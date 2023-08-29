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Истребитель F-35A в полёте. Фото: USAF

Свой первый полёт многофункциональный малозаметный истребитель пятого поколения F-35, построенный по программе Joint Strike Fighter, совершил в далёком 2006 году. В 2016 году машина была принята на вооружение ВВС США. В настоящий момент самолет поставляется не только американским армии и флоту, но и вооруженным силам стран-союзниц США. В рамках программы построено уже более 960 машин данного типа в трех модификациях.

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Лоббисты американского военно-промышленного комплекса и многие чиновники Пентагона заверяют, что это самый совершенный и самый современный боевой самолёт в мире. И что аналогов ему в мире нет. Такие заверения пусть останутся на совести этих лиц. Все дело в том, что за годы серийного производства истребитель F-35 так и не избавился от целого ряда "детских болезней". Машина имеет огромное количество недостатков и недоработок (таковых насчитывается более 800). Многие из них существенные и сказываются на боеготовности истребителей данного типа. Особенно много проблем военным доставляет компьютерная составляющая данного боевого комплекса. Тот самый искусственный интеллект.

Был даже случай, когда бортовой компьютер "накосячил" так, что истребитель F-35 потерпел крушение. Об этом сообщило профильное издание Bulgarian Military.

Указанный инцидент произошёл в 19 октября 2020 года. Шестерка истребителей F-35A c авиабазы ВВС Хилл (штат Юта) совершала учебно-тренировочный вылет. Выполнение большей части полётного задания прошло штатно, без нареканий. По мере приближения к аэродрому один из самолётов группы выполнял задачу по разведке погоды. Его пилот должен был оценить метеорологические условия при заходе на посадку. Информация о разведчике погоды была передана всем экипажам группы... Однако была не учтена важная деталь. Во время полёта активно применялись "протоколы борьбы с вихревыми следами", т.е. с турбулентностью.

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Согласно выводам, сделанным комиссией, на основании преобладающих метеорологических условий американские летчики должны были сделать выводы о "применимости процедур борьбы с вихрями". Но посадка производилась по традиционным методикам.

Самолет, который потерпел крушение, находился на дистанции всего 1200 метров от идущего впереди F-35. Последний находился в процессе снижения. В то же время рекомендованная дистанция при заходе на посадку составляет 2700 метров. Такие рекомендации выработаны для того, чтобы следующий самолёт не попал в турбулентные вихри от предыдущего. Именно нарушение рекомендации и послужило предпосылкой к авиационному происшествию.

При заходе на посадку разбившийся F-35 летел в турбулентном воздухе всего три секунды! Отмечено, что перед этим самолёт уже "доблестно" прошёл аналогичный участок турбулентных воздушных масс и вышел из них невредимым. В последнем случае вихри создали сложную ситуацию. Левый многофункциональны датчик истребителя, который должен определять свойства воздушного потока, отказал. Одновременно с этим состояние аналогичного правого датчика колебалось между нормальным режимом работы и режимом отказа!

F-35 оснащен знаменитой системой электродистанционного управления (FBW). Эта система представляет собой чудо высоких технологий, в которой управляющие сигналы пилота передаются на сложный бортовой компьютер. После этого компьютер тщательно обрабатывает эти входные данные и впоследствии отправляет необходимые команды на поверхности управления самолетом.

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В сложившихся обстоятельствах в программном обеспечении истребителя, отвечающем за обработку показаний датчиков, возникли серьезные сбои. В результате бортовой компьютер выдал ошибочные команды на поверхности управления самолёта. Фактически после этого F-35 уже не находился под прямым управлением лётчика.

Лётчик-испытатель, наблюдавший за посадкой группы F-35 c земли, в своём отчете сообщил следующее:

"Поверхности управления самолетом демонстрировали значительные движения. Сюда входили стабилизаторы, полки задней кромки крыла и рули направления, все из которых колебались с необычной скоростью, вероятно, на максимальных скоростях."

Также этот лётчик сообщил, что F-35 резко вошёл в скольжение (боковое движение), отклонившись от траектории на 35-40 градусов. Такое поведение машины является резким отклонением от стандартных условий полёта. Вследствие этого истребитель практически неуправляемым. Обычно угол бокового скольжения составляет не более 8 градусов. Затем самолет резко отклонился влево...

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Во время всех этих событий пилот тщетно пытался восстановить контроль над своей машиной. Несмотря на все усилия ситуация только ухудшилась. Через девять секунд после попадания в турбулентный поток воздуха летчик был вынужден покинуть самолёт. Катапультирование произошло на высоте около 60 метров и со значительным креном влево. Лётчик получил лёгкие травмы и в тот же день был выписан из лечебного учреждения.

Комиссия по расследованию установила ЧП, что авария была вызвана неисправностью в системе управления самолетом. Из-за этой неисправности самолет отклонился от управления пилотом непосредственно перед приземлением, что сделало невозможным исправить ситуацию в оставшееся время. В общем, виноват компьютер!