Предисловие

В рамках этой статьи, которая является заключительной в цикле статей для новичков, мы рассмотрим тему бюджетных компьютерных корпусов. Разберем, почему покупка нового бюджетного корпуса в магазине не всегда является хорошим выбором.

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Ссылки на прошлые статьи:

1 часть - минусы виртуальных сборок

2 часть - снижаем шум вентиляторов ПК

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3 часть - частые ошибки новичков при сборке ПК

Вступление

При сборке нового ПК пользователи обычно решают проблему корпуса тремя путями. Первый: оставить корпус со старого ПК, если новое железо в него помещается. Второй: найти старый корпус у знакомых или купить на вторичном рынке б/у корпус за недорого. Третий: купить в магазине самый бюджетный вариант, в который можно просто собрать ПК и забыть.

С первым вариантом все понятно, тут, собственно, нет никакого выбора. Мы просто собираем в том, что уже есть. Поэтому муки подбора обходят нас стороной. А вот сравнить два других варианта было бы интересно. В разное время я прибегал к обоим вариантам и пользовался как новым бюджетным корпусом, так и старым. Бюджетными корпусами я буду называть те, которые стоят менее 2000 рублей, все, что дороже, уже не имеет смысла сравнивать со старыми корпусами.

Плюсы нового бюджетного корпуса

Техническое состояние

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Пожалуй, самый очевидный плюс, который будет у абсолютно любого нового корпуса - его состояние. Естественно, на нем не будет следов коррозии, вмятин, глубоких царапин, погнутых элементов и всех остальных следов, которые пользователи оставляют на корпусе за время его использования. А если новый корпус и будет иметь что-то из перечисленного, то вы можете просто не покупать его и заменить на другой, в хорошем состоянии. Конечно, можно найти и б/у корпус с состоянием нового, но это сложно и не всегда удается.

Более современный дизайн

Все, что касается дизайна, является очень субъективным. Кому-то больше придется по душе вид старого корпуса, нежели современная бюджетная коробка. Но если вы хотите, чтобы ПК смотрелся более современно, то куча отсеков под DVD-ROM и Floppy дисковод не помогут вам в этом. Все-таки, современные недорогие корпуса имеют более строгий и лаконичный дизайн, который лучше впишется в интерьер, если вам это важно.

Разъемы USB 3.0 на передней панели

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Корпус ПК не является чем-то технологичным, поэтому технических отличий у новых недорогих моделей не так уж и много. Но есть и одно важное преимущество и более современных вариантов - разъемы USB третьей версии прямо на передней панели. Конечно, продаются отдельные заглушки для старых корпусов, в которые также интегрированы современные разъемы, но их придется докупать отдельно. А это - дополнительные траты.

Минусы нового бюджетного корпуса

Изначально, я хотел написать еще несколько плюсов более современных моделей, например, нижнее расположение блока питания или большее количество креплений под 120 мм вентиляторы, но, рассмотрев поближе современные модели, я понял, что все это не относится к самым бюджетным моделям. По своей компоновке они скорее похожи на старые корпуса из 00х - 10х годов. Поэтому перейдем к минусам новых корпусов, коих немало.

Тонкий металл

Все, кто имел дело с современными дешевыми корпусами, знают, что они совершенно ничего не весят. Это связано с очень тонким металлом, из которого они изготовлены. Этот недостаток присущ даже более дорогим моделям, не говоря уже о самых бюджетных. Из-за этого возникает много неудобств при сборке и эксплуатации ПК. Вибрация всего корпуса неприятна и приводит к уменьшению срока службы жестких дисков. Разные элементы гнутся при взаимодействии с корпусом, резьба срывается после нескольких закручиваний и так далее.

К тому-же часто страдает качество исполнения. Слезает краска, элементы плохо подогнаны, компоновка может быть очень неудобной. Большинство качественных старых корпусов лишены этих недостатков. Они крепки, хорошо сделаны, относительно удобны при сборке и отлично гасят все вибрации за счет своего веса и толстого металла. У тонкого же металла есть только один плюс - легкий корпус удобнее переносить.

Плохая продуваемость

Абсолютное большинство самых дешевых корпусов имеют спереди просто глухую панель без вырезов. О нормальном воздушном потоке в таком корпусе можете просто забыть. Сколько вентиляторов не поставь спереди, толку от них не будет почти никакого. Да, они как правило имеют посадочные места под вентиляторы на боковой крышке, но это компромиссный вариант.

Конечно, есть и более дорогие корпуса с глухими передними панелями, да и многие старые корпуса также не рассчитаны под очень горячее железо. Но все-таки охлаждение в них продумано хотя бы минимально, да и можно найти вполне себе неплохие варианты, в которых можно собрать даже горячие сборки. Среди самого бюджетного сегмента же почти нет исключений, чтобы купить корпус с сеточкой спереди, придется уже несколько доплатить.

Малое количество отсеков под жесткие диски

Почти во всех современных, даже недешевых корпусах количество жестких дисков, которое можно установить в ПК сильно ограничено. Обычно, не более 2х. В старые же корпуса всегда можно, при желании, установить много накопителей. К тому же, там будет много отсеков под DVD приводы, что позволяет расширять возможности ПК и добавлять туда, кроме самих приводов, например, реобас, кардридер и прочие модули. В новом корпусе вы всего этого не получите, сколько бы он не стоил. Поэтому, если у вас больше 2-х жестких дисков, то вам остается только б/у рынок и корпуса прошлых лет.

Цена

Даже самые дешевые новые корпуса будут стоить больше 1000 рублей, в то время, как старый корпус могут отдать либо просто так, либо за символические деньги. А за те же 1000-2000 рублей можно купить на б/у рынке уже вполне приличный корпус, который по всем параметрам будет лучше нового бюджетного.

Собственный опыт

Во времена, когда я собирал себе компьютер с нуля, мне пришлось купить к нему самый дешевый корпус. Так получилось, что свободных корпусов для сборки у меня не было, а пользоваться им в виде открытого стенда не хотелось. Поэтому я решил купить простую коробку, в которой можно было просто собрать ПК и забыть про него. На тот момент мне не хотелось искать другие варианты, а отдать 1000 рублей за такой простой вариант было не жалко. Этим корпусом я пользовался несколько лет, а потом сменил его на другой.

Это был DEXP DC-101B. Сейчас эта модель все еще продается и стоит в 2 раза дороже, чем раньше.

В общем и целом он выполнял свою основную функцию, хотя, конечно, собирать в нем ПК было довольно неудобно, а охлаждение оставляло желать лучшего. Позже я даже снял с него металлическую переднюю панель, чтобы охлаждение стало лучше. Но, при отсутствии пылевых фильтров, ПК очень быстро вобрал в себя огромное количество пыли, кошачьей шерсти и прочего мусора. Для офисного компьютера такой корпус подойдет, но собирать мощные игровые сборки в нем, наверное, не стоит.

В конце концов, мне эта ситуация надоела, и я поменял его на AeroCool Trinity Mini v3. Он тоже изготовлен из тонкого металла, но хотя-бы обеспечивает нормальный воздушный поток и имеет пылевой фильтр на передней панели. К тому-же он уже имел современную компоновку, когда блок питания находится внизу и каленое стекло сбоку. Про вентиляторы с подсветкой при покупке я даже не подозревал и узнал о них, когда начал собирать ПК. Сейчас этот корпус уже стоит около 4000 рублей и естественно не относится к самым бюджетным. Уже позже я поменял практически весь ПК, в том числе и корпус. Но это уже к теме нашей статьи не относится.

Вывод

Когда бюджет сборки сильно ограничен, и приходится экономить на многих компонентах, то следует внимательно присмотреться к старым корпусам. Они могут достаться вам бесплатно и по многим параметрам будут лучше современных бюджетных корпусов. А освободившиеся деньги можно вложить в лучшую начинку. Потом, при необходимости, можно будет поменять корпус на современный, но качественный.