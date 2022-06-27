Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Даунклокинг Ryzen 5 2600 - пытаемся выбить ровно 5000 очков в Cinebench R23

Пытаемся выбить красивое число в бенчмарке без разгона процессора. Странные эксперименты с множителем на недорогой платформе от AMD
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3050 уже за 31 тр - смотри
3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3080 дешевле 100 тр - скидка 20%
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Перед началом статьи я должен обозначить, что все написанное далее не содержит никакой полезной информации. И конечно, всеми манипуляциями в Биосе вы занимаетесь на свой страх и риск. Это все лишь эксперимент, который был интересен лично мне. К оверклокингу данные действия отношения не имеют практически никакого, но надеюсь вам будет интересно почитать про то, что у меня вышло.

Думаю, на этом сайте все прекрасно понимают, что для качественного разгона процессора нужно соблюсти довольно много условий. Удачный процессор, хорошая оверклокерская материнская плата с мощной системой питания, мощный БП, хорошее охлаждение, способное отвести много тепла от процессора. А самое главное - прямые руки и багаж знаний, необходимых для разгона процессора до впечатляющих значений. 

анонсы и реклама
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
Новая топовая 48Gb Nvidia
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
Лютая RTX 3090 за копейки - смотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
RTX 3050 за 25тр в Регарде
3070Ti MSI подешевела на порядок
3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Так что же делать тем пользователям, которые хотят почувствовать хотя бы немного оверклокерского азарта, но не обладают многими из вышеперечисленных пунктов, или вообще никакими. Ведь просто запускать бенчмарки на стоковом процессоре абсолютно неинтересно, разве что с утилитарной целью - выяснить производительность своего камня. Бытовой разгон для тех процессоров, для которых он доступен - это уже более интересное занятие, но тут хотя бы должны соблюдаться некоторые из перечисленных условий, иначе риск спалить дорогую сердцу железку очень велик. Особенно, если этим занимается неопытный пользователь, который даже при наличии всего необходимого железа либо не добьется хорошего результата, либо спалит ПК в попытке выжать больше. 

Так вот, к чему это я все? Не обладая ни прямыми руками, ни хорошей материнской платой, я все же попытался достичь интересных результатов в бенчмарке Cinebench R23, а именно 5000 очков в многопоточном тесте. Зная повторяемость результатов в этом тесте я заранее обозначил себе границы успеха. Это 5000 +- 50 очков. То есть все, что попало в пределы от 4950 до 5050 считалось приемлемым результатом. Владельцы Ryzen 2600, запускавшие этот бенчмарк у себя наверное удивятся, ведь это значительно меньше, чем может выдать даже стоковый процессор. Но в этом и кроется моя задумка. Мне не придется гнать процессор, а соответственно железо, с которым это можно провернуть может быть самым унылым из того, что вообще поддерживает этот процессор. Итак, самое время познакомиться с тестовым конфигом.

реклама

Процессор: AMD Ryzen 5 2600

Материнская плата: Gigabyte B450M S2H

Система охлаждения: Deepcool Gammax 300

Память: 16 Gb DDR4 Kingston HyperX Fury в разгоне до 3200 МГц

реклама

Блок питания: Cougar GEX650

Остальные комплектующие перечислять не имеет смысла, ибо они не окажут на тест никакого влияния. Даже частота оперативной памяти в Cinebench почти ни на что не влияет, так что мы увидим именно вычислительную производительность процессора. Резюмируя, мы имеем очень бюджетную материнскую плату не на топовом чипсете и со слабой VRM, бюджетное башенное охлаждение с тремя тепловыми трубками, которое, впрочем, спокойно справляется с не очень горячим шестиядерным процессором, память на не самой высокой частоте и нормальный блок питания, который спокойно справляется со сборкой.

Для хорошего разгона нам бы потребовалась материнская плата совершенно другого уровня, а также значительно более мощное охлаждение процессора, но для наших целей все это не имеет никакого значения. Главное что это AMD, а значит, что даже на самой бюджетной материнской плате мы можем управлять всеми опциями разгона. Сразу скажу, что напряжение мы не будем менять в принципе, кроме последнего теста, потому что большого смысла в этом нет и оно будет оставаться на Авто. На производительность это влиять не будет, а нагрева как такового мы не получим. 

Для начала нам нужно узнать что может AMD Ryzen 5 2600 в абсолютном стоке со включенным авторазгоном и всеми энергосберегающими функциями. Ничего не трогаем ни в Биосе, ни где-нибудь еще. Просто запускаем бенчмарк.

реклама

Попробовав пару раз я получил такое красивое число, и решил на этом остановиться, приняв этот результат за базовый. От него и будем плясать. И такой результат навел меня на мысль о том, что мы можем обойтись обычным отключением ядер через msconfig, даже не заходя в Биос. И я попробовал.

Было 12 потоков, стало 8. Вот что мы видим в диспетчере задач после перезагрузки.

