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Перед началом статьи я должен обозначить, что все написанное далее не содержит никакой полезной информации. И конечно, всеми манипуляциями в Биосе вы занимаетесь на свой страх и риск. Это все лишь эксперимент, который был интересен лично мне. К оверклокингу данные действия отношения не имеют практически никакого, но надеюсь вам будет интересно почитать про то, что у меня вышло.

Думаю, на этом сайте все прекрасно понимают, что для качественного разгона процессора нужно соблюсти довольно много условий. Удачный процессор, хорошая оверклокерская материнская плата с мощной системой питания, мощный БП, хорошее охлаждение, способное отвести много тепла от процессора. А самое главное - прямые руки и багаж знаний, необходимых для разгона процессора до впечатляющих значений.

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Так что же делать тем пользователям, которые хотят почувствовать хотя бы немного оверклокерского азарта, но не обладают многими из вышеперечисленных пунктов, или вообще никакими. Ведь просто запускать бенчмарки на стоковом процессоре абсолютно неинтересно, разве что с утилитарной целью - выяснить производительность своего камня. Бытовой разгон для тех процессоров, для которых он доступен - это уже более интересное занятие, но тут хотя бы должны соблюдаться некоторые из перечисленных условий, иначе риск спалить дорогую сердцу железку очень велик. Особенно, если этим занимается неопытный пользователь, который даже при наличии всего необходимого железа либо не добьется хорошего результата, либо спалит ПК в попытке выжать больше.

Так вот, к чему это я все? Не обладая ни прямыми руками, ни хорошей материнской платой, я все же попытался достичь интересных результатов в бенчмарке Cinebench R23, а именно 5000 очков в многопоточном тесте. Зная повторяемость результатов в этом тесте я заранее обозначил себе границы успеха. Это 5000 +- 50 очков. То есть все, что попало в пределы от 4950 до 5050 считалось приемлемым результатом. Владельцы Ryzen 2600, запускавшие этот бенчмарк у себя наверное удивятся, ведь это значительно меньше, чем может выдать даже стоковый процессор. Но в этом и кроется моя задумка. Мне не придется гнать процессор, а соответственно железо, с которым это можно провернуть может быть самым унылым из того, что вообще поддерживает этот процессор. Итак, самое время познакомиться с тестовым конфигом.

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Процессор: AMD Ryzen 5 2600

Материнская плата: Gigabyte B450M S2H

Система охлаждения: Deepcool Gammax 300

Память: 16 Gb DDR4 Kingston HyperX Fury в разгоне до 3200 МГц

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Блок питания: Cougar GEX650

Остальные комплектующие перечислять не имеет смысла, ибо они не окажут на тест никакого влияния. Даже частота оперативной памяти в Cinebench почти ни на что не влияет, так что мы увидим именно вычислительную производительность процессора. Резюмируя, мы имеем очень бюджетную материнскую плату не на топовом чипсете и со слабой VRM, бюджетное башенное охлаждение с тремя тепловыми трубками, которое, впрочем, спокойно справляется с не очень горячим шестиядерным процессором, память на не самой высокой частоте и нормальный блок питания, который спокойно справляется со сборкой.

Для хорошего разгона нам бы потребовалась материнская плата совершенно другого уровня, а также значительно более мощное охлаждение процессора, но для наших целей все это не имеет никакого значения. Главное что это AMD, а значит, что даже на самой бюджетной материнской плате мы можем управлять всеми опциями разгона. Сразу скажу, что напряжение мы не будем менять в принципе, кроме последнего теста, потому что большого смысла в этом нет и оно будет оставаться на Авто. На производительность это влиять не будет, а нагрева как такового мы не получим.

Для начала нам нужно узнать что может AMD Ryzen 5 2600 в абсолютном стоке со включенным авторазгоном и всеми энергосберегающими функциями. Ничего не трогаем ни в Биосе, ни где-нибудь еще. Просто запускаем бенчмарк.

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Попробовав пару раз я получил такое красивое число, и решил на этом остановиться, приняв этот результат за базовый. От него и будем плясать. И такой результат навел меня на мысль о том, что мы можем обойтись обычным отключением ядер через msconfig, даже не заходя в Биос. И я попробовал.

Было 12 потоков, стало 8. Вот что мы видим в диспетчере задач после перезагрузки.

Запускаем Cinebench R23:

И результат оказался довольно близким к искомым 5000, и подразогнав немного ядра процессора я бы вполне добился приемлемого результата, но я условился для себя процессор не разгонять, так что попробуем другие варианты.

Возвращаем все как было:

Ну а теперь наконец идем в Биос.

Заходим в расширенные настройки частот. Выставляем множитель процессора 30.

Заходим в расширенные настройки ядра ЦП.

Мы отключаем здесь Core Performance Boost и Global C-state Control чтобы частота процессора всегда была постоянной и не бустилась или сбрасывалась сама. Если этого не сделать, то независимо от выставленной базовой частоты во время бенчмарка процессор будет работать на частоте буста.

Жмем F10 и грузимся.

Как мы видим частота 3 ГГц и она постоянна, значит можем запускать Cinebench.

Результат выше нужных нам 5000, придется снова сбрасывать частоту. Сначала сбросим ее сразу на 500 МГц до 2,5 ГГц.

Снова F10 и грузимся в Windows.

Мы опустились ниже заданной планки, придется повышать частоту. Хотя у меня было подозрение, что тест прошел не совсем корректно и результат слишком низкий для такой частоты. Позже это подозрение косвенно подтвердилось другими тестами, но именно на этой частоте я не делал тест еще раз. Снова идем в Биос и выставляем что-то между 3 ГГц и 2,5 ГГц. Я выбрал частоту 2,65 ГГц.

Теперь результат выше необходимого, небольшое повышение частоты дало серьезный прирост в баллах, а значит тест на 2,5 ГГц действительно был не совсем корректный. Теперь попробуем взять среднее значение между двумя последними прогонами. Это 2,575 ГГц.

Наконец мы получаем приемлемый результат в границах, которые обозначили в начале. Но наш результат практически равен верхней допустимой границе. Пожалуй нужно сделать еще одно изменение частоты, чтобы ближе подобраться к заветным 5000. Снизим частоту всего на 25 МГц.

Теперь, мы хоть и ниже 5000 очков, но значительно ближе к ним. Думаю, что на этом можно остановиться. Можно было конечно дальше крутить значения системной шины, но я решил, что с меня хватит. Приемлемый результат был получен дважды. Самое забавное, что единственное красивое число мы получили рандомно в самом начале на стоковой системе - 6666. То есть все эти выставления множителя не привели к желаемому результату. Имеет ли все что я делал хоть какой-то смысл? Сомневаюсь. Но все таки это был интересный опыт. А теперь о том единственном исключении, о котором я сказал в начале статьи. После всех этих манипуляций я решил вспомнить результаты моего Райзена в небольшом разгоне, на котором я сидел несколько месяцев. По памяти воспроизведя значения вольтажа я выставил множитель 39 и получил частоту процессора в 3,9 ГГц. И вот какие результаты я получил в Cinebench R23 на этот раз.

Это далеко не максимальный разгон, и даже на моей материнке можно добиться больших результатов, но он стабилен и позволяет не задирать вольтаж на процессоре. А для того чтобы зона VRM прогревалась немного меньше я даже когда-то сделал обдув радиатора VRM двумя 40 мм вентиляторами.

Выглядит смешно или страшно, но работает. Но вообще я не рекомендую сильно гнать процессор на таких материнских платах как у меня, а если производительности вам достаточно, то лучше вообще сделать андервольт и сидеть с меньшими температурами. В этой процедуре будет гораздо больше смысла чем в даунклокинге, который может быть применим только при сильном снижении напряжения.

Естественно, я не рекомендую делать так, как я делал в этой статье, но если вам станет скучно и захочется экспериментов, то такой вариант возможен. Это безопасно для ваших комплектующих, если не трогать вольтаж. Кто знает, вдруг вам повезет и вы выбьете какое-то красивое число в одном из бенчмарков и у вас будет скриншот на память. И спасибо AMD, которые дают возможность заниматься такими экспериментами с любыми, даже самыми дешевыми процессорами. Надеюсь, что компания Intel тоже когда-нибудь вернет разгон по множителю в свои недорогие процессоры и на бюджетных материнских платах. Раз уж они пошли на увеличение числа ядер и вернули под крышку припой, то все возможно. Тогда у нас будет возможность максимально настраивать систему под себя, независимо от платформы. Эх, мечты.