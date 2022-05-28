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Сравнение MicroSD карт разных поколений - далеко ли шагнул прогресс

Находя у себя старую карту памяти, что мы получим? И пора ли срочно бежать в магазин за новой картой памяти?
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Порывшись в закромах, нашел у себя довольно старую флешку формата MicroSD. Точную дату выхода, естественно, не назову, но самые ранние файлы на ней датированы 2010 годом. Карточка от Transcend объемом в 2 Гб. Мне стало интересно посмотреть на ее скорость хотя бы в синтетике. Для большей наглядности раздобыл еще две карты, которые значительно свежее. Одна это Kingston на 16 Гб, а другая - Qumo на 32 Гб. Сделал по 3 прогона каждой карточки, используя свой ноутбук Lenovo ThinkPad L 380 и программу CrystalDiskMark с размером файла в 512 Мб, чтобы была возможность протестировать маленькую карточку. Сможет ли старенькая карточка, заполненная более чем наполовину чем-то удивить?

Итак, первый прогон: 

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Результаты немного удивили меня. Старая и крохотная Transcend показала скорости последовательного чтения и записи, сравнимые с более новой и значительно большей по объему Kingston, Qumo же ожидаемо вырвался далеко вперед обеих карт. А вот второе мое недоумение заключалось в скорости случайного чтения, которая на карте 2010 года оказалась выше чем у новых карт, и скорости случайной записи этой же карты, которая просто никуда не годится. 

Второй прогон подтвердил результаты первого, разве что немного возросли скорости случайной записи у Kingston и упали они же у Qumo. Старушка Transcend все также дает жару:

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Третий прогон, который призван просто обеспечить повторяемость результатов:

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Итак, все то же самое. Скорости у более новых флешек вернулись к значениям первого прогона. Отдельно нужно уточнить, что все карточки самые бюджетные на свое время, и даже Qumo не подойдет для использования в камерах или видеорегистраторах. 

Для тех, кто вдруг не видел результатов ssd, вот вам результаты sata ssd этого же ноутбука:

Думаю, комментарии излишни. Для ReadyBoost подойдут все флешки, так что если есть компьютер без ssd, то старая двухгиговая флешка - это отличный вариант немного его ускорить. Видно, что скорости действительно стали выше со временем, но главное - это значительно возросший объем накопителей. Сейчас сложно найти применение стареньким картам памяти, разве что в таких же старых устройствах, но то, что они еще могут тягаться по некоторым параметрам с современными картами памяти - это очень неожиданная и хорошая новость.

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сравнение crystaldiskmark карты памяти сравнение видеокарт microsdhc
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