответ звучит так: "По воде!"

Танк выпускался полтора десятка лет и за это время неоднократно модернизировался. Танками ПТ-76 вооружались батальоны плавающих танков в составе танковых и мотострелковых дивизий. Чуть позже плавающие танки начали передавать в отдельные разведывательные батальоны дивизий. Каждый такой батальон имел порядка двух десятков танков ПТ-76. На тот момент у генералов сработал стереотип: легкий – значит годен для разведки.

Стоит отметить, войсковым разведчикам танк ПТ-76 не совсем понравился. Как боевая машина для ведения разведки он представлял собой весьма сомнительное изделие. Главная претензия – габариты танка. Ну, о какой разведке можно говорить, если танк при его высоте в 2,2 метра можно увидеть за версту. Ко всему прочему, оставляли желать лучшего скоростные характеристики бронированной машины. Разведка, как известно, должна быть во главе наступления. А с танком ПТ-76 это было невозможно, поскольку даже на марше он отставал от основных боевых танков!

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В целом, танк ПТ-76 не пришелся "ко двору". Ядерная война с последующим танковым броском за Ла-Манш отложилась на неопределенный срок, разведчики от танка "воротили нос", мотострелковые части начали получать на вооружение БМП-1. В итоге, значительную часть ПТ-76 передали третьим странам, где эти танки повоевали, что называется, "от души". Особенно во Вьетнаме.

Уничтоженный танк ПТ-76 вьетнамской армии. Фото: US Army / wikimedia.org

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Тем не менее, некоторая часть танков ПТ-76 продолжала оставаться на вооружении Советской, а затем и Российской армий аж до 2004 года. Часть таких танков имелась даже на вооружении Внутренних войск Российской Федерации.

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Теги

армия оружие танки история военный ссср бронетехника пт-76
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