Запускаем Cinebench R23:

И результат оказался довольно близким к искомым 5000, и подразогнав немного ядра процессора я бы вполне добился приемлемого результата, но я условился для себя процессор не разгонять, так что попробуем другие варианты.

Возвращаем все как было:

Ну а теперь наконец идем в Биос.

Заходим в расширенные настройки частот. Выставляем множитель процессора 30.

Заходим в расширенные настройки ядра ЦП.

Мы отключаем здесь Core Performance Boost и Global C-state Control чтобы частота процессора всегда была постоянной и не бустилась или сбрасывалась сама. Если этого не сделать, то независимо от выставленной базовой частоты во время бенчмарка процессор будет работать на частоте буста.

Жмем F10 и грузимся.

Как мы видим частота 3 ГГц и она постоянна, значит можем запускать Cinebench.

Результат выше нужных нам 5000, придется снова сбрасывать частоту. Сначала сбросим ее сразу на 500 МГц до 2,5 ГГц.

Снова F10 и грузимся в Windows.

Мы опустились ниже заданной планки, придется повышать частоту. Хотя у меня было подозрение, что тест прошел не совсем корректно и результат слишком низкий для такой частоты. Позже это подозрение косвенно подтвердилось другими тестами, но именно на этой частоте я не делал тест еще раз. Снова идем в Биос и выставляем что-то между 3 ГГц и 2,5 ГГц. Я выбрал частоту 2,65 ГГц.

Теперь результат выше необходимого, небольшое повышение частоты дало серьезный прирост в баллах, а значит тест на 2,5 ГГц действительно был не совсем корректный. Теперь попробуем взять среднее значение между двумя последними прогонами. Это 2,575 ГГц.

Наконец мы получаем приемлемый результат в границах, которые обозначили в начале. Но наш результат практически равен верхней допустимой границе. Пожалуй нужно сделать еще одно изменение частоты, чтобы ближе подобраться к заветным 5000. Снизим частоту всего на 25 МГц.

Теперь, мы хоть и ниже 5000 очков, но значительно ближе к ним. Думаю, что на этом можно остановиться. Можно было конечно дальше крутить значения системной шины, но я решил, что с меня хватит. Приемлемый результат был получен дважды. Самое забавное, что единственное красивое число мы получили рандомно в самом начале на стоковой системе - 6666. То есть все эти выставления множителя не привели к желаемому результату. Имеет ли все что я делал хоть какой-то смысл? Сомневаюсь. Но все таки это был интересный опыт. А теперь о том единственном исключении, о котором я сказал в начале статьи. После всех этих манипуляций я решил вспомнить результаты моего Райзена в небольшом разгоне, на котором я сидел несколько месяцев. По памяти воспроизведя значения вольтажа я выставил множитель 39 и получил частоту процессора в 3,9 ГГц. И вот какие результаты я получил в Cinebench R23 на этот раз.

Это далеко не максимальный разгон, и даже на моей материнке можно добиться больших результатов, но он стабилен и позволяет не задирать вольтаж на процессоре. А для того чтобы зона VRM прогревалась немного меньше я даже когда-то сделал обдув радиатора VRM двумя 40 мм вентиляторами.

Выглядит смешно или страшно, но работает. Но вообще я не рекомендую сильно гнать процессор на таких материнских платах как у меня, а если производительности вам достаточно, то лучше вообще сделать андервольт и сидеть с меньшими температурами. В этой процедуре будет гораздо больше смысла чем в даунклокинге, который может быть применим только при сильном снижении напряжения.

Естественно, я не рекомендую делать так, как я делал в этой статье, но если вам станет скучно и захочется экспериментов, то такой вариант возможен. Это безопасно для ваших комплектующих, если не трогать вольтаж. Кто знает, вдруг вам повезет и вы выбьете какое-то красивое число в одном из бенчмарков и у вас будет скриншот на память. И спасибо AMD, которые дают возможность заниматься такими экспериментами с любыми, даже самыми дешевыми процессорами. Надеюсь, что компания Intel тоже когда-нибудь вернет разгон по множителю в свои недорогие процессоры и на бюджетных материнских платах. Раз уж они пошли на увеличение числа ядер и вернули под крышку припой, то все возможно. Тогда у нас будет возможность максимально настраивать систему под себя, независимо от платформы. Эх, мечты.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd ryzen 5 am4 бенчмарк процессор amd ryzen cinebench r23 cpu benchmark даунклокинг downclock cpu ryzen 2600
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: история Super HEDT
42
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
9
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
3
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
24
Главные игры июня 2022 года
35
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
7
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
11
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
73

