Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Минусы самых дешевых корпусов для ПК - почему лучше взять старый корпус для экономной сборки

Разбираемся в том, какие минусы есть у новых корпусов до 2000 рублей, и почему при сборке бюджетного игрового ПК следует присмотреться к б/у рынку.
+

реклама

Предисловие

В рамках этой статьи, которая является заключительной в цикле статей для новичков, мы рассмотрим тему бюджетных компьютерных корпусов. Разберем, почему покупка нового бюджетного корпуса в магазине не всегда является хорошим выбором.

реклама



Ссылки на прошлые статьи:

1 часть - минусы виртуальных сборок

2 часть - снижаем шум вентиляторов ПК

реклама



3 часть - частые ошибки новичков при сборке ПК

Вступление

При сборке нового ПК пользователи обычно решают проблему корпуса тремя путями. Первый: оставить корпус со старого ПК, если новое железо в него помещается. Второй: найти старый корпус у знакомых или купить на вторичном рынке б/у корпус за недорого. Третий: купить в магазине самый бюджетный вариант, в который можно просто собрать ПК и забыть. 

С первым вариантом все понятно, тут, собственно, нет никакого выбора. Мы просто собираем в том, что уже есть. Поэтому муки подбора обходят нас стороной. А вот сравнить два других варианта было бы интересно. В разное время я прибегал к обоим вариантам и пользовался как новым бюджетным корпусом, так и старым. Бюджетными корпусами я буду называть те, которые стоят менее 2000 рублей, все, что дороже, уже не имеет смысла сравнивать со старыми корпусами.

Плюсы нового бюджетного корпуса

Техническое состояние

реклама



Пожалуй, самый очевидный плюс, который будет у абсолютно любого нового корпуса - его состояние. Естественно, на нем не будет следов коррозии, вмятин, глубоких царапин, погнутых элементов и всех остальных следов, которые пользователи оставляют на корпусе за время его использования. А если новый корпус и будет иметь что-то из перечисленного, то вы можете просто не покупать его и заменить на другой, в хорошем состоянии. Конечно, можно найти и б/у корпус с состоянием нового, но это сложно и не всегда удается.

Более современный дизайн

Все, что касается дизайна, является очень субъективным. Кому-то больше придется по душе вид старого корпуса, нежели современная бюджетная коробка. Но если вы хотите, чтобы ПК смотрелся более современно, то куча отсеков под DVD-ROM и Floppy дисковод не помогут вам в этом. Все-таки, современные недорогие корпуса имеют более строгий и лаконичный дизайн, который лучше впишется в интерьер, если вам это важно.

Разъемы USB 3.0 на передней панели

реклама



Корпус ПК не является чем-то технологичным, поэтому технических отличий у новых недорогих моделей не так уж и много. Но есть и одно важное преимущество и более современных вариантов - разъемы USB третьей версии прямо на передней панели. Конечно, продаются отдельные заглушки для старых корпусов, в которые также интегрированы современные разъемы, но их придется докупать отдельно. А это - дополнительные траты.

Минусы нового бюджетного корпуса

Изначально, я хотел написать еще несколько плюсов более современных моделей, например, нижнее расположение блока питания или большее количество креплений под 120 мм вентиляторы, но, рассмотрев поближе современные модели, я понял, что все это не относится к самым бюджетным моделям. По своей компоновке они скорее похожи на старые корпуса из 00х - 10х годов. Поэтому перейдем к минусам новых корпусов, коих немало.

Тонкий металл

Все, кто имел дело с современными дешевыми корпусами, знают, что они совершенно ничего не весят. Это связано с очень тонким металлом, из которого они изготовлены. Этот недостаток присущ даже более дорогим моделям, не говоря уже о самых бюджетных. Из-за этого возникает много неудобств при сборке и эксплуатации ПК. Вибрация всего корпуса неприятна и приводит к уменьшению срока службы жестких дисков. Разные элементы гнутся при взаимодействии с корпусом, резьба срывается после нескольких закручиваний и так далее.

К тому-же часто страдает качество исполнения. Слезает краска, элементы плохо подогнаны, компоновка может быть очень неудобной. Большинство качественных старых корпусов лишены этих недостатков. Они крепки, хорошо сделаны, относительно удобны при сборке и отлично гасят все вибрации за счет своего веса и толстого металла. У тонкого же металла есть только один плюс - легкий корпус удобнее переносить. 

Плохая продуваемость

Абсолютное большинство самых дешевых корпусов имеют спереди просто глухую панель без вырезов. О нормальном воздушном потоке в таком корпусе можете просто забыть. Сколько вентиляторов не поставь спереди, толку от них не будет почти никакого. Да, они как правило имеют посадочные места под вентиляторы на боковой крышке, но это компромиссный вариант.

Конечно, есть и более дорогие корпуса с глухими передними панелями, да и многие старые корпуса также не рассчитаны под очень горячее железо. Но все-таки охлаждение в них продумано хотя бы минимально, да и можно найти вполне себе неплохие варианты, в которых можно собрать даже горячие сборки. Среди самого бюджетного сегмента же почти нет исключений, чтобы купить корпус с сеточкой спереди, придется уже несколько доплатить. 

Малое количество отсеков под жесткие диски

Почти во всех современных, даже недешевых корпусах количество жестких дисков, которое можно установить в ПК сильно ограничено. Обычно, не более 2х. В старые же корпуса всегда можно, при желании, установить много накопителей. К тому же, там будет много отсеков под DVD приводы, что позволяет расширять возможности ПК и добавлять туда, кроме самих приводов, например, реобас, кардридер и прочие модули. В новом корпусе вы всего этого не получите, сколько бы он не стоил. Поэтому, если у вас больше 2-х жестких дисков, то вам остается только б/у рынок и корпуса прошлых лет.

Цена

Даже самые дешевые новые корпуса будут стоить больше 1000 рублей, в то время, как старый корпус могут отдать либо просто так, либо за символические деньги. А за те же 1000-2000 рублей можно купить на б/у рынке уже вполне приличный корпус, который по всем параметрам будет лучше нового бюджетного.

Собственный опыт

Во времена, когда я собирал себе компьютер с нуля, мне пришлось купить к нему самый дешевый корпус. Так получилось, что свободных корпусов для сборки у меня не было, а пользоваться им в виде открытого стенда не хотелось. Поэтому я решил купить простую коробку, в которой можно было просто собрать ПК и забыть про него. На тот момент мне не хотелось искать другие варианты, а отдать 1000 рублей за такой простой вариант было не жалко. Этим корпусом я пользовался несколько лет, а потом сменил его на другой. 

Это был DEXP DC-101B. Сейчас эта модель все еще продается и стоит в 2 раза дороже, чем раньше.

В общем и целом он выполнял свою основную функцию, хотя, конечно, собирать в нем ПК было довольно неудобно, а охлаждение оставляло желать лучшего. Позже я даже снял с него металлическую переднюю панель, чтобы охлаждение стало лучше. Но, при отсутствии пылевых фильтров, ПК очень быстро вобрал в себя огромное количество пыли, кошачьей шерсти и прочего мусора. Для офисного компьютера такой корпус подойдет, но собирать мощные игровые сборки в нем, наверное, не стоит.

В конце концов, мне эта ситуация надоела, и я поменял его на AeroCool Trinity Mini v3. Он тоже изготовлен из тонкого металла, но хотя-бы обеспечивает нормальный воздушный поток и имеет пылевой фильтр на передней панели. К тому-же он уже имел современную компоновку, когда блок питания находится внизу и каленое стекло сбоку. Про вентиляторы с подсветкой при покупке я даже не подозревал и узнал о них, когда начал собирать ПК. Сейчас этот корпус уже стоит около 4000 рублей и естественно не относится к самым бюджетным. Уже позже я поменял практически весь ПК, в том числе и корпус. Но это уже к теме нашей статьи не относится.

Вывод

Когда бюджет сборки сильно ограничен, и приходится экономить на многих компонентах, то следует внимательно присмотреться к старым корпусам. Они могут достаться вам бесплатно и по многим параметрам будут лучше современных бюджетных корпусов. А освободившиеся деньги можно вложить в лучшую начинку. Потом, при необходимости, можно будет поменять корпус на современный, но качественный.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

игровой пк корпуса для пк бюджетный игровой компьютер
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
1
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
10
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
8
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Россия подтвердила боевое применение гиперзвуковой ракеты-планера "Циркон"
13
Forbes: Умным дронам россиян уже не требуются ни разведывательные БПЛА, ни человеческие операторы
14
Pucará Defensa: Авиационное ударное звено ВКС РФ просто сминает украинскую оборону на земле
7
Никки Хейли одержала свою первую победу над Дональдом Трампом в праймериз Вашингтона
2
Nvidia может взяться за рынок портативных игровых консолей
4
Прошивка для телевизоров Sber принудительно снизила разрешение до 720р без предупреждения владельцев
9
Список мобильных телефонов Samsung, которые получат обновление Android 15
1
Pixel 10 и Pixel 10 Pro с процессором Tensor G5 могут стать "магнум опус" Google в 2025 году
9
Список мобильных устройств Samsung, которые получат обновление Android 15
1
На летающий автомобиль Model A стоимостью $300 000 поступило 2850 предзаказов
2
Xiaomi 13 Pro начал получать обновленную HyperOS
3
Российские ВКС последние дни всё активнее отрабатывают по гарнизону ВСУ Часов Яра
2
Apple собирается представить новые iPad Pro и MacBook Air уже в четверг
+
Италия строит в море большую гибридную плавучую солнечно-ветряную электростанцию
+
Владельцам электромобилей Nissan Leaf отключили приложение, которое позволяло удаленное управление
2
ВКС РФ оснастили УМПК кассетные боеприпасы РБК-500 и поразили лесопосадку с большими силами ВСУ
+
Создано мобильное приложение, которое позволяет определить местоположение черной дыры Млечного Пути
1
Украинские формирования предпринимают попытки контратаковать под Авдеевкой, но успеха не имеют
+
Doroni представила персональный летательный аппарат будущего H1-X eVTOL со скоростью полета 305 км/ч
1
Индия готовится запустить пилотируемую космическую миссию «Гаганьян»
2

Популярные статьи

Вероятность того, что российские ракеты уничтожат все шахты Minuteman III, превышает 98 % — АСА
9
БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки
4
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
34
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
5
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
46
Итоги гоночного уик-энда 2-3 марта
1
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
26
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
17
Литиевый стартерный аккумулятор на автомобиле вместо свинцово-кислотного - есть ли в этом смысл
1
Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей
28

Сейчас обсуждают

eightylvl
12:27
"Вершина геймерских технологий" 🤣 Уже давно есть мышки с оптическими свитчами, частотой опроса usb 2-4-8к и т.д., здесь кроме норм сенсора ничего не вижу.
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
A224
12:22
>>WinDirStat какое убожество вот одна из панелек Speed Commander например где всё и так посчитано
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
Anakeen
12:21
Он пока не может. Еще не допилил Linux до состояния Windows 7.
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
eightylvl
12:17
> Любой нормальный человек (пользователь Windows), со спокойно душой прервёт процесс, а потом просто ещё раз скопирует, и даст команду "пропустить существующие элементы" Наверное, я не нормальный, но...
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Jakko
12:09
У меня AlReader2, тоже очень удобная программа для чтения книг
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
Влад
12:04
"О, надо файл перенести, сейчас перекинется 50%, прерву. А зачем? Да потому что могу, ну и по новой буду перекидывать, надо же всеми функциями системы пользоваться" наверное думает чимба
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Михаил Barash Андреев
12:03
Ну, если научиться читать, то "корреляцию" найти будет несложно. У данного беспилотника иранские корни, но то, что выпускается в России, это давно уже не Shahed-136 и даже не его копия. ЕМНИП, там рад...
Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
Apsheronsky tchai
12:02
Знаешь что общего между кнопкой Shift и тюремной душевой? Превращают о в О. Растягивают бублик, так сказать.
Сборка игрового ПК на видеокарте и процессоре AMD за 75 000 рублей для любых игр в 1080р и 2К
22870
12:01
> Borderless Gaming Borderless Gaming имеет еще одну полезную функцию, которая полезна даже для тех приложений, которые сами так могут - перетаскивание окна без заголовка. > Camel Disc Catalog Country...
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
Виктор Гуреев
11:59
Переплатить за проц с Х и сэкономить на норм материнкп....
Сборка игрового ПК на видеокарте и процессоре AMD за 75 000 рублей для любых игр в 1080р и 2К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем