Борт Air Force One. Фото из открытых источниковСоединённые Штаты Америки традиционно являются заклятым недругом России. Поэтому что у них там и как происходит большинству соотечественников должно быть безразлично. Но интересно ведь, правда?

Air Force One – дословно Военно-воздушные силы №1 или борт номер один. Такой позывной имеет самолёт американского президента, на котором он совершает длительные вояжи. Обычно это специально оборудованный огромный Boeing 747.

реклама





Президент США Джо Байден выходит из своего Air Force One. Фото из открытых источниковЕсть ещё самолёт поменьше – Boeing C-32. Это военный вариант самолёта Boeing 757. Второй борт применяется для локальных перелётов либо в том случае, если аэропорт не может принять огромный "семьсот сорок седьмой". В том случае, когда на борту C-32 находится президент США, в настоящее время это известный своим нестандартным поведением пожилой человек, то ему присваивается позывной Air Force One. Но в данном случае речь именно о большом самолёте. Ниже представлены несколько интересных фактов о самолёте президента США Air Force One.

Air Force One в полёте. Фото: ВВС СШАМаксимальная скорость полёта самолёта составляет 950 км/ч, а максимальная высота полёта – 13700 метров. Это достаточно много для такого крупного лайнера. Удивительно, но Air Force One летает быстрее и выше большинства коммерческих авиалайнеров.

Самолёт американского президента оснащён системой дозаправки в воздухе. Такая опция предусмотрена для того, чтобы экипаж не заходил на посадку в то время, когда на земле не обеспечена безопасность президента США. Как говорят сами американцы, при необходимости президентский борт может летать "вечно" или до тех пор, пока не случится серьёзная техническая неисправность.

реклама





На борту Air Force One есть два ресторана. Конечно, это не полноценные рестораны в привычном понимании. Это две огромные полностью оборудованные кухни, которые обеспечивают питанием самого президента, его команду, президентскую семью, экипаж самолёта и сопровождающих хозяина Белого дома лиц.

Кухня на борту Air Force One. Фото: VCG/VCG via Getty ImagesПрезидент и его сопровождение всегда могут съесть всё, что пожелают, поскольку кухни заполнены продуктами. Обе кухни могут обеспечить питанием до ста человек. Работают там лучшие повара.

На борту Air Force One установлено огромное количество телефонов. Всего их 85 единиц. Зачем так много? Американцы утверждают, что Air Force One является самым безопасным местом, где президент может спокойно проводить телефонные разговоры. На борту самолёта безопаснее чем в Белом Доме.

Билл Клинтон разговаривает по телефону на борту своего Air Force One. Фото: Ira Wyman / Sygma via Getty ImagesТелефоны разные. Телефонные аппараты Executive имеют на задней панели специальные индикаторы. Если индикатор горит красным цветом, то телефонная линия становится не безопасной от прослушивания. Помимо таких специальных телефонных аппаратов имеются ещё десятки "трубок" попроще. Они предназначены для связи с прессой и прочим персоналом.

реклама





Современная ливрея (наружная окраска) Air Force One была принята ещё при президенте Джоне Кеннеди и связана с его пристрастием к голубому цвету.

Air Force One оснащён специальными фотокамерами. Такое оборудование имеет разведывательное назначение. Впервые такие камеры появились в 1959 году на самолётах президента Эйзенхауэра. Размещались они в нишах шасси. Уже тогда камеры имели настолько большое разрешение, что могли фиксировать номерные знаки других самолётов. Причина такого решения? Просто шла холодная война. На сегодняшний день, как принято считать, фотокамеры способные снимать земную поверхность, расположены в других частях нижней части фюзеляжа президентского борта.

Президент США Барак Обама и президент Франции Франсуа Олланд на борту Air Force One, 2014 год. Фото: wikipedia.orgAir Force One напоминает летающий пятизвёздочный отель и идеально приспособлен для отдыха президента США, его семьи и ближнего окружения. Даже у сопровождающих президента журналистов и прочего персонала есть отдельные каюты в хвостовой части самолёта.

Схема салона Air Force OneВнутри Air Force One напоминает трёхэтажный жилой дом. Суммарная площадь всех помещений составляет 371 квадратный метр! В распоряжении президента большой рабочий кабинет, собственная ванная комната и огромный по самолётным меркам конференц-зал. Особо важные гости, находящиеся на борту, получают собственные апартаменты, не уступающие лучшим гостиничным номерам.

реклама





Ещё одна схема салона Air Force One. Изображение из открытых источниковЧисто технически Air Force One может взять на борт несколько сотен человек. Но реально берёт не более 70. Это связано с наличием обычных самолётных пассажирских кресел, оборудованных ремнями. Конечно, при желании в жилых отсеках можно разместить гораздо больше людей. Но будет ли полёт безопасным? Центральная часть салона самолёта отведена для президента США и членов его семьи.

Один час полёта Air Force One обходится государственной казне очень дорого. Стоимость лётного часа президентского борта составляет около 206 тысяч долларов США. Для сравнения, обычные лётный час рядового борта какой-нибудь частной авиакомпании обходится только в 20 тысяч долларов.

Интересно, в то время когда Дональд Трамп был президентом, его "дорожные" расходы в первый месяц руководства Штатами превысили 10 миллионов долларов. Однако необходимо понимать, что эти деньги были потрачены не только на самого главу государства, но и на перевозку многочисленных сопровождающих лиц.

Air Force One устойчив к ядерному оружию. Ровно настолько, насколько к нему устойчив Овальный кабинет в Белом доме. Находясь на земле или в воздухе, самолёт может выдержать последствия ядерного взрыва.

Посадка Air Force One. Фото из открытых источниковПеред приземлением Air Force One в аэропорту назначения, воздушное пространство вокруг аэропорта закрывается для других самолётов. Происходит это за час до посадки президентского борта. После заруливания самолёта на стоянку персонал аэропорта не бежит к нему с намерением "помочь". Самолёт и его персонал полностью автономны. Все мероприятия по обеспечению выхода президента и пересадки его в бронированный лимузин выполняют специально обученные люди, прибывшие на борту самолёта.

Борт Air Force One оснащён собственным компактным многофункциональным госпиталем с дежурными врачами и прочим медперсоналом. На борту президенту и его окружению могут оказать абсолютно любую медицинскую помощь.

Помимо транспортных задач Air Force One выполняет ещё функции воздушного командного пункта. Он оснащен самыми высокотехнологичными средствами спутниковой связи и защиты.

Барак Обама на борту своего президентского самолёта, 2013 год. Фото: commons.wikimedia.orgAir Force One является не единственным самолётом, на котором перемещается президент США. Во время перелётов за основным президентским бортом на некотором удалении следует похожий самолёт под обозначением Boeing E-4B, прозванный "Самолётом судного дня". Это специально переоборудованный Boeing 747. Он является командным пунктом американского президента на случай ядерной войны. Кроме того, некоторые источники говорят, что ещё одной задачей E-4B является защита основного президентского борта. Только не разглашается, как это происходит.

Существует два борта Air Force One. Поговаривают, что они всегда летают вместе. Но только один из них является "реальным", то есть на его борту находится президент. Но никто не посторонний не знает, в каком именно. А второй самолёт выполняет роль обманки.

Air Force One заявлен как "летающая крепость", способная обеспечить безопасность президента США и его окружения. Иллюминаторы самолёта являются бронированными и устойчивы к пулям стрелкового оружия и взрывам. Кроме того, самолёт оборудован тепловыми ловушками, которые отстреливаются, чтобы сбить с толку приближающиеся ракеты противника.

Тот самый трап. И он там не один. Фото: JEWEL SAMAD / AFP / Getty ImagesСамолёт оборудован собственным выдвижным трапом (во избежание провокаций и актов саботажа в аэропорту). Люк с трапом можно открыть только изнутри самолёта.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Air Force One имеет в своих салонах два десятка телевизоров. Зачем так много? Объясняется это тем, что глава государства и его окружение постоянно должны знать, что происходит во всех уголках мира.