Интересные материалы

Ретроклокинг: история Super HEDT
21 июня 2022 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиасты скальпировали Core i9 12900K и заменили припой на жидкий металл
24
Крупнейшая майнинговая компания в РФ договорилась с Газпромом о получении дешёвого электричества
9
Падение биткоина привело многие майнинговые фирмы к банкротству, а самих майнеров – к разорению
49
По новым правилам Тинькофф ютубер получил 12 тыс. рублей и тут же потерял всю сумму из-за комиссий
39
Покупка игровой видеокарты в магазинах РФ по рекомендованной цене снова стала реальностью
29
Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
52
3060Ti и 3070Ti сильно подешевели и стали победителями в цене за FPS
12
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – Radeon RX 6800 подешевела на 50% за 2 месяца
7
Майнинг Эфира на видеокартах становится убыточным – GeForce RTX 3080 Ti окупается за 47 месяцев
28
Китай спустил на воду уже третий по счету авианосец
77
В ночь на 27 июня в России произошел дефолт, по мнению агентства Bloomberg
82
Попытка не пытка: удастся ли избежать суперфлагману Xiaomi 12 Ultra старых проблем
7
Цены на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным на фоне падения курса Эфира
34
Sabrent представила накопитель на 8 SSD PCIe 4.0 x16 со скоростью чтения до 28 000 Mb/s
17
27 июня в отношение России впервые за 100 лет объявлен дефолт – Bloomberg
53
Цены на видеокарты в РФ сильно упали – GeForce RTX 3080 Ti впервые стоит дешевле 100 000р
1
Свежая версия Rufus позволяет установить Windows 11 22H2 без регистрации аккаунта Microsoft
20
Для преодоления дефицита чипов нужно вложить в отрасль триллионы долларов – GlobalFoundries
17
Пиратскому экшену Skull & Bones от Ubisoft присвоили возрастной рейтинг — похоже, релиз маячит на горизонте
2
СМИ: иностранные сервисы для знакомств потеряли половину клиентов в РФ
9

Популярные статьи

Собираем мощный ПК на платформe Intel за разумные деньги. Часть 5
89
M.2 NVMe SSD Kingston NV1 500Gb - мини-обзор народного и доступного накопителя
66
10 полезных советов по выбору и использованию термопасты
37
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 6
26
"Восточный фронт: Крах Анненербе": ушедшая эпоха
49
Переходники USB-C/3.5mm Jack и дешевые наушники с Aliexpress
32
О планете Пандора: История создания, особенности, флора и фауна
5
Обзор Hotwav T5 Pro - ультрабюджетный защищённый смартфон с ёмким аккумулятором на 7500 мА·ч
3
Даунклокинг Ryzen 5 2600 - пытаемся выбить ровно 5000 очков в Cinebench R23
+

Сейчас обсуждают

Aztartez
16:49
Уже 57.75
Проблемы Cyberpunk 2077 могли быть связаны с халатностью сторонней студии, тестировавшей игру
Infinity78
16:49
ога, только вот результат работы, как у нашего министерства экономического развития. министерство есть, а развития нет, дедок)
В ночь на 27 июня в России произошел дефолт, по мнению агентства Bloomberg
Infinity78
16:48
она всегда была, только краха нет. а вот если вывести общую валюту - то будет карнавал. Общего знаменателя то не будет.
В ночь на 27 июня в России произошел дефолт, по мнению агентства Bloomberg
Infinity78
16:47
там просто перехватывают управление бензокалонками
В ночь на 27 июня в России произошел дефолт, по мнению агентства Bloomberg
Infinity78
16:46
уделал блин)
В ночь на 27 июня в России произошел дефолт, по мнению агентства Bloomberg
Infinity78
16:45
ну нагрев в большинстве регионов РФ полезен) а в реальной работе я разницы не увидел. Самое смешное, что ноут на обычном ssd грузит 11 винду быстрее, чем комп на nvme) Хотя комп гораздо мощнее.
M.2 NVMe SSD Kingston NV1 500Gb - мини-обзор народного и доступного накопителя
Dr Game
16:45
Играл в team fortress 2 после обновы, первая катка и список игроков sniper bot, sniper bot (1), sniper bot (2), sniper bot (3), sniper bot (4) и ещё пару ботов на снайперах, но с нормальными никнеймам...
Valve на фоне недовольства пользователей всё же выпустила первое за долгое время обновление Team Fortress 2
Евгений Самара
16:44
А разве за покупку видеокарты покупателю не доплачивают ещё?
Учёные: Искусственный фотосинтез позволит эффективно выращивать растения в условиях полной темноты
VRoman
16:43
Я хочу найти где они будут выкладывать всё это железо пачками по десять штук за пол цены авито.
Падение биткоина привело многие майнинговые фирмы к банкротству, а самих майнеров – к разорению
Зю
16:43
Жители Польши выстраиваются в очереди за хворостом, сообщают польские СМИ. Несмотря на лето, в июне поляков, желающих купить хворост, уже больше, чем за весь прошлый год, и всё - из-за роста цен на э...
Датчане работают над заменой бензина человеческой мочой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем